https://ria.ru/20230201/podderzhka-1848965227.html
Правительство поддержит инвестпроекты в судостроении
Правительство поддержит инвестпроекты в судостроении - РИА Новости, 01.02.2023
Правительство поддержит инвестпроекты в судостроении
Власти РФ поддержат инвестпроекты в судостроительной промышленности, обнулят НДС для судоремонтных предприятий при соблюдении условий по инвестициям, заявил... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:36
2023-02-01T14:36
2023-02-01T14:51
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Власти РФ поддержат инвестпроекты в судостроительной промышленности, обнулят НДС для судоремонтных предприятий при соблюдении условий по инвестициям, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Сегодня мы также рассмотрим законопроект, который касается поддержки инвестиционных проектов в отечественной экономике, в том числе тех, которые реализуются в стратегии развития судостроительной промышленности. Глава государства ставил задачу добиться, чтобы как можно больше операций по оснащению, дообородованию, ремонту судов проводилось именно в нашей стране", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду."Для выполнения этого поручения правительство подготовило поправки в Налоговый кодекс, устанавливающие для судоремонтных заводов нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС). Причем действовать такая льгота будет для предприятий, которые занимаются восстановлением судов в доках и на верфях, также при условии, что организации станут направлять на собственное развитие не меньше 20% выручки на протяжении 7 лет", - пояснил премьер-министр.По его словам, эти обязательства будет закреплены в соглашении с государством.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
14:36 01.02.2023 (обновлено: 14:51 01.02.2023)
Правительство поддержит инвестпроекты в судостроении
Мишустин: правительство предоставит нулевой НДС инвесторам в судостроении
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Власти РФ поддержат инвестпроекты в судостроительной промышленности, обнулят НДС для судоремонтных предприятий при соблюдении условий по инвестициям, заявил
премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сегодня мы также рассмотрим законопроект, который касается поддержки инвестиционных проектов в отечественной экономике, в том числе тех, которые реализуются в стратегии развития судостроительной промышленности. Глава государства ставил задачу добиться, чтобы как можно больше операций по оснащению, дообородованию, ремонту судов проводилось именно в нашей стране", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.
"Для выполнения этого поручения правительство подготовило поправки в Налоговый кодекс, устанавливающие для судоремонтных заводов нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС). Причем действовать такая льгота будет для предприятий, которые занимаются восстановлением судов в доках и на верфях, также при условии, что организации станут направлять на собственное развитие не меньше 20% выручки на протяжении 7 лет", - пояснил премьер-министр.
По его словам, эти обязательства будет закреплены в соглашении с государством.