17:03 01.02.2023 (обновлено: 17:22 01.02.2023)
СМИ: все больше поляков разделяют точку зрения России по Украине
RMF24: все больше поляков разделяют точку зрения России по украинскому конфликту
© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве . Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Польское общество начало менять отношение к конфликту на Украине, сообщает RMF24 со ссылкой на опрос, проведенный для Warsaw Enterprise Institute.
Во время исследования респондентов спрашивали, что они думают по поводу того или иного утверждения.
Во время исследования респондентов спрашивали, что они думают по поводу того или иного утверждения.
Вот основные из них:
- —"Война — это либеральный заговор западных элит, тех самых, которые планировали пандемию";
- —"Если бы не экспансия НАТО на Восток, Путин не напал бы на Украину и украинцев";
- —"Мы не должны помогать Украине, пока она не покается за Волынь и не осудит Бандеру";
- —"Беженцы Польше не по карману";
- —"Не стоит раздражать Россию, поскольку у нее есть ядерное оружие";
- —"Мы должны продвигать идею мира любой ценой — даже ценой территориальных уступок Украины в пользу России";
- —"Нам следует прекратить поставки оружия, потому что это еще больше разжигает конфликт, который не имеет к нам никакого отношения".
Отмечается, что 41 процент опрошенных заявили, что "решительно согласны" или "скорее согласны" как минимум с четырьмя из представленных тезисов. При этом осенью прошлого года их количество составляло только 34 процента. Уточняется, что люди в возрасте 25—34 лет более склонны верить этим утверждениям.
Опрос проводился в сентябре 2022 года и январе 2023 года.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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