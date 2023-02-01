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В МИД прокомментировали слова Макрона о возможной поставке самолетов Киеву - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/postavki-1849008407.html
В МИД прокомментировали слова Макрона о возможной поставке самолетов Киеву
В МИД прокомментировали слова Макрона о возможной поставке самолетов Киеву - РИА Новости, 01.02.2023
В МИД прокомментировали слова Макрона о возможной поставке самолетов Киеву
Заявления Парижа о возможной поставке самолетов Украине повышают "неуемный аппетит" Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:18
2023-02-01T16:26
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Заявления Парижа о возможной поставке самолетов Украине повышают "неуемный аппетит" Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолётов Украине. По его словам, в вопросе поставок вооружения Франция отталкивается от трёх критериев: первый критерий заключается в полезности и эффективности того или иного типа оружия для украинской армии; второй критерий - эти поставки не должны приводить к эскалации конфликта; третий - они не должны ослаблять обороноспособность французской армии. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню также заявлял, что для Парижа "нет табу" в вопросе возможных поставок Украине истребителей."Это какой-то абсурд. Президент Франции действительно уверен, что если будет поставляться оружие, тяжелое вооружение, это не приведет к эскалации ситуации? Подобного рода заявления лишь повышают и без того неуемный аппетит режима Зеленского", - сказала Захарова в ходе брифинга."Из этих, видимо, самолетов будут раскидывать печенье и конфеты? Что-то у меня другие ощущения", - добавила она, отметив, что западное вооружение используют для обстрелов больниц и убийств мирных людей.
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россия, украина, в мире, франция, париж, эммануэль макрон, владимир зеленский, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Мария Захарова
16:18 01.02.2023 (обновлено: 16:26 01.02.2023)
 
В МИД прокомментировали слова Макрона о возможной поставке самолетов Киеву

Захарова: слова Макрона о возможной поставке самолетов Украине повышают аппетит Зеленского

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкФранцузские многоцелевые истребители
Французские многоцелевые истребители - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Французские многоцелевые истребители. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Заявления Парижа о возможной поставке самолетов Украине повышают "неуемный аппетит" Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолётов Украине. По его словам, в вопросе поставок вооружения Франция отталкивается от трёх критериев: первый критерий заключается в полезности и эффективности того или иного типа оружия для украинской армии; второй критерий - эти поставки не должны приводить к эскалации конфликта; третий - они не должны ослаблять обороноспособность французской армии. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню также заявлял, что для Парижа "нет табу" в вопросе возможных поставок Украине истребителей.
"Это какой-то абсурд. Президент Франции действительно уверен, что если будет поставляться оружие, тяжелое вооружение, это не приведет к эскалации ситуации? Подобного рода заявления лишь повышают и без того неуемный аппетит режима Зеленского", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"Из этих, видимо, самолетов будут раскидывать печенье и конфеты? Что-то у меня другие ощущения", - добавила она, отметив, что западное вооружение используют для обстрелов больниц и убийств мирных людей.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреФранцияПарижЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
 
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