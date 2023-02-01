https://ria.ru/20230201/peterburg-1848895516.html
Январь в Петербурге стал самым пасмурным за 30 лет
Январь в Петербурге стал самым пасмурным за 30 лет - РИА Новости, 01.02.2023
Январь в Петербурге стал самым пасмурным за 30 лет
Январь 2023 года в Санкт-Петербурге стал самым пасмурным за последние 30 лет, солнце светило всего 5,7 часа, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:38
2023-02-01T11:38
2023-02-01T11:38
общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Январь 2023 года в Санкт-Петербурге стал самым пасмурным за последние 30 лет, солнце светило всего 5,7 часа, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. "Солнце в этом январе светило очень мало, отмечено всего три дня с количеством солнечных часов 5,7 часа. Это тоже надо отметить, так как за последние более чем 30 лет так мало солнца в Санкт-Петербурге в январе мы не видели. Конечно, есть и более пасмурные годы, но они наблюдались очень давно", - написал он в своем телеграм-канале. Колесов напомнил, что в 1968 году солнце вообще не светило в Петербурге весь январь, а в 1971 году светило всего три часа. Он также отметил, что январь этого года стал очень теплым. "Надо отметить, что если отбросить зиму 2020 года, которой не было совсем (температура в январе +1,5 градуса), то январь этого года хотя и с отрицательной средней месячной температурой минус 2,3 градуса, но очень теплый. За последние 14 лет это самое высокое значение температуры января, теплее был только 2008 год с температурой минус 1,7 градуса", - написал Колесов. По его словам, осадков в январе выпало больше нормы, но из 28 дней с осадками 10 дней были в виде дождя.
https://ria.ru/20230131/khuligan-1848706228.html
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общество, санкт-петербург, александр колесов, россия
Общество, Санкт-Петербург, Александр Колесов, Россия
Январь в Петербурге стал самым пасмурным за 30 лет
Колесов: январь в Петербурге стал самым пасмурным за 30 лет, солнце светило 5,7 часа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости.
Январь 2023 года в Санкт-Петербурге стал самым пасмурным за последние 30 лет, солнце светило всего 5,7 часа, сообщил
главный синоптик города Александр Колесов.
"Солнце в этом январе светило очень мало, отмечено всего три дня с количеством солнечных часов 5,7 часа. Это тоже надо отметить, так как за последние более чем 30 лет так мало солнца в Санкт-Петербурге в январе мы не видели. Конечно, есть и более пасмурные годы, но они наблюдались очень давно", - написал он в своем телеграм-канале.
Колесов напомнил, что в 1968 году солнце вообще не светило в Петербурге весь январь, а в 1971 году светило всего три часа.
Он также отметил, что январь этого года стал очень теплым. "Надо отметить, что если отбросить зиму 2020 года, которой не было совсем (температура в январе +1,5 градуса), то январь этого года хотя и с отрицательной средней месячной температурой минус 2,3 градуса, но очень теплый. За последние 14 лет это самое высокое значение температуры января, теплее был только 2008 год с температурой минус 1,7 градуса", - написал Колесов.
По его словам, осадков в январе выпало больше нормы, но из 28 дней с осадками 10 дней были в виде дождя.