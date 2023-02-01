06:12 01.02.2023 (обновлено: 09:56 01.02.2023)
"Натовский песик". Во Франции высмеяли Макрона из-за заявления об Украине
Французский политик Филиппо назвал Макрона песиком НАТО после слов о самолетах для ВСУ
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо назвал президента Эммануэля Макрона "натовским песиком" после того, как тот выразил готовность поставлять на Украину самолеты.
"Соединенные Штаты и Германия однозначно говорят "Нет" Зеленскому в вопросе отправки боевых самолетов. А Макрон отвечает: "Ничто не запрещено!" Какова его цель? Быть послушным песиком Урсулы и НАТО, правильно?! Нелепо!" — написал Филиппо в Twitter.
В последние дни на Западе начали обсуждать вопрос о выделении истребителей для ВСУ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не станет поставлять боевые самолеты на Украину ни сейчас, ни в будущем. По словам президента США Джо Байдена, Вашингтон также не планирует предоставлять свои F-16. О нецелесообразности такой военной помощи говорили и в Лондоне. На этом фоне Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине, но при условии, что они не приведут к эскалации конфликта и не ослабят французскую армию.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.