https://ria.ru/20230201/oteli-1848745098.html

В РСТ рассказали, как повлияет на цены в отелях новый ГОСТ "все включено"

В РСТ рассказали, как повлияет на цены в отелях новый ГОСТ "все включено" - РИА Новости, 01.02.2023

В РСТ рассказали, как повлияет на цены в отелях новый ГОСТ "все включено"

Утвержденный Росстандартом национальный стандарт оказания гостиничных услуг "все включено" и "ультра все включено", который будет введен в России 30 июня, не... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T05:18

2023-02-01T05:18

2023-02-01T05:18

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

российский союз туриндустрии (рст)

отели

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Утвержденный Росстандартом национальный стандарт оказания гостиничных услуг "все включено" и "ультра все включено", который будет введен в России 30 июня, не отразится на стоимости гостиниц, а, напротив, поможет предоставить путешественникам более качественные услуги, завил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Напрямую появление ГОСТа не приведет к повышению или понижению цен. Эта мера направлена исключительно на то, чтобы стандартизировать набор сервисов и повысить качество предоставляемых услуг, а также защитить нашего потребителя", – сказал Уманский. Он отметил, что в России отели работают по системе "все включено" около 10 лет. В последнее время ее популярность у туристов возросла. Так что участились случаи, когда предприниматели, злоупотребляя маркетинговым термином, создают не соответствующий общепринятым правилам продукт.Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов сообщил, что в России по системе "все включено" работает порядка 150-200 отелей, большинство из которых располагается на морских курортах. При этом он отметил, что термин all inclusive во всем мире носит маркетинговый характер. "Нет единого международного понятия стандарта "все включено". У каждой страны, по сути, правила свои. Поэтому у нас сейчас создается основа, на которой будут развиваться отечественные курорты", – указал он. Уманский уточнил, что при разработке стандарта учитывался обобщенный международный опыт. Текущий ГОСТ направлен исключительно на отели, работающие с семейной аудиторией. "ГОСТ должен описать и инфраструктуру, которая должна быть в отеле, заявляющем, что он работает на "все включено", и параметры предоставления услуг. В частности, промежуточное питание: из скольких блюд оно должно состоять, когда должно предоставляться", – добавил Уманский. Лилия Биткулова, одна из разработчиков ГОСТа, отметила, что стандарт будет носить рекомендательный характер, а также корректироваться и дополняться. При этом начальник управления стандартизации Росстандарта Ирина Киреева уточнила, что если отель заявит о соответствии ГОСТу, то для него он станет обязательным, а нарушение может повлечь административный штраф. Она добавила, что стандарт на данный момент проходит процедуру издания и после этого будет размещен на сайте ведомства.

https://ria.ru/20221223/krym-1840865353.html

https://ria.ru/20230125/oteli-1847031612.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), российский союз туриндустрии (рст), отели