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"Натовский песик". Во Франции высмеяли Макрона из-за заявления об Украине - РИА Новости, 01.02.2023
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"Натовский песик". Во Франции высмеяли Макрона из-за заявления об Украине
"Натовский песик". Во Франции высмеяли Макрона из-за заявления об Украине - РИА Новости, 01.02.2023
"Натовский песик". Во Франции высмеяли Макрона из-за заявления об Украине
Французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо назвал президента Эммануэля Макрона "натовским песиком" после того, как тот выразил готовность... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T06:12
2023-02-01T09:56
в мире
украина
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо назвал президента Эммануэля Макрона "натовским песиком" после того, как тот выразил готовность поставлять на Украину самолеты.В последние дни на Западе начали обсуждать вопрос о выделении истребителей для ВСУ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не станет поставлять боевые самолеты на Украину ни сейчас, ни в будущем. По словам президента США Джо Байдена, Вашингтон также не планирует предоставлять свои F-16. О нецелесообразности такой военной помощи говорили и в Лондоне. На этом фоне Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине, но при условии, что они не приведут к эскалации конфликта и не ослабят французскую армию.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, нато, сша, германия
В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО, США, Германия
06:12 01.02.2023 (обновлено: 09:56 01.02.2023)
 
"Натовский песик". Во Франции высмеяли Макрона из-за заявления об Украине

Французский политик Филиппо назвал Макрона песиком НАТО после слов о самолетах для ВСУ

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо назвал президента Эммануэля Макрона "натовским песиком" после того, как тот выразил готовность поставлять на Украину самолеты.

"Соединенные Штаты и Германия однозначно говорят "Нет" Зеленскому в вопросе отправки боевых самолетов. А Макрон отвечает: "Ничто не запрещено!" Какова его цель? Быть послушным песиком Урсулы и НАТО, правильно?! Нелепо!" — написал Филиппо в Twitter.

В последние дни на Западе начали обсуждать вопрос о выделении истребителей для ВСУ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не станет поставлять боевые самолеты на Украину ни сейчас, ни в будущем. По словам президента США Джо Байдена, Вашингтон также не планирует предоставлять свои F-16. О нецелесообразности такой военной помощи говорили и в Лондоне. На этом фоне Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине, но при условии, что они не приведут к эскалации конфликта и не ослабят французскую армию.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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