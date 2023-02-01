Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с четырнадцатой годовщиной интронизации
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и патриарх Московского и всея Руси Кирилл
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и патриарх Московского и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, пожелав ему дальнейших свершений на благо России.
"От всего сердца поздравляю Вас с Днём интронизации. Высокая миссия патриаршего служения требует огромного труда и истинно христианского самоотречения, милосердия и безграничной твёрдости духа. Именно этими уникальными качествами Вы обладаете, являетесь истинным пастырем, чьё слово наделено действенной силой", - говорится в поздравительной телеграмме Мишустина.
Он отметил, что Русская православная церковь под руководством патриарха Кирилла ведёт активную просветительскую и благотворительную деятельность, вносит вклад в сохранение исторических и культурных традиций страны, в укрепление межнационального мира и согласия, нравственное воспитание молодёжи, а также "во время глобальных вызовов, сложных испытаний, с которыми столкнулась наша страна, объединяет людей, укрепляет их веру и даёт надежду, оказывает большую поддержку, помогает найти ответы на волнующие вопросы".
"Желаю Вам, Ваше Святейшество, доброго здоровья, успехов на пути дальнейших свершений на благо Отечества, наших граждан и Русской православной церкви", - добавил премьер.