Глава МИД Литвы заявил, что российские посольства в Европе не нужны
Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил, что не видит смысла в российских посольствах в Европе
© AP Photo / Olivier DoulieryМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
© AP Photo / Olivier Douliery
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что в российских посольствах в Европе "нет смысла".
"Нет никакого смысла держать российские посольства в какой-либо столице Европы... В большинстве случаев это уже не дипломатическая организация, а пропагандистская", - заявил Ландсбергис журналистам, его слова приводит агентство ELTA.
Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Эстонский посол Маргус Лайдре должен покинуть РФ 7 февраля.
В свою очередь глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщал, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из России посла Эстонии.
Литва понизила уровень дипломатических отношений с Россией, а также возвратила своего посла из Москвы в апреле 2022 года. В октябре персоной нон грата был объявлен также временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.