https://ria.ru/20230201/osmotr-1849047758.html

Пострадавшие при сходе лавины в Индии россияне проходят осмотр в больнице

Пострадавшие при сходе лавины в Индии россияне проходят осмотр в больнице - РИА Новости, 01.02.2023

Пострадавшие при сходе лавины в Индии россияне проходят осмотр в больнице

Пострадавшие при сходе лавины на горнолыжном курорте в Индии россияне проходят осмотр в больнице, их жизни ничего не угрожает, сообщили в посольстве России в... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:53

2023-02-01T17:53

2023-02-01T18:00

туризм

индия

россия

польша

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849049678_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_6e00a9e56edfb4296c3c9674ff30ee25.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 фев – РИА Новости. Пострадавшие при сходе лавины на горнолыжном курорте в Индии россияне проходят осмотр в больнице, их жизни ничего не угрожает, сообщили в посольстве России в Индии. Там отметили, что "российские граждане проходят осмотр в лечебных заведениях, их жизни ничего не угрожает". Ранее полиция города Барамулла сообщила о сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. По данным полиции, в результате ЧП пострадали 19 иностранцев, в том числе восемь россиян. По данным полиции, они помещены в больницу, их состояние нормальное. Гульмарг – это самый крупный горнолыжный курорт в Гималаях, с перепадом высот от 4 до 2 тысяч метров, ориентированный на внетрассовое катание.

https://ria.ru/20230125/murmansk-1847224159.html

индия

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, россия, польша, туризм, новости - туризм