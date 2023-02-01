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Более половины россиян постоянно следит за прогнозом погоды, показал опрос - РИА Новости, 01.02.2023
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Более половины россиян постоянно следит за прогнозом погоды, показал опрос
Более половины россиян постоянно следит за прогнозом погоды, показал опрос - РИА Новости, 01.02.2023
Более половины россиян постоянно следит за прогнозом погоды, показал опрос
Больше половины россиян постоянно следят за тем, какая погода за окном, только 4% не обращают на это внимание, говорится в исследовании банка "Русский... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T04:12
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общество
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Больше половины россиян постоянно следят за тем, какая погода за окном, только 4% не обращают на это внимание, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "Результаты опроса показали, что 62% россиян постоянно следят за прогнозом погоды. Иногда обращают на них внимание 34%, лишь 4% не принимает их в расчет", - выяснили аналитики, пообщавшись с 1500 респондентами. Также авторы исследования узнали, насколько зимние морозы влияют на покупательские привычки россиян. Так, 64% участников опроса ответили, что не делают запасов заранее, так как могут сходить в магазин и в холода. На онлайн-заказы в морозный период переходят 23% респондентов. И лишь 13% стремятся купить все необходимое заранее. В части получения финансовых услуг мнения участников опроса разделились практически поровну: 43% ответили, что морозы не влияют на их посещения банковских офисов, а другие 43%, наоборот, переходят на дистанционное обслуживание в период зимних холодов. Оставшиеся 14% респондентов стремятся заранее решить все финансовые вопросы. Кроме того, в рамках опроса россияне рассказали, чем они любят заниматься в холода. Большинство респондентов (59%) отметили, что в зимние морозы они чаще всего смотрят кино в свободное время. На втором месте по популярности времяпрепровождения в холода стоит кулинария: 20% россиян предпочитают готовить вкусные блюда. А еще 13% играют в настольные, развивающие или компьютерные игры и 8% занимаются рукоделием.
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общество, россия
Общество, Россия
04:12 01.02.2023 (обновлено: 04:27 01.02.2023)
 
Более половины россиян постоянно следит за прогнозом погоды, показал опрос

"Русский Стандарт": более половины россиян постоянно следит за тем, какая погода за окном

© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном в руках
Молодой человек с телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Больше половины россиян постоянно следят за тем, какая погода за окном, только 4% не обращают на это внимание, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Результаты опроса показали, что 62% россиян постоянно следят за прогнозом погоды. Иногда обращают на них внимание 34%, лишь 4% не принимает их в расчет", - выяснили аналитики, пообщавшись с 1500 респондентами.
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Также авторы исследования узнали, насколько зимние морозы влияют на покупательские привычки россиян. Так, 64% участников опроса ответили, что не делают запасов заранее, так как могут сходить в магазин и в холода. На онлайн-заказы в морозный период переходят 23% респондентов. И лишь 13% стремятся купить все необходимое заранее.
В части получения финансовых услуг мнения участников опроса разделились практически поровну: 43% ответили, что морозы не влияют на их посещения банковских офисов, а другие 43%, наоборот, переходят на дистанционное обслуживание в период зимних холодов. Оставшиеся 14% респондентов стремятся заранее решить все финансовые вопросы.
Кроме того, в рамках опроса россияне рассказали, чем они любят заниматься в холода. Большинство респондентов (59%) отметили, что в зимние морозы они чаще всего смотрят кино в свободное время. На втором месте по популярности времяпрепровождения в холода стоит кулинария: 20% россиян предпочитают готовить вкусные блюда. А еще 13% играют в настольные, развивающие или компьютерные игры и 8% занимаются рукоделием.
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