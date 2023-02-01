https://ria.ru/20230201/pogoda-1848889928.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 01.02.2023

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Облачная погода с небольшим снежком, не выше минус 1 ожидается на выходных в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T11:24

2023-02-01T11:24

2023-02-01T11:24

общество

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшим снежком, не выше минус 1 ожидается на выходных в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В выходные дни погода существенно не изменится. Погоду по-прежнему будет определять Атлантический циклон, поэтому будет преобладать погода облачная с небольшим снежком. То, что касается температурного режима, он станет чуть ниже, чем мы наблюдаем сейчас", - рассказала Позднякова. Она отметила, что минимальная температура в Москве будет порядка минус 2 - минус 4 градусов, по области - до минус 7. "И дневная температура в субботу будет в пределах минус 1 - минус 3. В воскресенье - на пару градусов пониже. То есть в принципе температура воздуха все равно останется выше климатической нормы, но уже не на 5-6 градусов, как в последние числа января, а всего на 2-3 градуса", - добавила синоптик.

https://ria.ru/20230124/fevral-1847032831.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, татьяна позднякова, погода