https://ria.ru/20230201/polsha-1849024591.html

СМИ: все больше поляков разделяют точку зрения России по Украине

СМИ: все больше поляков разделяют точку зрения России по Украине - РИА Новости, 01.02.2023

СМИ: все больше поляков разделяют точку зрения России по Украине

Во время исследования респондентов спрашивали, что они думают по поводу того или иного утверждения. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:03

2023-02-01T17:03

2023-02-01T17:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

россия

владимир путин

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_a03ad8e265a5e0d21f977626d2855514.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Польское общество начало менять отношение к конфликту на Украине, сообщает RMF24 со ссылкой на опрос, проведенный для Warsaw Enterprise Institute.Во время исследования респондентов спрашивали, что они думают по поводу того или иного утверждения.Вот основные из них:Отмечается, что 41 процент опрошенных заявили, что "решительно согласны" или "скорее согласны" как минимум с четырьмя из представленных тезисов. При этом осенью прошлого года их количество составляло только 34 процента. Уточняется, что люди в возрасте 25—34 лет более склонны верить этим утверждениям.Опрос проводился в сентябре 2022 года и январе 2023 года.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230201/polsha-1849001565.html

https://ria.ru/20230129/polsha-1848160649.html

украина

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, россия, владимир путин, нато