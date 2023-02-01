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Заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 24 февраля - РИА Новости, 01.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/oon-1849085795.html
Заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 24 февраля
Заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 24 февраля - РИА Новости, 01.02.2023
Заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 24 февраля
Заседание СБ ООН по Украине назначено на 24 февраля, следует из программы мероприятий Совбеза в феврале. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T20:29
2023-02-01T20:30
специальная военная операция на украине
украина
оон
в мире
совет безопасности оон
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ООН, 1 фев – РИА Новости. Заседание СБ ООН по Украине назначено на 24 февраля, следует из программы мероприятий Совбеза в феврале.Заседание пройдет в рамках пункта повестки "поддержание мира и безопасности". Встреча состоится в формате дебатов – это значит, что в ней смогут принять участие не только 15 членов Совбеза, но и другие страны ООН.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, оон, в мире, совет безопасности оон
Специальная военная операция на Украине, Украина, ООН, В мире, Совет Безопасности ООН
20:29 01.02.2023 (обновлено: 20:30 01.02.2023)
 
Заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 24 февраля

Заседание Совета безопасности ООН по Украине назначили на 24 февраля

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 1 фев – РИА Новости. Заседание СБ ООН по Украине назначено на 24 февраля, следует из программы мероприятий Совбеза в феврале.
Заседание пройдет в рамках пункта повестки "поддержание мира и безопасности". Встреча состоится в формате дебатов – это значит, что в ней смогут принять участие не только 15 членов Совбеза, но и другие страны ООН.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаООНВ миреСовет Безопасности ООН
 
 
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