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СМИ сообщили об отставке еще одного украинского чиновника - РИА Новости, 01.02.2023
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СМИ сообщили об отставке еще одного украинского чиновника
СМИ сообщили об отставке еще одного украинского чиновника - РИА Новости, 01.02.2023
СМИ сообщили об отставке еще одного украинского чиновника
Временно исполняющий обязанности главы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники министерства обороны Украины Александр... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T21:14
2023-02-01T21:22
в мире
украина
россия
александр лиев
алексей резников
министерство обороны украины
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники министерства обороны Украины Александр Лиев подал в отставку, сообщает в среду украинское издание "Цензор.Нет". По данным издания, министр обороны Украины Алексей Резников пока не рассматривал его заявление, поскольку находится в командировке. Во вторник украинское издание "Цензор.Нет" опубликовало статью главы украинской общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шибунина. В тексте шла речь о том, что Лиев поддерживал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Сам Лиев в ответ заявил, что это уже третья волна обвинений против него, и что несколько месяцев назад после обращения народного депутата от "Слуги народа" уже прошел проверку и полиграф в службе безопасности Украины по этому поводу.
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в мире, украина, россия, александр лиев, алексей резников, министерство обороны украины
В мире, Украина, Россия, Александр Лиев, Алексей Резников, Министерство обороны Украины
21:14 01.02.2023 (обновлено: 21:22 01.02.2023)
 
СМИ сообщили об отставке еще одного украинского чиновника

"Цензор.Нет": врио главы департамента военно-технической политики Украины подал в отставку

© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники министерства обороны Украины Александр Лиев подал в отставку, сообщает в среду украинское издание "Цензор.Нет".
"Александр Лиев написал заявление об увольнении с должности временно исполняющего обязанности департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.
По данным издания, министр обороны Украины Алексей Резников пока не рассматривал его заявление, поскольку находится в командировке.
Во вторник украинское издание "Цензор.Нет" опубликовало статью главы украинской общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шибунина. В тексте шла речь о том, что Лиев поддерживал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Сам Лиев в ответ заявил, что это уже третья волна обвинений против него, и что несколько месяцев назад после обращения народного депутата от "Слуги народа" уже прошел проверку и полиграф в службе безопасности Украины по этому поводу.
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