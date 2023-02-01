https://ria.ru/20230201/pogoda-1848848504.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 01.02.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачная погода, небольшой снег и температура около нуля градусов ожидает жителей столицы в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T08:05

2023-02-01T08:05

2023-02-01T08:05

общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и температура около нуля градусов ожидает жителей столицы в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Облачно, местами будет идти небольшой снег, гололедица. Температура воздуха около нуля, минус 1 - плюс 1. В Подмосковье - от минус 4 до плюс 1", - рассказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20230120/ukrasheniya-1846161806.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

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общество, москва, московская область (подмосковье)