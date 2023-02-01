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Глава МИД Литвы заявил, что российские посольства в Европе не нужны - РИА Новости, 01.02.2023
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Глава МИД Литвы заявил, что российские посольства в Европе не нужны
Глава МИД Литвы заявил, что российские посольства в Европе не нужны - РИА Новости, 01.02.2023
Глава МИД Литвы заявил, что российские посольства в Европе не нужны
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что в российских посольствах в Европе "нет смысла". РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:42
2023-02-01T11:42
в мире
россия
литва
габриэлюс ландсбергис
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что в российских посольствах в Европе "нет смысла". "Нет никакого смысла держать российские посольства в какой-либо столице Европы... В большинстве случаев это уже не дипломатическая организация, а пропагандистская", - заявил Ландсбергис журналистам, его слова приводит агентство ELTA. Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Эстонский посол Маргус Лайдре должен покинуть РФ 7 февраля. В свою очередь глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщал, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из России посла Эстонии. Литва понизила уровень дипломатических отношений с Россией, а также возвратила своего посла из Москвы в апреле 2022 года. В октябре персоной нон грата был объявлен также временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.
https://ria.ru/20230112/posly-1844427784.html
https://ria.ru/20230125/pribaltika-1847239385.html
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в мире, россия, литва, габриэлюс ландсбергис, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Литва, Габриэлюс Ландсбергис, Евросоюз, Санкции в отношении России
11:42 01.02.2023
 
Глава МИД Литвы заявил, что российские посольства в Европе не нужны

Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил, что не видит смысла в российских посольствах в Европе

© AP Photo / Olivier DoulieryМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Olivier Douliery
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что в российских посольствах в Европе "нет смысла".
"Нет никакого смысла держать российские посольства в какой-либо столице Европы... В большинстве случаев это уже не дипломатическая организация, а пропагандистская", - заявил Ландсбергис журналистам, его слова приводит агентство ELTA.
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Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Эстонский посол Маргус Лайдре должен покинуть РФ 7 февраля.
В свою очередь глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщал, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из России посла Эстонии.
Литва понизила уровень дипломатических отношений с Россией, а также возвратила своего посла из Москвы в апреле 2022 года. В октябре персоной нон грата был объявлен также временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.
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