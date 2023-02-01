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СМИ: США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине в пятницу - РИА Новости, 01.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/pomosch-1849085949.html
СМИ: США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине в пятницу
СМИ: США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине в пятницу - РИА Новости, 01.02.2023
СМИ: США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине в пятницу
США могут в пятницу объявить о новом пакете военной помощи Украине, куда войдут дальнобойные снаряды GLSDB, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T20:33
2023-02-01T20:47
в мире
сша
украина
специальная военная операция на украине
россия
сергей лавров
дмитрий песков
нато
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США могут в пятницу объявить о новом пакете военной помощи Украине, куда войдут дальнобойные снаряды GLSDB, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники."Следующий набор военной помощи США Украине, который может быть объявлен в пятницу, как ожидается, будет впервые включать бомбы дальнего радиуса", - говорится в публикации.Отмечается, что речь идет о дальнобойных снарядах GLSDB с радиусом действия 94 мили (151,3 километра).Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848967195.html
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в мире, сша, украина, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато
В мире, США, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
20:33 01.02.2023 (обновлено: 20:47 01.02.2023)
 
СМИ: США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине в пятницу

WSJ: США могут объявить о новых поставках Киеву в пятницу, куда войдут дальнобойные GLSDB

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США могут в пятницу объявить о новом пакете военной помощи Украине, куда войдут дальнобойные снаряды GLSDB, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Следующий набор военной помощи США Украине, который может быть объявлен в пятницу, как ожидается, будет впервые включать бомбы дальнего радиуса", - говорится в публикации.
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Норвегия готовит пакет многолетней помощи Украине
Отмечается, что речь идет о дальнобойных снарядах GLSDB с радиусом действия 94 мили (151,3 километра).
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
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