https://ria.ru/20230201/opera-1849078174.html

Оперу о Федоре Шаляпине создадут в Татарстане

Оперу о Федоре Шаляпине создадут в Татарстане - РИА Новости, 01.02.2023

Оперу о Федоре Шаляпине создадут в Татарстане

Оперу о великом певце Федоре Шаляпине планируется создать и поставить в Татарстане, сообщил директор Татарского академического государственного театра оперы и... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T19:31

2023-02-01T19:31

2023-02-01T20:18

республика татарстан

казань

федор шаляпин

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152623/70/1526237040_0:121:1428:924_1920x0_80_0_0_3fb72c0c6bc5af7ad1fb8fd30b168c54.jpg

КАЗАНЬ, 1 фев – РИА Новости. Оперу о великом певце Федоре Шаляпине планируется создать и поставить в Татарстане, сообщил директор Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М.Джалиля Рауфаль Мухаметзянов. В этом году 13 февраля исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося оперного певца, артиста с мировой известностью, уроженца Казани Федора Ивановича Шаляпина (1873-1938). В рамках празднования 150-летия в Татарстане пройдут фестивали, концерты, лекции, выставки, литературный спектакль. Главное событие юбилейного года - Международный оперный фестиваль имени Ф.И. Шаляпина, который проходит на сцене театра оперы и балета с 30 января по 28 февраля. "Сейчас театр будет осуществлять заказ оперы композитору (Эльмиру) Низамову, нашему молодому композитору, для того, чтобы все-таки в дальнейшем попробовать в сценической версии поставить оперу о Шаляпине", - сказал Мухаметзянов журналистами брифинге в правительстве республики. Обычно, по его словам, на любую новую постановку уходит около трех лет. "Написание музыки, аранжировка, постановочная группа, эскизы, оформление, декорации – то есть, примерно года три пройдет", - уточнил Мухаметзянов. Как напомнила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, в рамках юбилейного года в республике реализуется план мероприятий, их проведение не ограничится только февралем. В частности, по ее словам, в ближайшее время планируется установить мемориальную доску на доме по улице Пушкина, во флигеле которого в 1873 году родился оперный певец. На лето запланирована установка бюста великого баса. Предусмотрено также вручение стипендии Федора Шаляпина талантливым молодым певцам, разрабатывается положение о премии его имени.

казань

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, федор шаляпин, республика татарстан (татарстан)