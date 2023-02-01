https://ria.ru/20230201/postavki-1849109035.html

США будут постепенно наращивать поставки оружия Украине, заявил Антонов

США будут постепенно наращивать поставки оружия Украине, заявил Антонов - РИА Новости, 01.02.2023

США будут постепенно наращивать поставки оружия Украине, заявил Антонов

США будут постепенно наращивать поставки оружия Украине, и, говоря, что не хотят прямого столкновения с Россией, все равно руками Киева будут добиваться... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T23:46

2023-02-01T23:46

2023-02-01T23:46

в мире

россия

украина

сша

анатолий антонов

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. США будут постепенно наращивать поставки оружия Украине, и, говоря, что не хотят прямого столкновения с Россией, все равно руками Киева будут добиваться серьезного удара по России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. США, по его мнению, не хотят прямого столкновения с Россией и продолжают свою линию под лозунгом того, что не участвуют прямо в конфликте, но при этом руками Украины будут добиваться серьезного удара России, в чем они не остановятся. "С учетом нового состава палаты представителей возможны заминки при поставке военной помощи, но не более того", - заключил посол.

https://ria.ru/20230201/pomosch-1849085949.html

россия

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в мире, россия, украина, сша, анатолий антонов