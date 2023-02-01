Рейтинг@Mail.ru
Поставки западного оружия Украине мешают переговорам, заявил Гаврилов - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/postavki-1848938597.html
Поставки западного оружия Украине мешают переговорам, заявил Гаврилов
Поставки западного оружия Украине мешают переговорам, заявил Гаврилов - РИА Новости, 01.02.2023
Поставки западного оружия Украине мешают переговорам, заявил Гаврилов
В НАТО вооружают Украину "для достижения мира", а на деле приказывают Киеву не возобновлять переговорный процесс, заявил в среду глава российской делегации на... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:19
2023-02-01T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
киев
вена
константин гаврилов
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313661_0:189:3077:1920_1920x0_80_0_0_9845c060d2e0cbe8b932038b30cc089d.jpg
ВЕНА, 1 фев - РИА Новости. В НАТО вооружают Украину "для достижения мира", а на деле приказывают Киеву не возобновлять переговорный процесс, заявил в среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Страны Альянса вооружают Украину "для достижения мира", заявляют о необходимости политического урегулирования, а на деле приказывают Киеву не возобновлять переговорный процесс. Заверяют в отсутствии намерений поставлять на Украину танки и авиацию, а потом в одночасье меняют своё мнение. У нас нет иллюзий относительно дальнейшей стратегии заокеанских кураторов Киева, поскольку по всем признакам они нацелены изъять из кризиса в регионе ОБСЕ единоличные выгоды. Причём "чужими руками". Мы в очередной раз убеждаемся, что Западу верить нельзя!", - заявил Гаврилов на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html
украина
киев
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313661_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8b1d4b05a03459bd2820bf3f1df8c28a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нато, киев, вена, константин гаврилов, обсе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Киев, Вена, Константин Гаврилов, ОБСЕ
13:19 01.02.2023 (обновлено: 13:24 01.02.2023)
 
Поставки западного оружия Украине мешают переговорам, заявил Гаврилов

Гаврилов: НАТО своими поставками вооружений приказывает Киеву не возобновлять переговоры

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 1 фев - РИА Новости. В НАТО вооружают Украину "для достижения мира", а на деле приказывают Киеву не возобновлять переговорный процесс, заявил в среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Страны Альянса вооружают Украину "для достижения мира", заявляют о необходимости политического урегулирования, а на деле приказывают Киеву не возобновлять переговорный процесс. Заверяют в отсутствии намерений поставлять на Украину танки и авиацию, а потом в одночасье меняют своё мнение. У нас нет иллюзий относительно дальнейшей стратегии заокеанских кураторов Киева, поскольку по всем признакам они нацелены изъять из кризиса в регионе ОБСЕ единоличные выгоды. Причём "чужими руками". Мы в очередной раз убеждаемся, что Западу верить нельзя!", - заявил Гаврилов на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
Наращивая военную помощь Киеву, Запад попал в собственную ловушку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОКиевВенаКонстантин ГавриловОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала