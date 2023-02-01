Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/patriarkh-1848871516.html
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации - РИА Новости, 01.02.2023
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, пожелав ему дальнейших свершений на благо... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:29
2023-02-01T10:29
россия
михаил мишустин
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595522548_0:124:3342:2004_1920x0_80_0_0_91fd1c27873a45e4d51b1ca854fec7d3.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, пожелав ему дальнейших свершений на благо России. "От всего сердца поздравляю Вас с Днём интронизации. Высокая миссия патриаршего служения требует огромного труда и истинно христианского самоотречения, милосердия и безграничной твёрдости духа. Именно этими уникальными качествами Вы обладаете, являетесь истинным пастырем, чьё слово наделено действенной силой", - говорится в поздравительной телеграмме Мишустина. Он отметил, что Русская православная церковь под руководством патриарха Кирилла ведёт активную просветительскую и благотворительную деятельность, вносит вклад в сохранение исторических и культурных традиций страны, в укрепление межнационального мира и согласия, нравственное воспитание молодёжи, а также "во время глобальных вызовов, сложных испытаний, с которыми столкнулась наша страна, объединяет людей, укрепляет их веру и даёт надежду, оказывает большую поддержку, помогает найти ответы на волнующие вопросы". "Желаю Вам, Ваше Святейшество, доброго здоровья, успехов на пути дальнейших свершений на благо Отечества, наших граждан и Русской православной церкви", - добавил премьер.
https://ria.ru/20230201/patriarkh-1848861576.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595522548_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_a18c425f6c663e9ada1195a5f85f4060.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, русская православная церковь
Россия, Михаил Мишустин, Русская православная церковь
10:29 01.02.2023
 
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с четырнадцатой годовщиной интронизации

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и патриарх Московского и всея Руси Кирилл
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и патриарх Московского и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и патриарх Московского и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, пожелав ему дальнейших свершений на благо России.
"От всего сердца поздравляю Вас с Днём интронизации. Высокая миссия патриаршего служения требует огромного труда и истинно христианского самоотречения, милосердия и безграничной твёрдости духа. Именно этими уникальными качествами Вы обладаете, являетесь истинным пастырем, чьё слово наделено действенной силой", - говорится в поздравительной телеграмме Мишустина.
Он отметил, что Русская православная церковь под руководством патриарха Кирилла ведёт активную просветительскую и благотворительную деятельность, вносит вклад в сохранение исторических и культурных традиций страны, в укрепление межнационального мира и согласия, нравственное воспитание молодёжи, а также "во время глобальных вызовов, сложных испытаний, с которыми столкнулась наша страна, объединяет людей, укрепляет их веру и даёт надежду, оказывает большую поддержку, помогает найти ответы на волнующие вопросы".
"Желаю Вам, Ваше Святейшество, доброго здоровья, успехов на пути дальнейших свершений на благо Отечества, наших граждан и Русской православной церкви", - добавил премьер.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 09:44
Путин поздравил патриарха Кирилла годовщиной интронизации
 
РоссияМихаил МишустинРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала