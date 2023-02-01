Рейтинг@Mail.ru
Оперу о Федоре Шаляпине создадут в Татарстане - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20230201/opera-1849078174.html
Оперу о Федоре Шаляпине создадут в Татарстане
Оперу о Федоре Шаляпине создадут в Татарстане - РИА Новости, 01.02.2023
Оперу о Федоре Шаляпине создадут в Татарстане
Оперу о великом певце Федоре Шаляпине планируется создать и поставить в Татарстане, сообщил директор Татарского академического государственного театра оперы и... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:31
2023-02-01T20:18
республика татарстан
казань
федор шаляпин
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152623/70/1526237040_0:121:1428:924_1920x0_80_0_0_3fb72c0c6bc5af7ad1fb8fd30b168c54.jpg
КАЗАНЬ, 1 фев – РИА Новости. Оперу о великом певце Федоре Шаляпине планируется создать и поставить в Татарстане, сообщил директор Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М.Джалиля Рауфаль Мухаметзянов. В этом году 13 февраля исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося оперного певца, артиста с мировой известностью, уроженца Казани Федора Ивановича Шаляпина (1873-1938). В рамках празднования 150-летия в Татарстане пройдут фестивали, концерты, лекции, выставки, литературный спектакль. Главное событие юбилейного года - Международный оперный фестиваль имени Ф.И. Шаляпина, который проходит на сцене театра оперы и балета с 30 января по 28 февраля. "Сейчас театр будет осуществлять заказ оперы композитору (Эльмиру) Низамову, нашему молодому композитору, для того, чтобы все-таки в дальнейшем попробовать в сценической версии поставить оперу о Шаляпине", - сказал Мухаметзянов журналистами брифинге в правительстве республики. Обычно, по его словам, на любую новую постановку уходит около трех лет. "Написание музыки, аранжировка, постановочная группа, эскизы, оформление, декорации – то есть, примерно года три пройдет", - уточнил Мухаметзянов. Как напомнила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, в рамках юбилейного года в республике реализуется план мероприятий, их проведение не ограничится только февралем. В частности, по ее словам, в ближайшее время планируется установить мемориальную доску на доме по улице Пушкина, во флигеле которого в 1873 году родился оперный певец. На лето запланирована установка бюста великого баса. Предусмотрено также вручение стипендии Федора Шаляпина талантливым молодым певцам, разрабатывается положение о премии его имени.
казань
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152623/70/1526237040_0:109:1428:1180_1920x0_80_0_0_c85e739c5fd54b9598d82a258b1631f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, федор шаляпин, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Федор Шаляпин, Республика Татарстан (Татарстан)
19:31 01.02.2023 (обновлено: 20:18 01.02.2023)
 

Оперу о Федоре Шаляпине создадут в Татарстане

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПевец Федор Иванович Шаляпин
Певец Федор Иванович Шаляпин - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Певец Федор Иванович Шаляпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 1 фев – РИА Новости. Оперу о великом певце Федоре Шаляпине планируется создать и поставить в Татарстане, сообщил директор Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М.Джалиля Рауфаль Мухаметзянов.
В этом году 13 февраля исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося оперного певца, артиста с мировой известностью, уроженца Казани Федора Ивановича Шаляпина (1873-1938). В рамках празднования 150-летия в Татарстане пройдут фестивали, концерты, лекции, выставки, литературный спектакль. Главное событие юбилейного года - Международный оперный фестиваль имени Ф.И. Шаляпина, который проходит на сцене театра оперы и балета с 30 января по 28 февраля.
"Сейчас театр будет осуществлять заказ оперы композитору (Эльмиру) Низамову, нашему молодому композитору, для того, чтобы все-таки в дальнейшем попробовать в сценической версии поставить оперу о Шаляпине", - сказал Мухаметзянов журналистами брифинге в правительстве республики.
Обычно, по его словам, на любую новую постановку уходит около трех лет. "Написание музыки, аранжировка, постановочная группа, эскизы, оформление, декорации – то есть, примерно года три пройдет", - уточнил Мухаметзянов.
Как напомнила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, в рамках юбилейного года в республике реализуется план мероприятий, их проведение не ограничится только февралем.
В частности, по ее словам, в ближайшее время планируется установить мемориальную доску на доме по улице Пушкина, во флигеле которого в 1873 году родился оперный певец. На лето запланирована установка бюста великого баса. Предусмотрено также вручение стипендии Федора Шаляпина талантливым молодым певцам, разрабатывается положение о премии его имени.
 
Республика ТатарстанКазаньФедор ШаляпинРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала