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Пострадавшие при сходе лавины в Индии россияне проходят осмотр в больнице
Пострадавшие при сходе лавины в Индии россияне проходят осмотр в больнице - РИА Новости, 01.02.2023
Пострадавшие при сходе лавины в Индии россияне проходят осмотр в больнице
Пострадавшие при сходе лавины на горнолыжном курорте в Индии россияне проходят осмотр в больнице, их жизни ничего не угрожает, сообщили в посольстве России в... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:53
2023-02-01T17:53
2023-02-01T18:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 фев – РИА Новости. Пострадавшие при сходе лавины на горнолыжном курорте в Индии россияне проходят осмотр в больнице, их жизни ничего не угрожает, сообщили в посольстве России в Индии. Там отметили, что "российские граждане проходят осмотр в лечебных заведениях, их жизни ничего не угрожает". Ранее полиция города Барамулла сообщила о сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. По данным полиции, в результате ЧП пострадали 19 иностранцев, в том числе восемь россиян. По данным полиции, они помещены в больницу, их состояние нормальное. Гульмарг – это самый крупный горнолыжный курорт в Гималаях, с перепадом высот от 4 до 2 тысяч метров, ориентированный на внетрассовое катание.
https://ria.ru/20230125/murmansk-1847224159.html
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индия, россия, польша, туризм, новости - туризм
Туризм, Индия, Россия, Польша, Туризм, Новости - Туризм
17:53 01.02.2023 (обновлено: 18:00 01.02.2023)
Пострадавшие при сходе лавины в Индии россияне проходят осмотр в больнице
Пострадавшие при сходе лавины в Индии россияне проходят осмотр в лечебных заведениях