21:14 01.02.2023 (обновлено: 21:22 01.02.2023)
СМИ сообщили об отставке еще одного украинского чиновника
"Цензор.Нет": врио главы департамента военно-технической политики Украины подал в отставку
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники министерства обороны Украины Александр Лиев подал в отставку, сообщает в среду украинское издание "Цензор.Нет".
"Александр Лиев написал заявление об увольнении с должности временно исполняющего обязанности департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.
По данным издания, министр обороны Украины Алексей Резников пока не рассматривал его заявление, поскольку находится в командировке.
Во вторник украинское издание "Цензор.Нет" опубликовало статью главы украинской общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шибунина. В тексте шла речь о том, что Лиев поддерживал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Сам Лиев в ответ заявил, что это уже третья волна обвинений против него, и что несколько месяцев назад после обращения народного депутата от "Слуги народа" уже прошел проверку и полиграф в службе безопасности Украины по этому поводу.