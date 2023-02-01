https://ria.ru/20230201/opek-1849022348.html
Комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять текущие параметры сделки
Комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять текущие параметры сделки - РИА Новости, 01.02.2023
Комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять текущие параметры сделки
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал корректировать текущие параметры соглашения альянса, следуют из коммюнике по итогам заседания... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:57
2023-02-01T16:57
2023-02-01T17:10
экономика
опек+
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал корректировать текущие параметры соглашения альянса, следуют из коммюнике по итогам заседания комитета. Следующая встреча JMMC запланирована на 3 апреля."Члены JMMC подтвердили свою приверженность декларации о кооперации (сделка ОПЕК+ - ред.), которая действует до конца 2023 года, в том виде, как было согласовано на 33-м совещании министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК 5 октября 2022 года, и призвали всех страны-участниц добиться полного соблюдения (условий - ред.)", - сообщается в коммюнике."Следующее заседание JMMC запланировано на 3 апреля 2023 года", - также отмечается в документе.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.
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экономика, опек+
16:57 01.02.2023 (обновлено: 17:10 01.02.2023)
Комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять текущие параметры сделки
Мониторинговый комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять текущие параметры сделки
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал корректировать текущие параметры соглашения альянса, следуют из коммюнике по итогам заседания комитета. Следующая встреча JMMC запланирована на 3 апреля.
"Члены JMMC подтвердили свою приверженность декларации о кооперации (сделка ОПЕК+ - ред.), которая действует до конца 2023 года, в том виде, как было согласовано на 33-м совещании министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК 5 октября 2022 года, и призвали всех страны-участниц добиться полного соблюдения (условий - ред.)", - сообщается в коммюнике.
"Следующее заседание JMMC запланировано на 3 апреля 2023 года", - также отмечается в документе.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.