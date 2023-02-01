https://ria.ru/20230201/pobeda-1849108442.html
США хотят не допустить победу России на Украине, заявил Антонов
США хотят не допустить победу России на Украине, заявил Антонов - РИА Новости, 01.02.2023
США хотят не допустить победу России на Украине, заявил Антонов
Администрацию президента США Джо Байдена не интересует Украина как таковая и ее народ, главное для Белого дома - не допустить победы России в конфликте, это... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T23:42
2023-02-01T23:42
2023-02-01T23:42
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Администрацию президента США Джо Байдена не интересует Украина как таковая и ее народ, главное для Белого дома - не допустить победы России в конфликте, это будет использоваться в предвыборной гонке, заявил в среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "(США - ред.) интересует лишь одна задача: все больше и больше людей отправлять на фронт, все больше и больше создавать проблем для российских Вооруженных сил, не допустить никакой победы (России - ред.) - этот фактор будет активно использоваться в предвыборной гонке", - добавил дипломат. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230201/ssha-1849104790.html
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в мире, украина, россия, сша, анатолий антонов, джо байден, владимир путин
В мире, Украина, Россия, США, Анатолий Антонов, Джо Байден, Владимир Путин
США хотят не допустить победу России на Украине, заявил Антонов
Антонов: США хотят поражения России на Украине, это используют в предвыборной гонке