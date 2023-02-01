https://ria.ru/20230201/plennye-1849011912.html

Украинские пленные получат сборник о зверствах бандеровцев

Украинские пленные получат сборник о зверствах бандеровцев - РИА Новости, 01.02.2023

Украинские пленные получат сборник о зверствах бандеровцев

Российские военные и украинские пленные получат сборник о преступлениях бандеровцев, сообщил помощник президента, председатель Российского военно-исторического... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:27

2023-02-01T16:27

2023-02-01T20:38

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

российское военно-историческое общество (рвио)

украинская повстанческая армия

организация украинских националистов

степан бандера

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские военные и украинские пленные получат сборник о преступлениях бандеровцев, сообщил помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в своем Telegram-канале.В брошюре, основанной на архивных документах ФСБ и Минобороны, описаны подробности пыток и истязаний, которые применяли бандеровцы в годы Великой Отечественной войны и после нее при целенаправленном уничтожении мирного населения — поляков, евреев, русских, украинцев."В том числе — "135 способов пыток и зверств, применявшихся преступниками ОУН — УПА* к мирным жителям", составленных НКВД в ходе расследования преступлений бандеровцев. Цитировать не буду", — добавил Мединский.Научный директор РВИО Михаил Мягков выразил надежду, что те украинские военные, которые увидят и прочитают эту книгу, задумаются, за кого они сражаются, за какую идеологию, и нужно ли сражаться.В скором времени брошюра будет доступна и для широкой общественности — в исполнительную дирекцию РВИО уже поступили запросы на книгу от библиотек, музеев, кадетских классов, объединений казачества и профсоюзов, отметил Мягков."Люди в России, на Донбассе, на Украине и во всем мире должны знать о подлых злодеяниях нелюдей — бандеровцев, возомнивших, что могут безнаказанно убивать женщин, детей, стариков. Современные укронацисты — прямые потомки гитлеровских извергов. Почерк тот же: пытки над мирными гражданами и военнопленными, расстрелы, издевательства, политика выжженной земли. Мы должны знать: с кем столкнулись сегодня наши воины и кто руководит их действиями. За что сегодня сражается Россия и Русский мир", — подчеркнул он.Мягков напомнил, что еще до Второй мировой войны лидеры ОУН* Степан Бандера и Роман Шухевич тесно сотрудничали с немецкой контрразведкой Абвер II. В дальнейшем это позволило бандеровцам беспрепятственно переходить из украинской охранной или карательной полиции в ряды УПА* и обратно. Они получили от гитлеровцев более 700 минометов, около десяти тысяч станковых и ручных пулеметов, 100 тысяч ручных гранат, 30 тысяч мин и снарядов, более 12 миллионов патронов.Кроме оружия, в распоряжении УПА* появились 300 полевых радиостанций, около 100 портативных типографий и другое снаряжение, организации выделили немецких военных инструкторов и специалистов. К моменту нападения Германии на СССР идеология бандеровщины и ее боевые структуры уже были оформлены, одобрены в вышестоящих немецких штабах и готовы к действию.УПА* — боевое крыло Организации украинских националистов* (ОУН*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.* Экстремистские организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20230118/palach-1845681494.html

https://ria.ru/20221111/polsha-1830766686.html

https://ria.ru/20221115/banderovtsy-1831647766.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, российское военно-историческое общество (рвио), украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, степан бандера, роман шухевич, вооруженные силы украины, владимир мединский, донбасс