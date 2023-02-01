https://ria.ru/20230201/pomosch-1848923346.html

В Кремле прокомментировали новый пакет американской помощи Украине

В Кремле прокомментировали новый пакет американской помощи Украине - РИА Новости, 01.02.2023

В Кремле прокомментировали новый пакет американской помощи Украине

Новый пакет американской военной помощи, в который входят ракеты большей дальности, может привести к росту напряженности, но не изменит хода спецоперации на... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:48

2023-02-01T12:48

2023-02-01T14:29

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий песков

украина

россия

сша

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи, в который входят ракеты большей дальности, может привести к росту напряженности, но не изменит хода спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Да, это прямой путь к нагнетанию напряженности, к повышению уровня эскалации, мы это видим, это требует от нас дополнительных усилий. Но еще раз — это не изменит ход событий, специальная военная операция будет продолжаться", — сказал он.Он подчеркнул, что продолжение СВО — это сейчас главная цель."Главная цель — это выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства", — добавил пресс-секретарь.Как сообщило агентство Рейтер, американская администрация готовит новый пакет военной помощи для Украины, который оценивается в 2,2 миллиарда долларов. В него, в частности, включат ракеты вдвое больше дальности, чем поставлялись до этого, и другие боеприпасы. По информации источников агентства, речь идет о планирующих бомбах GLSDB, которые запускаются с РСЗО HIMARS. Их дальность превышает 150 километров, тогда как до сих пор для HIMARS поставлялись реактивные снаряды GMLRS с дальностью 80 километров.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

украина

россия

сша

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в мире, дмитрий песков, украина, россия, сша, сергей лавров, нато