https://ria.ru/20230201/obyski-1849054820.html
СБУ ничего не изъяла во время обысков у Коломойского, сообщили СМИ
СБУ ничего не изъяла во время обысков у Коломойского, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2023
СБУ ничего не изъяла во время обысков у Коломойского, сообщили СМИ
Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) в ходе обысков у бизнесмена Игоря Коломойского ничего не забрали, сообщает издание "Украинские новости". РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:10
2023-02-01T18:10
2023-02-01T18:20
в мире
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укрнафта
служба безопасности украины
укртатнафта
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) в ходе обысков у бизнесмена Игоря Коломойского ничего не забрали, сообщает издание "Украинские новости". "Ничего не изымали", - пишет издание, ссылаясь на источник в СБУ. По его данным, обыск проводился недолго, в жилище Коломойского и на придомовой территории "правоохранители также ничего не обнаружили". Ранее в среду украинские СМИ сообщали, что силовики проводят обыски у Коломойского, которому принадлежали компании "Укрнафта" и "Укртатнафта" и в которых, как заявила СБУ, была выявлена масштабная схема хищений на сумму около 1 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230201/obyski-1849033512.html
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в мире, игорь коломойский, укрнафта, служба безопасности украины, укртатнафта
В мире, Игорь Коломойский, Укрнафта, Служба безопасности Украины, Укртатнафта
18:10 01.02.2023 (обновлено: 18:20 01.02.2023)
СБУ ничего не изъяла во время обысков у Коломойского, сообщили СМИ
"Украинские новости": СБУ ничего не изъяла во время обысков у бизнесмена Коломойского