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В Кремле прокомментировали новый пакет американской помощи Украине
В Кремле прокомментировали новый пакет американской помощи Украине - РИА Новости, 01.02.2023
В Кремле прокомментировали новый пакет американской помощи Украине
Новый пакет американской военной помощи, в который входят ракеты большей дальности, может привести к росту напряженности, но не изменит хода спецоперации на... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:48
2023-02-01T12:48
2023-02-01T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий песков
украина
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сша
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нато
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи, в который входят ракеты большей дальности, может привести к росту напряженности, но не изменит хода спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Да, это прямой путь к нагнетанию напряженности, к повышению уровня эскалации, мы это видим, это требует от нас дополнительных усилий. Но еще раз — это не изменит ход событий, специальная военная операция будет продолжаться", — сказал он.Он подчеркнул, что продолжение СВО — это сейчас главная цель."Главная цель — это выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства", — добавил пресс-секретарь.Как сообщило агентство Рейтер, американская администрация готовит новый пакет военной помощи для Украины, который оценивается в 2,2 миллиарда долларов. В него, в частности, включат ракеты вдвое больше дальности, чем поставлялись до этого, и другие боеприпасы. По информации источников агентства, речь идет о планирующих бомбах GLSDB, которые запускаются с РСЗО HIMARS. Их дальность превышает 150 километров, тогда как до сих пор для HIMARS поставлялись реактивные снаряды GMLRS с дальностью 80 километров.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, дмитрий песков, украина, россия, сша, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Песков, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО
12:48 01.02.2023 (обновлено: 14:29 01.02.2023)
В Кремле прокомментировали новый пакет американской помощи Украине
Песков заявил, что поставки США ракет большей дальности Киеву не изменят ход спецоперации
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи, в который входят ракеты большей дальности, может привести к росту напряженности, но не изменит хода спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да, это прямой путь к нагнетанию напряженности, к повышению уровня эскалации, мы это видим, это требует от нас дополнительных усилий. Но еще раз — это не изменит ход событий, специальная военная операция будет продолжаться", — сказал он.
Он подчеркнул, что продолжение СВО — это сейчас главная цель.
"Главная цель — это выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства", — добавил пресс-секретарь.
Как сообщило агентство Рейтер, американская администрация готовит новый пакет военной помощи для Украины, который оценивается в 2,2 миллиарда долларов. В него, в частности, включат ракеты вдвое больше дальности, чем поставлялись до этого, и другие боеприпасы. По информации источников агентства, речь идет о планирующих бомбах GLSDB, которые запускаются с РСЗО HIMARS. Их дальность превышает 150 километров, тогда как до сих пор для HIMARS поставлялись реактивные снаряды GMLRS с дальностью 80 километров.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО
продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.