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США хотят не допустить победу России на Украине, заявил Антонов - РИА Новости, 01.02.2023
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США хотят не допустить победу России на Украине, заявил Антонов
США хотят не допустить победу России на Украине, заявил Антонов - РИА Новости, 01.02.2023
США хотят не допустить победу России на Украине, заявил Антонов
Администрацию президента США Джо Байдена не интересует Украина как таковая и ее народ, главное для Белого дома - не допустить победы России в конфликте, это... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T23:42
2023-02-01T23:42
в мире
украина
россия
сша
анатолий антонов
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Администрацию президента США Джо Байдена не интересует Украина как таковая и ее народ, главное для Белого дома - не допустить победы России в конфликте, это будет использоваться в предвыборной гонке, заявил в среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "(США - ред.) интересует лишь одна задача: все больше и больше людей отправлять на фронт, все больше и больше создавать проблем для российских Вооруженных сил, не допустить никакой победы (России - ред.) - этот фактор будет активно использоваться в предвыборной гонке", - добавил дипломат. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230201/ssha-1849104790.html
https://ria.ru/20230201/putin-1849030296.html
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в мире, украина, россия, сша, анатолий антонов, джо байден, владимир путин
В мире, Украина, Россия, США, Анатолий Антонов, Джо Байден, Владимир Путин
23:42 01.02.2023
 
США хотят не допустить победу России на Украине, заявил Антонов

Антонов: США хотят поражения России на Украине, это используют в предвыборной гонке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Администрацию президента США Джо Байдена не интересует Украина как таковая и ее народ, главное для Белого дома - не допустить победы России в конфликте, это будет использоваться в предвыборной гонке, заявил в среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"На сегодняшний день я твердо убежден, что администрацию не интересует Украина как таковая, как государство. Ее не интересует, что чувствует украинский народ", - сказал Антонов в эфире телепередачи "Большая игра" на Первом канале.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 23:16Специальная военная операция на Украине
Антонов: США не хотят дипломатического урегулирования конфликта на Украине
"(США - ред.) интересует лишь одна задача: все больше и больше людей отправлять на фронт, все больше и больше создавать проблем для российских Вооруженных сил, не допустить никакой победы (России - ред.) - этот фактор будет активно использоваться в предвыборной гонке", - добавил дипломат.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 17:16
В США вспомнили о предупреждении Путина насчет Украины
 
В миреУкраинаРоссияСШААнатолий АнтоновДжо БайденВладимир Путин
 
 
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