https://ria.ru/20230201/posolstvo-1848898491.html

Глава МИД Литвы заявил, что российские посольства в Европе не нужны

Глава МИД Литвы заявил, что российские посольства в Европе не нужны - РИА Новости, 01.02.2023

Глава МИД Литвы заявил, что российские посольства в Европе не нужны

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что в российских посольствах в Европе "нет смысла". РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T11:42

2023-02-01T11:42

2023-02-01T11:42

в мире

россия

литва

габриэлюс ландсбергис

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что в российских посольствах в Европе "нет смысла". "Нет никакого смысла держать российские посольства в какой-либо столице Европы... В большинстве случаев это уже не дипломатическая организация, а пропагандистская", - заявил Ландсбергис журналистам, его слова приводит агентство ELTA. Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Эстонский посол Маргус Лайдре должен покинуть РФ 7 февраля. В свою очередь глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщал, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из России посла Эстонии. Литва понизила уровень дипломатических отношений с Россией, а также возвратила своего посла из Москвы в апреле 2022 года. В октябре персоной нон грата был объявлен также временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.

https://ria.ru/20230112/posly-1844427784.html

https://ria.ru/20230125/pribaltika-1847239385.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, литва, габриэлюс ландсбергис, евросоюз, санкции в отношении россии