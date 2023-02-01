Рейтинг@Mail.ru
СМИ: все больше поляков разделяют точку зрения России по Украине - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/polsha-1849024591.html
СМИ: все больше поляков разделяют точку зрения России по Украине
СМИ: все больше поляков разделяют точку зрения России по Украине - РИА Новости, 01.02.2023
СМИ: все больше поляков разделяют точку зрения России по Украине
Во время исследования респондентов спрашивали, что они думают по поводу того или иного утверждения. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:03
2023-02-01T17:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
россия
владимир путин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_a03ad8e265a5e0d21f977626d2855514.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Польское общество начало менять отношение к конфликту на Украине, сообщает RMF24 со ссылкой на опрос, проведенный для Warsaw Enterprise Institute.Во время исследования респондентов спрашивали, что они думают по поводу того или иного утверждения.Вот основные из них:Отмечается, что 41 процент опрошенных заявили, что "решительно согласны" или "скорее согласны" как минимум с четырьмя из представленных тезисов. При этом осенью прошлого года их количество составляло только 34 процента. Уточняется, что люди в возрасте 25—34 лет более склонны верить этим утверждениям.Опрос проводился в сентябре 2022 года и январе 2023 года.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230201/polsha-1849001565.html
https://ria.ru/20230129/polsha-1848160649.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_198aed49faabc9c1fead9b49bd455d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, россия, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Россия, Владимир Путин, НАТО
17:03 01.02.2023 (обновлено: 17:22 01.02.2023)
 
СМИ: все больше поляков разделяют точку зрения России по Украине

RMF24: все больше поляков разделяют точку зрения России по украинскому конфликту

© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Польское общество начало менять отношение к конфликту на Украине, сообщает RMF24 со ссылкой на опрос, проведенный для Warsaw Enterprise Institute.

Во время исследования респондентов спрашивали, что они думают по поводу того или иного утверждения.
Вот основные из них:
  • "Война — это либеральный заговор западных элит, тех самых, которые планировали пандемию";
  • "Если бы не экспансия НАТО на Восток, Путин не напал бы на Украину и украинцев";
  • "Мы не должны помогать Украине, пока она не покается за Волынь и не осудит Бандеру";
  • "Беженцы Польше не по карману";
  • "Не стоит раздражать Россию, поскольку у нее есть ядерное оружие";
  • "Мы должны продвигать идею мира любой ценой — даже ценой территориальных уступок Украины в пользу России";
  • "Нам следует прекратить поставки оружия, потому что это еще больше разжигает конфликт, который не имеет к нам никакого отношения".
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 16:03Специальная военная операция на Украине
Президент Польши отказал Украине в поставке истребителей
Отмечается, что 41 процент опрошенных заявили, что "решительно согласны" или "скорее согласны" как минимум с четырьмя из представленных тезисов. При этом осенью прошлого года их количество составляло только 34 процента. Уточняется, что люди в возрасте 25—34 лет более склонны верить этим утверждениям.
Опрос проводился в сентябре 2022 года и январе 2023 года.

С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 03:46
Польшу напугали планы США по Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаРоссияВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала