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США будут постепенно наращивать поставки оружия Украине, заявил Антонов - РИА Новости, 01.02.2023
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США будут постепенно наращивать поставки оружия Украине, заявил Антонов
США будут постепенно наращивать поставки оружия Украине, заявил Антонов - РИА Новости, 01.02.2023
США будут постепенно наращивать поставки оружия Украине, заявил Антонов
США будут постепенно наращивать поставки оружия Украине, и, говоря, что не хотят прямого столкновения с Россией, все равно руками Киева будут добиваться... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T23:46
2023-02-01T23:46
в мире
россия
украина
сша
анатолий антонов
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. США будут постепенно наращивать поставки оружия Украине, и, говоря, что не хотят прямого столкновения с Россией, все равно руками Киева будут добиваться серьезного удара по России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. США, по его мнению, не хотят прямого столкновения с Россией и продолжают свою линию под лозунгом того, что не участвуют прямо в конфликте, но при этом руками Украины будут добиваться серьезного удара России, в чем они не остановятся. "С учетом нового состава палаты представителей возможны заминки при поставке военной помощи, но не более того", - заключил посол.
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в мире, россия, украина, сша, анатолий антонов
В мире, Россия, Украина, США, Анатолий Антонов
23:46 01.02.2023
 
США будут постепенно наращивать поставки оружия Украине, заявил Антонов

Посол России в США Антонов: Вашингтон будет постепенно наращивать поставки оружия Украине

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. США будут постепенно наращивать поставки оружия Украине, и, говоря, что не хотят прямого столкновения с Россией, все равно руками Киева будут добиваться серьезного удара по России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Американцы будут постепенно наращивать поставки вооружений на украинскую территорию, они постоянно тестируют, проверяют общественное мнение в своей стране", - сказал Антонов в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
США, по его мнению, не хотят прямого столкновения с Россией и продолжают свою линию под лозунгом того, что не участвуют прямо в конфликте, но при этом руками Украины будут добиваться серьезного удара России, в чем они не остановятся.
"С учетом нового состава палаты представителей возможны заминки при поставке военной помощи, но не более того", - заключил посол.
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 20:33Специальная военная операция на Украине
СМИ: США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине в пятницу
 
В миреРоссияУкраинаСШААнатолий Антонов
 
 
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