https://ria.ru/20230201/postavki-1848938597.html
Поставки западного оружия Украине мешают переговорам, заявил Гаврилов
Поставки западного оружия Украине мешают переговорам, заявил Гаврилов - РИА Новости, 01.02.2023
Поставки западного оружия Украине мешают переговорам, заявил Гаврилов
В НАТО вооружают Украину "для достижения мира", а на деле приказывают Киеву не возобновлять переговорный процесс, заявил в среду глава российской делегации на... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:19
2023-02-01T13:19
2023-02-01T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
киев
вена
константин гаврилов
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313661_0:189:3077:1920_1920x0_80_0_0_9845c060d2e0cbe8b932038b30cc089d.jpg
ВЕНА, 1 фев - РИА Новости. В НАТО вооружают Украину "для достижения мира", а на деле приказывают Киеву не возобновлять переговорный процесс, заявил в среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Страны Альянса вооружают Украину "для достижения мира", заявляют о необходимости политического урегулирования, а на деле приказывают Киеву не возобновлять переговорный процесс. Заверяют в отсутствии намерений поставлять на Украину танки и авиацию, а потом в одночасье меняют своё мнение. У нас нет иллюзий относительно дальнейшей стратегии заокеанских кураторов Киева, поскольку по всем признакам они нацелены изъять из кризиса в регионе ОБСЕ единоличные выгоды. Причём "чужими руками". Мы в очередной раз убеждаемся, что Западу верить нельзя!", - заявил Гаврилов на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html
украина
киев
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313661_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8b1d4b05a03459bd2820bf3f1df8c28a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, киев, вена, константин гаврилов, обсе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Киев, Вена, Константин Гаврилов, ОБСЕ
13:19 01.02.2023 (обновлено: 13:24 01.02.2023)
Поставки западного оружия Украине мешают переговорам, заявил Гаврилов
Гаврилов: НАТО своими поставками вооружений приказывает Киеву не возобновлять переговоры