https://ria.ru/20230201/opek-1849022348.html

Комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять текущие параметры сделки

Комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять текущие параметры сделки - РИА Новости, 01.02.2023

Комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять текущие параметры сделки

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал корректировать текущие параметры соглашения альянса, следуют из коммюнике по итогам заседания... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:57

2023-02-01T16:57

2023-02-01T17:10

экономика

опек+

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал корректировать текущие параметры соглашения альянса, следуют из коммюнике по итогам заседания комитета. Следующая встреча JMMC запланирована на 3 апреля."Члены JMMC подтвердили свою приверженность декларации о кооперации (сделка ОПЕК+ - ред.), которая действует до конца 2023 года, в том виде, как было согласовано на 33-м совещании министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК 5 октября 2022 года, и призвали всех страны-участниц добиться полного соблюдения (условий - ред.)", - сообщается в коммюнике."Следующее заседание JMMC запланировано на 3 апреля 2023 года", - также отмечается в документе.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.

https://ria.ru/20230127/potolok-1847755651.html

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экономика, опек+