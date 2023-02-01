https://ria.ru/20230201/otdykh-1849007022.html

Пригожин предложил запретить чиновникам отдыхать за границей во время СВО

Пригожин предложил запретить чиновникам отдыхать за границей во время СВО - РИА Новости, 01.02.2023

Пригожин предложил запретить чиновникам отдыхать за границей во время СВО

Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к главе комитета ГД по безопасности Василию Пискареву с просьбой законодательно запретить чиновникам и депутатам РФ во... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:16

2023-02-01T16:16

2023-02-01T16:16

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

евгений пригожин

госдума рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к главе комитета ГД по безопасности Василию Пискареву с просьбой законодательно запретить чиновникам и депутатам РФ во время проведения СВО выезжать на отдых за пределы России, соответствующее письмо опубликовано в Telegram-канале принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд". По мнению бизнесмена, это наносит ущерб репутации госвласти РФ, а также несет риски безопасности. Он добавил, что "продолжаются не только поездки, но и стремление к показной роскоши и безудержному потреблению, как самими чиновниками и депутатами, так и их родственниками, что еще больше раздражает людей". "Такое положение недопустимо и вызывает серьезный раскол в обществе. Прошу Вас рассмотреть возможность на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам на время проведения СВО на Украине выезжать на отдых за пределы Российской Федерации, а также законодательно закрепить их ответственность за аморальное поведение, в том числе их близких родственников, выраженное в показных тратах и злоупотреблении предметами роскоши", - подчеркнул Пригожин. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230201/volonter-1848859732.html

https://ria.ru/20230117/senatory-1845401786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, евгений пригожин, госдума рф, ситуация в днр и лнр