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При обстрелах ЛНР в январе погибли 20 мирных жителей

При обстрелах ЛНР в январе погибли 20 мирных жителей - РИА Новости, 01.02.2023

При обстрелах ЛНР в январе погибли 20 мирных жителей

Двадцать мирных жителей, включая одного ребенка, погибли в Луганской Народной Республике за январь из-за обстрелов украинскими войсками, 36 человек пострадали,... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T10:09

2023-02-01T10:09

2023-02-01T10:09

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 1 фев – РИА Новости. Двадцать мирных жителей, включая одного ребенка, погибли в Луганской Народной Республике за январь из-за обстрелов украинскими войсками, 36 человек пострадали, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за вышеуказанный период (январь 2023 года – ред) стали 56 мирных жителей, в том числе два ребенка, один из которых погиб. Всего за прошедший месяц 20 человек погибло и 36 получили ранения", - говорится в телеграм-канале представительства. Отмечается, что за этот период по республике выпущено 62 ракеты из РСЗО HIMARS, 34 снаряда из 155-миллиметрового артиллерийского орудия, в ходе обстрелов противник применил также семь ударных беспилотников. Всего за месяц, по данным ведомства, украинские войска 35 раз обстреляли территорию 18 населенных пунктов республики с применением тяжелого вооружения.

луганская народная республика

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в мире, луганская народная республика, украина, сцкк