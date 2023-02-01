https://ria.ru/20230201/pesik-1848841461.html

"Натовский песик". Во Франции высмеяли Макрона из-за заявления об Украине

"Натовский песик". Во Франции высмеяли Макрона из-за заявления об Украине - РИА Новости, 01.02.2023

"Натовский песик". Во Франции высмеяли Макрона из-за заявления об Украине

Французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо назвал президента Эммануэля Макрона "натовским песиком" после того, как тот выразил готовность... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T06:12

2023-02-01T06:12

2023-02-01T09:56

в мире

украина

франция

эммануэль макрон

нато

сша

германия

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо назвал президента Эммануэля Макрона "натовским песиком" после того, как тот выразил готовность поставлять на Украину самолеты.В последние дни на Западе начали обсуждать вопрос о выделении истребителей для ВСУ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не станет поставлять боевые самолеты на Украину ни сейчас, ни в будущем. По словам президента США Джо Байдена, Вашингтон также не планирует предоставлять свои F-16. О нецелесообразности такой военной помощи говорили и в Лондоне. На этом фоне Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине, но при условии, что они не приведут к эскалации конфликта и не ослабят французскую армию.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230131/zapasy-1848457136.html

украина

франция

сша

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, франция, эммануэль макрон, нато, сша, германия