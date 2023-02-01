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Президент Польши отказал Украине в поставке истребителей - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/polsha-1849001565.html
Президент Польши отказал Украине в поставке истребителей
Президент Польши отказал Украине в поставке истребителей - РИА Новости, 01.02.2023
Президент Польши отказал Украине в поставке истребителей
Польша не будет передавать Украине истребители, снижая свой военный потенциал, заявил президент республики Анджей Дуда журналистам в Вильнюсе. Выступление Дуды... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:03
2023-02-01T16:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
анджей дуда
f-16
нато
ситуация в днр и лнр
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Варшава, 1 фев – РИА Новости. Польша не будет передавать Украине истребители, снижая свой военный потенциал, заявил президент республики Анджей Дуда журналистам в Вильнюсе. Выступление Дуды транслировало Польское телевидение. "Если вы спрашиваете меня об истребителях, то я отвечу так: надо помнить, что мы поддерживаем Украину, но также заботимся о безопасности Польши. У нас в данный момент есть около 50 истребителей F-16. Мы ожидаем поставок в Польшу истребителей F-35, так как соответствующие контракты были подписаны несколько лет назад. Мы также ожидаем поставок истребителей из Южной Кореи, так как в этом году был подписан контракт", - сказал Дуда. "Так что, мы готовы говорить с союзниками о поддержке Украины, но повторяю еще раз, что мы помогаем Украине, но и заботимся также о безопасности Польской Республики в рамках НАТО, а важнейшим ее элементом является элемент сдерживания. Мы помним, что сдерживание будет успешно, если мы в состоянии себя защитить, когда имеем военный потенциал", - добавил он. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. Во вторник замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Варшава в настоящее время не ведет переговоров о передаче Украине истребителей F-16. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230126/polsha-1847540249.html
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в мире, украина, польша, анджей дуда, f-16, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Анджей Дуда, F-16, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:03 01.02.2023
 
Президент Польши отказал Украине в поставке истребителей

Дуда: Польша не будет передавать Украине истребители и снижать свой военный потенциал

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкИстребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве. Архивное фото
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Варшава, 1 фев – РИА Новости. Польша не будет передавать Украине истребители, снижая свой военный потенциал, заявил президент республики Анджей Дуда журналистам в Вильнюсе. Выступление Дуды транслировало Польское телевидение.
"Если вы спрашиваете меня об истребителях, то я отвечу так: надо помнить, что мы поддерживаем Украину, но также заботимся о безопасности Польши. У нас в данный момент есть около 50 истребителей F-16. Мы ожидаем поставок в Польшу истребителей F-35, так как соответствующие контракты были подписаны несколько лет назад. Мы также ожидаем поставок истребителей из Южной Кореи, так как в этом году был подписан контракт", - сказал Дуда.
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"Так что, мы готовы говорить с союзниками о поддержке Украины, но повторяю еще раз, что мы помогаем Украине, но и заботимся также о безопасности Польской Республики в рамках НАТО, а важнейшим ее элементом является элемент сдерживания. Мы помним, что сдерживание будет успешно, если мы в состоянии себя защитить, когда имеем военный потенциал", - добавил он.
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
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РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаАнджей ДудаF-16НАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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