https://ria.ru/20230201/oruzhie-1848889513.html

Совфед одобрил закон о приеме изъятого оружия органами МВД

Совфед одобрил закон о приеме изъятого оружия органами МВД - РИА Новости, 01.02.2023

Совфед одобрил закон о приеме изъятого оружия органами МВД

Сенаторы одобрили закон о приеме и временном хранении изъятого и сданного оружия территориальными органами МВД России. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T11:23

2023-02-01T11:23

2023-02-01T11:23

россия

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совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о приеме и временном хранении изъятого и сданного оружия территориальными органами МВД России. В соответствии с изменениями в законодательство, территориальные органы МВД России будут наделены полномочиями осуществлять в установленном порядке прием и временное хранение изъятого, добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ, основных частей огнестрельного оружия в течение срока, не превышающего четырех месяцев, до возврата их собственнику на основании решения территориального органа Росгвардии или передачи в территориальный орган Росгвардии, говорится в пояснительных материалах к документу. В свою очередь, Росгвардия будет наделена полномочиями по приему от органов внутренних дел, хранению и уничтожению добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, основных частей огнестрельного оружия.

https://ria.ru/20230131/oruzhie-1848649034.html

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), совет федерации рф, общество