https://ria.ru/20230201/postavki-1848938597.html

Поставки западного оружия Украине мешают переговорам, заявил Гаврилов

Поставки западного оружия Украине мешают переговорам, заявил Гаврилов - РИА Новости, 01.02.2023

Поставки западного оружия Украине мешают переговорам, заявил Гаврилов

В НАТО вооружают Украину "для достижения мира", а на деле приказывают Киеву не возобновлять переговорный процесс, заявил в среду глава российской делегации на... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:19

2023-02-01T13:19

2023-02-01T13:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

киев

вена

константин гаврилов

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313661_0:189:3077:1920_1920x0_80_0_0_9845c060d2e0cbe8b932038b30cc089d.jpg

ВЕНА, 1 фев - РИА Новости. В НАТО вооружают Украину "для достижения мира", а на деле приказывают Киеву не возобновлять переговорный процесс, заявил в среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Страны Альянса вооружают Украину "для достижения мира", заявляют о необходимости политического урегулирования, а на деле приказывают Киеву не возобновлять переговорный процесс. Заверяют в отсутствии намерений поставлять на Украину танки и авиацию, а потом в одночасье меняют своё мнение. У нас нет иллюзий относительно дальнейшей стратегии заокеанских кураторов Киева, поскольку по всем признакам они нацелены изъять из кризиса в регионе ОБСЕ единоличные выгоды. Причём "чужими руками". Мы в очередной раз убеждаемся, что Западу верить нельзя!", - заявил Гаврилов на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

украина

киев

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нато, киев, вена, константин гаврилов, обсе