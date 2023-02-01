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Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 01.02.2023
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Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 01.02.2023
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Облачная погода с небольшим снежком, не выше минус 1 ожидается на выходных в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:24
2023-02-01T11:24
общество
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшим снежком, не выше минус 1 ожидается на выходных в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В выходные дни погода существенно не изменится. Погоду по-прежнему будет определять Атлантический циклон, поэтому будет преобладать погода облачная с небольшим снежком. То, что касается температурного режима, он станет чуть ниже, чем мы наблюдаем сейчас", - рассказала Позднякова. Она отметила, что минимальная температура в Москве будет порядка минус 2 - минус 4 градусов, по области - до минус 7. "И дневная температура в субботу будет в пределах минус 1 - минус 3. В воскресенье - на пару градусов пониже. То есть в принципе температура воздуха все равно останется выше климатической нормы, но уже не на 5-6 градусов, как в последние числа января, а всего на 2-3 градуса", - добавила синоптик.
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общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
11:24 01.02.2023
 
Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Позднякова: снег и не выше одного градуса мороза ожидается на выходных в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЖенщины выгуливают собак в заснеженном сквере в Москве
Женщины выгуливают собак в заснеженном сквере в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Женщины выгуливают собак в заснеженном сквере в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшим снежком, не выше минус 1 ожидается на выходных в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные дни погода существенно не изменится. Погоду по-прежнему будет определять Атлантический циклон, поэтому будет преобладать погода облачная с небольшим снежком. То, что касается температурного режима, он станет чуть ниже, чем мы наблюдаем сейчас", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что минимальная температура в Москве будет порядка минус 2 - минус 4 градусов, по области - до минус 7.
"И дневная температура в субботу будет в пределах минус 1 - минус 3. В воскресенье - на пару градусов пониже. То есть в принципе температура воздуха все равно останется выше климатической нормы, но уже не на 5-6 градусов, как в последние числа января, а всего на 2-3 градуса", - добавила синоптик.
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ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаПогода
 
 
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