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Оперу о Федоре Шаляпине создадут в Татарстане
Оперу о Федоре Шаляпине создадут в Татарстане - РИА Новости, 01.02.2023
Оперу о Федоре Шаляпине создадут в Татарстане
Оперу о великом певце Федоре Шаляпине планируется создать и поставить в Татарстане, сообщил директор Татарского академического государственного театра оперы и... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:31
2023-02-01T19:31
2023-02-01T20:18
республика татарстан
казань
федор шаляпин
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 1 фев – РИА Новости. Оперу о великом певце Федоре Шаляпине планируется создать и поставить в Татарстане, сообщил директор Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М.Джалиля Рауфаль Мухаметзянов. В этом году 13 февраля исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося оперного певца, артиста с мировой известностью, уроженца Казани Федора Ивановича Шаляпина (1873-1938). В рамках празднования 150-летия в Татарстане пройдут фестивали, концерты, лекции, выставки, литературный спектакль. Главное событие юбилейного года - Международный оперный фестиваль имени Ф.И. Шаляпина, который проходит на сцене театра оперы и балета с 30 января по 28 февраля. "Сейчас театр будет осуществлять заказ оперы композитору (Эльмиру) Низамову, нашему молодому композитору, для того, чтобы все-таки в дальнейшем попробовать в сценической версии поставить оперу о Шаляпине", - сказал Мухаметзянов журналистами брифинге в правительстве республики. Обычно, по его словам, на любую новую постановку уходит около трех лет. "Написание музыки, аранжировка, постановочная группа, эскизы, оформление, декорации – то есть, примерно года три пройдет", - уточнил Мухаметзянов. Как напомнила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, в рамках юбилейного года в республике реализуется план мероприятий, их проведение не ограничится только февралем. В частности, по ее словам, в ближайшее время планируется установить мемориальную доску на доме по улице Пушкина, во флигеле которого в 1873 году родился оперный певец. На лето запланирована установка бюста великого баса. Предусмотрено также вручение стипендии Федора Шаляпина талантливым молодым певцам, разрабатывается положение о премии его имени.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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казань, федор шаляпин, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Федор Шаляпин, Республика Татарстан (Татарстан)
КАЗАНЬ, 1 фев – РИА Новости. Оперу о великом певце Федоре Шаляпине планируется создать и поставить в Татарстане, сообщил директор Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М.Джалиля Рауфаль Мухаметзянов.
В этом году 13 февраля исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося оперного певца, артиста с мировой известностью, уроженца Казани
Федора Ивановича Шаляпина (1873-1938). В рамках празднования 150-летия в Татарстане пройдут фестивали, концерты, лекции, выставки, литературный спектакль. Главное событие юбилейного года - Международный оперный фестиваль имени Ф.И. Шаляпина, который проходит на сцене театра оперы и балета с 30 января по 28 февраля.
"Сейчас театр будет осуществлять заказ оперы композитору (Эльмиру) Низамову, нашему молодому композитору, для того, чтобы все-таки в дальнейшем попробовать в сценической версии поставить оперу о Шаляпине", - сказал Мухаметзянов журналистами брифинге в правительстве республики.
Обычно, по его словам, на любую новую постановку уходит около трех лет. "Написание музыки, аранжировка, постановочная группа, эскизы, оформление, декорации – то есть, примерно года три пройдет", - уточнил Мухаметзянов.
Как напомнила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, в рамках юбилейного года в республике реализуется план мероприятий, их проведение не ограничится только февралем.
В частности, по ее словам, в ближайшее время планируется установить мемориальную доску на доме по улице Пушкина, во флигеле которого в 1873 году родился оперный певец. На лето запланирована установка бюста великого баса. Предусмотрено также вручение стипендии Федора Шаляпина талантливым молодым певцам, разрабатывается положение о премии его имени.