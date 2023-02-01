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Посол России в США назвал ненормальным формат общения Блинкена с Лавровым
Посол России в США назвал ненормальным формат общения Блинкена с Лавровым - РИА Новости, 02.02.2023
Посол России в США назвал ненормальным формат общения Блинкена с Лавровым
Ненормально, что госсекретарь США Энтони Блинкен не может позвонить главе МИД РФ Сергею Лаврову, а отправляет послания через кого-то, заявил посол РФ в... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-01T23:31
2023-02-01T23:31
2023-02-02T01:33
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Ненормально, что госсекретарь США Энтони Блинкен не может позвонить главе МИД РФ Сергею Лаврову, а отправляет послания через кого-то, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Контакты высокого уровня носят эпизодический характер. Я, кстати говоря, считаю это ненормальным, когда через Шукри (главу МИД Египта Самеха Шукри) или через каких-то других представителей Сергея Викторовичу Лаврову передают какие-то послания от Блинкена, что тот не может взять трубку телефонную и позвонить нашему министру и поговорить по серьезнейшим вещам", - сказал Антонов в эфире "Первого канала". Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что получил от Шукри "определенное послание" Блинкена по Украине, который накануне встречался с египетским министром в Каире.
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в мире, россия, вашингтон (штат), сша, энтони блинкен, сергей лавров, самех шукри
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Самех Шукри
23:31 01.02.2023 (обновлено: 01:33 02.02.2023)
Посол России в США назвал ненормальным формат общения Блинкена с Лавровым
Посол Антонов: ненормально, что госсекретарь Блинкен общается с Лавровым через послания