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Посол России в США назвал ненормальным формат общения Блинкена с Лавровым

Посол России в США назвал ненормальным формат общения Блинкена с Лавровым - РИА Новости, 02.02.2023

Посол России в США назвал ненормальным формат общения Блинкена с Лавровым

Ненормально, что госсекретарь США Энтони Блинкен не может позвонить главе МИД РФ Сергею Лаврову, а отправляет послания через кого-то, заявил посол РФ в... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-01T23:31

2023-02-01T23:31

2023-02-02T01:33

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сша

энтони блинкен

сергей лавров

самех шукри

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Ненормально, что госсекретарь США Энтони Блинкен не может позвонить главе МИД РФ Сергею Лаврову, а отправляет послания через кого-то, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Контакты высокого уровня носят эпизодический характер. Я, кстати говоря, считаю это ненормальным, когда через Шукри (главу МИД Египта Самеха Шукри) или через каких-то других представителей Сергея Викторовичу Лаврову передают какие-то послания от Блинкена, что тот не может взять трубку телефонную и позвонить нашему министру и поговорить по серьезнейшим вещам", - сказал Антонов в эфире "Первого канала". Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что получил от Шукри "определенное послание" Блинкена по Украине, который накануне встречался с египетским министром в Каире.

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в мире, россия, вашингтон (штат), сша, энтони блинкен, сергей лавров, самех шукри