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Участники пикета в Вене потребовали отмены антироссийских санкций

Участники пикета в Вене потребовали отмены антироссийских санкций - РИА Новости, 01.02.2023

Участники пикета в Вене потребовали отмены антироссийских санкций

Несколько десятков человек собрались на акцию протеста у штаб-квартиры энергоконцерна Wien Energie в Вене, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:08

2023-02-01T14:08

2023-02-01T15:22

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евросоюз

россия

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ВЕНА, 1 фев — РИА Новости. Несколько десятков человек собрались на акцию протеста у штаб-квартиры энергоконцерна Wien Energie в Вене, передает корреспондент РИА Новости. Митингующие требуют снижения тарифов на электричество, сильно выросших из-за антироссийских санкций, а также отказа Австрии от санкционной политики и сохранения нейтралитета в украинском конфликте. Многие держат в руках государственные флаги.В начале января в аналогичном митинге в австрийской столице приняли участие более ста человек. Они также требовали возобновления поставок российских энергоносителей и отказа от санкций в отношении России.По мнению участников акции, Россия продолжала тщательно соблюдать обязательства по поставкам газа, но искусственные ограничения со стороны ЕС привели к тому, что газ пришлось закупать в других странах по более высокой цене. В результате Wien Energie "поднял тарифы вдвое, тогда как его топ-менеджеры заработали сотни тысяч евро".После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230121/aktsiya-1846516763.html

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вена, австрия, евросоюз, россия