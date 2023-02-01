https://ria.ru/20230201/pogoda-1848889928.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 01.02.2023
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Облачная погода с небольшим снежком, не выше минус 1 ожидается на выходных в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:24
2023-02-01T11:24
2023-02-01T11:24
общество
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшим снежком, не выше минус 1 ожидается на выходных в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В выходные дни погода существенно не изменится. Погоду по-прежнему будет определять Атлантический циклон, поэтому будет преобладать погода облачная с небольшим снежком. То, что касается температурного режима, он станет чуть ниже, чем мы наблюдаем сейчас", - рассказала Позднякова. Она отметила, что минимальная температура в Москве будет порядка минус 2 - минус 4 градусов, по области - до минус 7. "И дневная температура в субботу будет в пределах минус 1 - минус 3. В воскресенье - на пару градусов пониже. То есть в принципе температура воздуха все равно останется выше климатической нормы, но уже не на 5-6 градусов, как в последние числа января, а всего на 2-3 градуса", - добавила синоптик.
https://ria.ru/20230124/fevral-1847032831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Синоптик Позднякова: снег и не выше одного градуса мороза ожидается на выходных в Москве
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшим снежком, не выше минус 1 ожидается на выходных в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные дни погода существенно не изменится. Погоду по-прежнему будет определять Атлантический циклон, поэтому будет преобладать погода облачная с небольшим снежком. То, что касается температурного режима, он станет чуть ниже, чем мы наблюдаем сейчас", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что минимальная температура в Москве будет порядка минус 2 - минус 4 градусов, по области - до минус 7.
"И дневная температура в субботу будет в пределах минус 1 - минус 3. В воскресенье - на пару градусов пониже. То есть в принципе температура воздуха все равно останется выше климатической нормы, но уже не на 5-6 градусов, как в последние числа января, а всего на 2-3 градуса", - добавила синоптик.