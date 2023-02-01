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В РСТ рассказали, как повлияет на цены в отелях новый ГОСТ "все включено" - РИА Новости, 01.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230201/oteli-1848745098.html
В РСТ рассказали, как повлияет на цены в отелях новый ГОСТ "все включено"
В РСТ рассказали, как повлияет на цены в отелях новый ГОСТ "все включено" - РИА Новости, 01.02.2023
В РСТ рассказали, как повлияет на цены в отелях новый ГОСТ "все включено"
Утвержденный Росстандартом национальный стандарт оказания гостиничных услуг "все включено" и "ультра все включено", который будет введен в России 30 июня, не... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T05:18
2023-02-01T05:18
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
российский союз туриндустрии (рст)
отели
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Утвержденный Росстандартом национальный стандарт оказания гостиничных услуг "все включено" и "ультра все включено", который будет введен в России 30 июня, не отразится на стоимости гостиниц, а, напротив, поможет предоставить путешественникам более качественные услуги, завил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Напрямую появление ГОСТа не приведет к повышению или понижению цен. Эта мера направлена исключительно на то, чтобы стандартизировать набор сервисов и повысить качество предоставляемых услуг, а также защитить нашего потребителя", – сказал Уманский. Он отметил, что в России отели работают по системе "все включено" около 10 лет. В последнее время ее популярность у туристов возросла. Так что участились случаи, когда предприниматели, злоупотребляя маркетинговым термином, создают не соответствующий общепринятым правилам продукт.Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов сообщил, что в России по системе "все включено" работает порядка 150-200 отелей, большинство из которых располагается на морских курортах. При этом он отметил, что термин all inclusive во всем мире носит маркетинговый характер. "Нет единого международного понятия стандарта "все включено". У каждой страны, по сути, правила свои. Поэтому у нас сейчас создается основа, на которой будут развиваться отечественные курорты", – указал он. Уманский уточнил, что при разработке стандарта учитывался обобщенный международный опыт. Текущий ГОСТ направлен исключительно на отели, работающие с семейной аудиторией. "ГОСТ должен описать и инфраструктуру, которая должна быть в отеле, заявляющем, что он работает на "все включено", и параметры предоставления услуг. В частности, промежуточное питание: из скольких блюд оно должно состоять, когда должно предоставляться", – добавил Уманский. Лилия Биткулова, одна из разработчиков ГОСТа, отметила, что стандарт будет носить рекомендательный характер, а также корректироваться и дополняться. При этом начальник управления стандартизации Росстандарта Ирина Киреева уточнила, что если отель заявит о соответствии ГОСТу, то для него он станет обязательным, а нарушение может повлечь административный штраф. Она добавила, что стандарт на данный момент проходит процедуру издания и после этого будет размещен на сайте ведомства.
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новости - туризм, туризм, туристы, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), российский союз туриндустрии (рст), отели
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Российский союз туриндустрии (РСТ), Отели
05:18 01.02.2023
 
В РСТ рассказали, как повлияет на цены в отелях новый ГОСТ "все включено"

РСТ: ввод ГОСТа по оказанию услуг "все включено" не повлияет на цены в российских отелях

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСотрудник ресторана отеля Довиль Hotel & SPA в Анапе в защитной маске
Сотрудник ресторана отеля Довиль Hotel & SPA в Анапе в защитной маске - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Утвержденный Росстандартом национальный стандарт оказания гостиничных услуг "все включено" и "ультра все включено", который будет введен в России 30 июня, не отразится на стоимости гостиниц, а, напротив, поможет предоставить путешественникам более качественные услуги, завил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"Напрямую появление ГОСТа не приведет к повышению или понижению цен. Эта мера направлена исключительно на то, чтобы стандартизировать набор сервисов и повысить качество предоставляемых услуг, а также защитить нашего потребителя", – сказал Уманский.
Он отметил, что в России отели работают по системе "все включено" около 10 лет. В последнее время ее популярность у туристов возросла. Так что участились случаи, когда предприниматели, злоупотребляя маркетинговым термином, создают не соответствующий общепринятым правилам продукт.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов сообщил, что в России по системе "все включено" работает порядка 150-200 отелей, большинство из которых располагается на морских курортах. При этом он отметил, что термин all inclusive во всем мире носит маркетинговый характер. "Нет единого международного понятия стандарта "все включено". У каждой страны, по сути, правила свои. Поэтому у нас сейчас создается основа, на которой будут развиваться отечественные курорты", – указал он.
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Уманский уточнил, что при разработке стандарта учитывался обобщенный международный опыт. Текущий ГОСТ направлен исключительно на отели, работающие с семейной аудиторией. "ГОСТ должен описать и инфраструктуру, которая должна быть в отеле, заявляющем, что он работает на "все включено", и параметры предоставления услуг. В частности, промежуточное питание: из скольких блюд оно должно состоять, когда должно предоставляться", – добавил Уманский.
Лилия Биткулова, одна из разработчиков ГОСТа, отметила, что стандарт будет носить рекомендательный характер, а также корректироваться и дополняться. При этом начальник управления стандартизации Росстандарта Ирина Киреева уточнила, что если отель заявит о соответствии ГОСТу, то для него он станет обязательным, а нарушение может повлечь административный штраф. Она добавила, что стандарт на данный момент проходит процедуру издания и после этого будет размещен на сайте ведомства.
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