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Депутат Рады подтвердил сообщения об обысках у Коломойского и Авакова - РИА Новости, 01.02.2023
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Депутат Рады подтвердил сообщения об обысках у Коломойского и Авакова
Депутат Рады подтвердил сообщения об обысках у Коломойского и Авакова - РИА Новости, 01.02.2023
Депутат Рады подтвердил сообщения об обысках у Коломойского и Авакова
Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давил Арахамия подтвердил сообщения украинских СМИ об обысках у бизнесмена Игоря... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:50
2023-02-01T13:55
в мире
украина
киев
игорь коломойский
богдан хмельницкий
верховная рада украины
укрнафта
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давил Арахамия подтвердил сообщения украинских СМИ об обысках у бизнесмена Игоря Коломойского, экс-министра внутренних дел Арсена Авакова и депутата парламента Вадима Столара. Ранее Арахамия заявил, что уже весной начнут активно сажать в тюрьму коррупционных чиновников всех уровней. "Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках. Сегодня: обыски в налоговой, вручение сообщений о подозрении высокопоставленным чиновникам министерства обороны, обыски у Коломойского по "Укрнафте", целый ряд негласных следственных действий, обыски у Авакова, обыски у Столара, увольнение всего руководящего состава таможни", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее в среду украинские СМИ сообщали об обысках у Коломойского и Авакова. Также сообщалось, что Служба безопасности проводит обыски у украинского бизнесмена Вадима Столара. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах в среду сообщило, что Госбюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у руководства налоговой в Киеве. Кроме того, по информации СМИ, в среду офис генерального прокурора Украины обвинил в коррупции экс-заместителя директора департамента госзакупок министерства обороны Богдана Хмельницкого и бывшего замглавы минобороны Вячеслава Шаповалова после скандала с закупками в ведомстве.Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков в среду заявил, что правоохранители у него проводили обыск по делу о крушении вертолета в Броварах, в результате которого погиб глава МВД Денис Монастырский и еще 13 человек.
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848937934.html
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848477600.html
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в мире, украина, киев, игорь коломойский, богдан хмельницкий, верховная рада украины, укрнафта
В мире, Украина, Киев, Игорь Коломойский, Богдан Хмельницкий, Верховная Рада Украины, Укрнафта
13:50 01.02.2023 (обновлено: 13:55 01.02.2023)
 
Депутат Рады подтвердил сообщения об обысках у Коломойского и Авакова

Депутат Рады Арахамия подтвердил данные об обысках у Коломойского и экс-главы МВД Авакова

Фото обыска в доме Игоря Коломойского, опубликованное в соцсетях
Фото обыска в доме Игоря Коломойского, опубликованное в соцсетях
Фото обыска в доме Игоря Коломойского, опубликованное в соцсетях
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давил Арахамия подтвердил сообщения украинских СМИ об обысках у бизнесмена Игоря Коломойского, экс-министра внутренних дел Арсена Авакова и депутата парламента Вадима Столара.
Ранее Арахамия заявил, что уже весной начнут активно сажать в тюрьму коррупционных чиновников всех уровней.
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СБУ пришла с обысками к чиновникам из Минобороны
"Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках. Сегодня: обыски в налоговой, вручение сообщений о подозрении высокопоставленным чиновникам министерства обороны, обыски у Коломойского по "Укрнафте", целый ряд негласных следственных действий, обыски у Авакова, обыски у Столара, увольнение всего руководящего состава таможни", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в среду украинские СМИ сообщали об обысках у Коломойского и Авакова. Также сообщалось, что Служба безопасности проводит обыски у украинского бизнесмена Вадима Столара.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах в среду сообщило, что Госбюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у руководства налоговой в Киеве. Кроме того, по информации СМИ, в среду офис генерального прокурора Украины обвинил в коррупции экс-заместителя директора департамента госзакупок министерства обороны Богдана Хмельницкого и бывшего замглавы минобороны Вячеслава Шаповалова после скандала с закупками в ведомстве.
Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков в среду заявил, что правоохранители у него проводили обыск по делу о крушении вертолета в Броварах, в результате которого погиб глава МВД Денис Монастырский и еще 13 человек.
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В миреУкраинаКиевИгорь КоломойскийБогдан ХмельницкийВерховная Рада УкраиныУкрнафта
 
 
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