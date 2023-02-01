https://ria.ru/20230201/patriarkh-1848871516.html

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации - РИА Новости, 01.02.2023

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, пожелав ему дальнейших свершений на благо... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T10:29

2023-02-01T10:29

2023-02-01T10:29

россия

михаил мишустин

русская православная церковь

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, пожелав ему дальнейших свершений на благо России. "От всего сердца поздравляю Вас с Днём интронизации. Высокая миссия патриаршего служения требует огромного труда и истинно христианского самоотречения, милосердия и безграничной твёрдости духа. Именно этими уникальными качествами Вы обладаете, являетесь истинным пастырем, чьё слово наделено действенной силой", - говорится в поздравительной телеграмме Мишустина. Он отметил, что Русская православная церковь под руководством патриарха Кирилла ведёт активную просветительскую и благотворительную деятельность, вносит вклад в сохранение исторических и культурных традиций страны, в укрепление межнационального мира и согласия, нравственное воспитание молодёжи, а также "во время глобальных вызовов, сложных испытаний, с которыми столкнулась наша страна, объединяет людей, укрепляет их веру и даёт надежду, оказывает большую поддержку, помогает найти ответы на волнующие вопросы". "Желаю Вам, Ваше Святейшество, доброго здоровья, успехов на пути дальнейших свершений на благо Отечества, наших граждан и Русской православной церкви", - добавил премьер.

https://ria.ru/20230201/patriarkh-1848861576.html

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россия, михаил мишустин, русская православная церковь