Рейтинг@Mail.ru
СБУ ничего не изъяла во время обысков у Коломойского, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/obyski-1849054820.html
СБУ ничего не изъяла во время обысков у Коломойского, сообщили СМИ
СБУ ничего не изъяла во время обысков у Коломойского, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2023
СБУ ничего не изъяла во время обысков у Коломойского, сообщили СМИ
Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) в ходе обысков у бизнесмена Игоря Коломойского ничего не забрали, сообщает издание "Украинские новости". РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:10
2023-02-01T18:20
в мире
игорь коломойский
укрнафта
служба безопасности украины
укртатнафта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848913914_0:79:683:463_1920x0_80_0_0_ecba51089833aa5a02748a934ec770a6.jpg
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) в ходе обысков у бизнесмена Игоря Коломойского ничего не забрали, сообщает издание "Украинские новости". "Ничего не изымали", - пишет издание, ссылаясь на источник в СБУ. По его данным, обыск проводился недолго, в жилище Коломойского и на придомовой территории "правоохранители также ничего не обнаружили". Ранее в среду украинские СМИ сообщали, что силовики проводят обыски у Коломойского, которому принадлежали компании "Укрнафта" и "Укртатнафта" и в которых, как заявила СБУ, была выявлена масштабная схема хищений на сумму около 1 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230201/obyski-1849033512.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848913914_0:15:683:527_1920x0_80_0_0_b153aa622dfa1c6a078ad8ff17b55cd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, игорь коломойский, укрнафта, служба безопасности украины, укртатнафта
В мире, Игорь Коломойский, Укрнафта, Служба безопасности Украины, Укртатнафта
18:10 01.02.2023 (обновлено: 18:20 01.02.2023)
 
СБУ ничего не изъяла во время обысков у Коломойского, сообщили СМИ

"Украинские новости": СБУ ничего не изъяла во время обысков у бизнесмена Коломойского

Фото обыска в доме Игоря Коломойского, опубликованное в соцсетях
Фото обыска в доме Игоря Коломойского, опубликованное в соцсетях
Фото обыска в доме Игоря Коломойского, опубликованное в соцсетях
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) в ходе обысков у бизнесмена Игоря Коломойского ничего не забрали, сообщает издание "Украинские новости".
"Ничего не изымали", - пишет издание, ссылаясь на источник в СБУ.
По его данным, обыск проводился недолго, в жилище Коломойского и на придомовой территории "правоохранители также ничего не обнаружили".
Ранее в среду украинские СМИ сообщали, что силовики проводят обыски у Коломойского, которому принадлежали компании "Укрнафта" и "Укртатнафта" и в которых, как заявила СБУ, была выявлена масштабная схема хищений на сумму около 1 миллиарда долларов.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 17:24Специальная военная операция на Украине
СБУ обыскала киевские строительные компании, якобы связанные с Медведчуком
 
В миреИгорь КоломойскийУкрнафтаСлужба безопасности УкраиныУкртатнафта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала