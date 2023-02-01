Пригожин предложил запретить чиновникам отдыхать за границей во время СВО
Пригожин обратился в ГД с просьбой запретить чиновникам отдыхать за границей во время СВО
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Евгений Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к главе комитета ГД по безопасности Василию Пискареву с просьбой законодательно запретить чиновникам и депутатам РФ во время проведения СВО выезжать на отдых за пределы России, соответствующее письмо опубликовано в Telegram-канале принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд".
"В настоящее время в зоне СВО на Украине проходят тяжелейшие бои. Бойцы ЧВК "Вагнер", регулярные части МО РФ, мобилизованные, добровольцы выполняют свой долг перед Родиной. Все общество напряженно следит за событиями на фронте. Однако многие чиновники и депутаты совершенно спокойно уезжают отдыхать за границу на курорты, как будто ничего не происходит, часть из них открыто находится на территории недружественных стран, а если сказать точнее - стран, которые откровенно - финансами, оружием, наемниками поддерживают нацистов и военных преступников на Украине, развязавших военные действия против русского народа", - говорится в письме.
По мнению бизнесмена, это наносит ущерб репутации госвласти РФ, а также несет риски безопасности. Он добавил, что "продолжаются не только поездки, но и стремление к показной роскоши и безудержному потреблению, как самими чиновниками и депутатами, так и их родственниками, что еще больше раздражает людей".
"Такое положение недопустимо и вызывает серьезный раскол в обществе. Прошу Вас рассмотреть возможность на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам на время проведения СВО на Украине выезжать на отдых за пределы Российской Федерации, а также законодательно закрепить их ответственность за аморальное поведение, в том числе их близких родственников, выраженное в показных тратах и злоупотреблении предметами роскоши", - подчеркнул Пригожин.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".