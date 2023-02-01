https://ria.ru/20230201/oon-1849085795.html

Заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 24 февраля

Заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 24 февраля - РИА Новости, 01.02.2023

Заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 24 февраля

Заседание СБ ООН по Украине назначено на 24 февраля, следует из программы мероприятий Совбеза в феврале. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T20:29

2023-02-01T20:29

2023-02-01T20:30

специальная военная операция на украине

украина

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в мире

совет безопасности оон

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ООН, 1 фев – РИА Новости. Заседание СБ ООН по Украине назначено на 24 февраля, следует из программы мероприятий Совбеза в феврале.Заседание пройдет в рамках пункта повестки "поддержание мира и безопасности". Встреча состоится в формате дебатов – это значит, что в ней смогут принять участие не только 15 членов Совбеза, но и другие страны ООН.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, оон, в мире, совет безопасности оон