https://ria.ru/20230201/otstavka-1849090523.html

СМИ сообщили об отставке еще одного украинского чиновника

СМИ сообщили об отставке еще одного украинского чиновника - РИА Новости, 01.02.2023

СМИ сообщили об отставке еще одного украинского чиновника

Временно исполняющий обязанности главы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники министерства обороны Украины Александр... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T21:14

2023-02-01T21:14

2023-02-01T21:22

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александр лиев

алексей резников

министерство обороны украины

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники министерства обороны Украины Александр Лиев подал в отставку, сообщает в среду украинское издание "Цензор.Нет". По данным издания, министр обороны Украины Алексей Резников пока не рассматривал его заявление, поскольку находится в командировке. Во вторник украинское издание "Цензор.Нет" опубликовало статью главы украинской общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шибунина. В тексте шла речь о том, что Лиев поддерживал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Сам Лиев в ответ заявил, что это уже третья волна обвинений против него, и что несколько месяцев назад после обращения народного депутата от "Слуги народа" уже прошел проверку и полиграф в службе безопасности Украины по этому поводу.

https://ria.ru/20230125/otstavki-1847225716.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, россия, александр лиев, алексей резников, министерство обороны украины