https://ria.ru/20230201/oon-1849085795.html
Заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 24 февраля
Заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 24 февраля - РИА Новости, 01.02.2023
Заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 24 февраля
Заседание СБ ООН по Украине назначено на 24 февраля, следует из программы мероприятий Совбеза в феврале. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T20:29
2023-02-01T20:29
2023-02-01T20:30
специальная военная операция на украине
украина
оон
в мире
совет безопасности оон
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ООН, 1 фев – РИА Новости. Заседание СБ ООН по Украине назначено на 24 февраля, следует из программы мероприятий Совбеза в феврале.Заседание пройдет в рамках пункта повестки "поддержание мира и безопасности". Встреча состоится в формате дебатов – это значит, что в ней смогут принять участие не только 15 членов Совбеза, но и другие страны ООН.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Украина, ООН, В мире, Совет Безопасности ООН
20:29 01.02.2023 (обновлено: 20:30 01.02.2023)
Заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 24 февраля
Заседание Совета безопасности ООН по Украине назначили на 24 февраля