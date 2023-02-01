https://ria.ru/20230201/politsiya-1848838810.html

Военная полиция России предотвратила теракт в Запорожской области

Военная полиция России предотвратила теракт в Запорожской области - РИА Новости, 01.02.2023

Военная полиция России предотвратила теракт в Запорожской области

Бойцы военной полиции России обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство в поселении Кириловка Запорожской области, оно было установлено в... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T05:05

2023-02-01T05:05

2023-02-01T08:40

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

запорожская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 1 фев — РИА Новости. Бойцы военной полиции России обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство в поселении Кириловка Запорожской области, оно было установлено в оживленном районе, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений с позывным "Фармацевт".Корреспонденты РИА Новости провели день с отрядом военной полиции и смогли узнать, как проходит патрулирование населенных пунктов, как налажено взаимодействие с жителям, а также стали свидетелями уничтожения найденного в Кириловке самодельного взрывного устройства и других боеприпасов, изъятых из схронов террористов во время рейдов.По словам командира, взаимодействие с местными жителями налажено на очень высоком уровне: граждане оперативно обращаются к военной полиции в случае обнаружения подозрительных предметов, практически каждое обращение оперативно отрабатывается, что позволяет подавлять активность диверсантов на освобожденных территориях.Военнослужащий с позывным "Ара" во время уничтожения СВУ и боеприпасов на полигоне рассказал РИА Новости, что взрывчатка оказалась с дистанционным управлением, из-за этого он, принял решение обезвредить ее на месте, хотя это противоречит правилам."Поступил сигнал от Росгвардии, что обнаружено самодельное взрывное устройство. Поехали на выезд. Осмотрел. Это была противопехотная мина МОН-100 с дистанционным управлением. По инструкции должен был (абордажной. — Прим. ред.) кошкой ее оттянуть на безопасное расстояние, чтобы накладным зарядом уничтожить. Но принял решение обезвредить ее на месте. Потому что ее могли взорвать в любой момент, и тогда пострадали бы мирные жители, группа быстрого реагирования и все. кто находился рядом", — рассказал "Ара".По словам инженера, тот, кто мог привести взрыватель в действие, мог наблюдать за местом закладки на дистанции около 500 метров. Поэтому работать требовалось оперативно, при этом на обезвреживание ушло менее минуты.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230201/zaporozhe-1848833567.html

https://ria.ru/20230131/terakty-1848672735.html

https://ria.ru/20230131/himars-1848658178.html

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"Ее могли подорвать в любой момент": сапер об экстренном разминировании в Кириловке "Ее могли подорвать в любой момент": сапер об экстренном разминировании в Кириловке 2023-02-01T05:05 true PT2M27S

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происшествия, россия, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)