16:27 01.02.2023 (обновлено: 20:38 01.02.2023)
Украинские пленные получат сборник о зверствах бандеровцев
Украинские пленные получат изданный РВИО сборник "Черная книга. Зверства бандеровцев"
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские военные и украинские пленные получат сборник о преступлениях бандеровцев, сообщил помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в своем Telegram-канале.
"РВИО издало 25-тысячный тираж, к сожалению, вновь ставшей своевременной исторической брошюры — "Черная книга. Зверства бандеровцев" и направляет его в зону СВО — и для наших, и особенно — для пленных ВСУ", — написал он.
В брошюре, основанной на архивных документах ФСБ и Минобороны, описаны подробности пыток и истязаний, которые применяли бандеровцы в годы Великой Отечественной войны и после нее при целенаправленном уничтожении мирного населения — поляков, евреев, русских, украинцев.
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Научный директор РВИО Михаил Мягков выразил надежду, что те украинские военные, которые увидят и прочитают эту книгу, задумаются, за кого они сражаются, за какую идеологию, и нужно ли сражаться.
"Когда они прочтут эту книжку, я думаю, на многое у них откроются глаза. В частности, на нынешний режим. На то, кто такой Бандера, кто такой Шухевич, насколько они "герои" так называемые, потому что руки у них действительно по локоть в крови", — приводит его словам пресс-служба общества.
В скором времени брошюра будет доступна и для широкой общественности — в исполнительную дирекцию РВИО уже поступили запросы на книгу от библиотек, музеев, кадетских классов, объединений казачества и профсоюзов, отметил Мягков.
"Люди в России, на Донбассе, на Украине и во всем мире должны знать о подлых злодеяниях нелюдей — бандеровцев, возомнивших, что могут безнаказанно убивать женщин, детей, стариков. Современные укронацисты — прямые потомки гитлеровских извергов. Почерк тот же: пытки над мирными гражданами и военнопленными, расстрелы, издевательства, политика выжженной земли. Мы должны знать: с кем столкнулись сегодня наши воины и кто руководит их действиями. За что сегодня сражается Россия и Русский мир", — подчеркнул он.
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Мягков напомнил, что еще до Второй мировой войны лидеры ОУН* Степан Бандера и Роман Шухевич тесно сотрудничали с немецкой контрразведкой Абвер II. В дальнейшем это позволило бандеровцам беспрепятственно переходить из украинской охранной или карательной полиции в ряды УПА* и обратно. Они получили от гитлеровцев более 700 минометов, около десяти тысяч станковых и ручных пулеметов, 100 тысяч ручных гранат, 30 тысяч мин и снарядов, более 12 миллионов патронов.
Кроме оружия, в распоряжении УПА* появились 300 полевых радиостанций, около 100 портативных типографий и другое снаряжение, организации выделили немецких военных инструкторов и специалистов. К моменту нападения Германии на СССР идеология бандеровщины и ее боевые структуры уже были оформлены, одобрены в вышестоящих немецких штабах и готовы к действию.
УПА* — боевое крыло Организации украинских националистов* (ОУН*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.
* Экстремистские организации, запрещенные в России.
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