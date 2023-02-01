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Совфед одобрил закон о приеме изъятого оружия органами МВД - РИА Новости, 01.02.2023
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Совфед одобрил закон о приеме изъятого оружия органами МВД
Совфед одобрил закон о приеме изъятого оружия органами МВД - РИА Новости, 01.02.2023
Совфед одобрил закон о приеме изъятого оружия органами МВД
Сенаторы одобрили закон о приеме и временном хранении изъятого и сданного оружия территориальными органами МВД России. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:23
2023-02-01T11:23
россия
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совет федерации рф
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о приеме и временном хранении изъятого и сданного оружия территориальными органами МВД России. В соответствии с изменениями в законодательство, территориальные органы МВД России будут наделены полномочиями осуществлять в установленном порядке прием и временное хранение изъятого, добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ, основных частей огнестрельного оружия в течение срока, не превышающего четырех месяцев, до возврата их собственнику на основании решения территориального органа Росгвардии или передачи в территориальный орган Росгвардии, говорится в пояснительных материалах к документу. В свою очередь, Росгвардия будет наделена полномочиями по приему от органов внутренних дел, хранению и уничтожению добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, основных частей огнестрельного оружия.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), совет федерации рф, общество
Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Совет Федерации РФ, Общество
11:23 01.02.2023
 
Совфед одобрил закон о приеме изъятого оружия органами МВД

Совфед одобрил закон о приеме и временном хранении изъятого и сданного оружия органами МВД

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПулеметная лента
Пулеметная лента - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о приеме и временном хранении изъятого и сданного оружия территориальными органами МВД России.
В соответствии с изменениями в законодательство, территориальные органы МВД России будут наделены полномочиями осуществлять в установленном порядке прием и временное хранение изъятого, добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ, основных частей огнестрельного оружия в течение срока, не превышающего четырех месяцев, до возврата их собственнику на основании решения территориального органа Росгвардии или передачи в территориальный орган Росгвардии, говорится в пояснительных материалах к документу.
В свою очередь, Росгвардия будет наделена полномочиями по приему от органов внутренних дел, хранению и уничтожению добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, основных частей огнестрельного оружия.
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