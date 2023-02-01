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Украинские пленные получат сборник о зверствах бандеровцев - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/plennye-1849011912.html
Украинские пленные получат сборник о зверствах бандеровцев
Украинские пленные получат сборник о зверствах бандеровцев - РИА Новости, 01.02.2023
Украинские пленные получат сборник о зверствах бандеровцев
Российские военные и украинские пленные получат сборник о преступлениях бандеровцев, сообщил помощник президента, председатель Российского военно-исторического... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:27
2023-02-01T20:38
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
российское военно-историческое общество (рвио)
украинская повстанческая армия
организация украинских националистов
степан бандера
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские военные и украинские пленные получат сборник о преступлениях бандеровцев, сообщил помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в своем Telegram-канале.В брошюре, основанной на архивных документах ФСБ и Минобороны, описаны подробности пыток и истязаний, которые применяли бандеровцы в годы Великой Отечественной войны и после нее при целенаправленном уничтожении мирного населения — поляков, евреев, русских, украинцев."В том числе — "135 способов пыток и зверств, применявшихся преступниками ОУН — УПА* к мирным жителям", составленных НКВД в ходе расследования преступлений бандеровцев. Цитировать не буду", — добавил Мединский.Научный директор РВИО Михаил Мягков выразил надежду, что те украинские военные, которые увидят и прочитают эту книгу, задумаются, за кого они сражаются, за какую идеологию, и нужно ли сражаться.В скором времени брошюра будет доступна и для широкой общественности — в исполнительную дирекцию РВИО уже поступили запросы на книгу от библиотек, музеев, кадетских классов, объединений казачества и профсоюзов, отметил Мягков."Люди в России, на Донбассе, на Украине и во всем мире должны знать о подлых злодеяниях нелюдей — бандеровцев, возомнивших, что могут безнаказанно убивать женщин, детей, стариков. Современные укронацисты — прямые потомки гитлеровских извергов. Почерк тот же: пытки над мирными гражданами и военнопленными, расстрелы, издевательства, политика выжженной земли. Мы должны знать: с кем столкнулись сегодня наши воины и кто руководит их действиями. За что сегодня сражается Россия и Русский мир", — подчеркнул он.Мягков напомнил, что еще до Второй мировой войны лидеры ОУН* Степан Бандера и Роман Шухевич тесно сотрудничали с немецкой контрразведкой Абвер II. В дальнейшем это позволило бандеровцам беспрепятственно переходить из украинской охранной или карательной полиции в ряды УПА* и обратно. Они получили от гитлеровцев более 700 минометов, около десяти тысяч станковых и ручных пулеметов, 100 тысяч ручных гранат, 30 тысяч мин и снарядов, более 12 миллионов патронов.Кроме оружия, в распоряжении УПА* появились 300 полевых радиостанций, около 100 портативных типографий и другое снаряжение, организации выделили немецких военных инструкторов и специалистов. К моменту нападения Германии на СССР идеология бандеровщины и ее боевые структуры уже были оформлены, одобрены в вышестоящих немецких штабах и готовы к действию.УПА* — боевое крыло Организации украинских националистов* (ОУН*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.* Экстремистские организации, запрещенные в России.
https://ria.ru/20230118/palach-1845681494.html
https://ria.ru/20221111/polsha-1830766686.html
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россия, украина, в мире, российское военно-историческое общество (рвио), украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, степан бандера, роман шухевич, вооруженные силы украины, владимир мединский, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Российское военно-историческое общество (РВИО), Украинская повстанческая армия, Организация украинских националистов, Степан Бандера, Роман Шухевич, Вооруженные силы Украины, Владимир Мединский, Донбасс
16:27 01.02.2023 (обновлено: 20:38 01.02.2023)
 
Украинские пленные получат сборник о зверствах бандеровцев

Украинские пленные получат изданный РВИО сборник "Черная книга. Зверства бандеровцев"

© РИА Новости / Андрей КоцСдавшиеся в плен украинские военнослужащие
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские военные и украинские пленные получат сборник о преступлениях бандеровцев, сообщил помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

"РВИО издало 25-тысячный тираж, к сожалению, вновь ставшей своевременной исторической брошюры — "Черная книга. Зверства бандеровцев" и направляет его в зону СВО — и для наших, и особенно — для пленных ВСУ", — написал он.

В брошюре, основанной на архивных документах ФСБ и Минобороны, описаны подробности пыток и истязаний, которые применяли бандеровцы в годы Великой Отечественной войны и после нее при целенаправленном уничтожении мирного населения — поляков, евреев, русских, украинцев.
"В том числе — "135 способов пыток и зверств, применявшихся преступниками ОУНУПА* к мирным жителям", составленных НКВД в ходе расследования преступлений бандеровцев. Цитировать не буду", — добавил Мединский.
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Научный директор РВИО Михаил Мягков выразил надежду, что те украинские военные, которые увидят и прочитают эту книгу, задумаются, за кого они сражаются, за какую идеологию, и нужно ли сражаться.

"Когда они прочтут эту книжку, я думаю, на многое у них откроются глаза. В частности, на нынешний режим. На то, кто такой Бандера, кто такой Шухевич, насколько они "герои" так называемые, потому что руки у них действительно по локоть в крови", — приводит его словам пресс-служба общества.

В скором времени брошюра будет доступна и для широкой общественности — в исполнительную дирекцию РВИО уже поступили запросы на книгу от библиотек, музеев, кадетских классов, объединений казачества и профсоюзов, отметил Мягков.
"Люди в России, на Донбассе, на Украине и во всем мире должны знать о подлых злодеяниях нелюдей — бандеровцев, возомнивших, что могут безнаказанно убивать женщин, детей, стариков. Современные укронацисты — прямые потомки гитлеровских извергов. Почерк тот же: пытки над мирными гражданами и военнопленными, расстрелы, издевательства, политика выжженной земли. Мы должны знать: с кем столкнулись сегодня наши воины и кто руководит их действиями. За что сегодня сражается Россия и Русский мир", — подчеркнул он.
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Мягков напомнил, что еще до Второй мировой войны лидеры ОУН* Степан Бандера и Роман Шухевич тесно сотрудничали с немецкой контрразведкой Абвер II. В дальнейшем это позволило бандеровцам беспрепятственно переходить из украинской охранной или карательной полиции в ряды УПА* и обратно. Они получили от гитлеровцев более 700 минометов, около десяти тысяч станковых и ручных пулеметов, 100 тысяч ручных гранат, 30 тысяч мин и снарядов, более 12 миллионов патронов.
Кроме оружия, в распоряжении УПА* появились 300 полевых радиостанций, около 100 портативных типографий и другое снаряжение, организации выделили немецких военных инструкторов и специалистов. К моменту нападения Германии на СССР идеология бандеровщины и ее боевые структуры уже были оформлены, одобрены в вышестоящих немецких штабах и готовы к действию.
УПА* — боевое крыло Организации украинских националистов* (ОУН*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.
* Экстремистские организации, запрещенные в России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Украинская повстанческая армияОрганизация украинских националистовСтепан БандераРоман ШухевичВооруженные силы УкраиныВладимир МединскийДонбасс
 
 
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