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Депутат Рады сообщил об обысках у украинского бизнесмена Столара - РИА Новости, 01.02.2023
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Депутат Рады сообщил об обысках у украинского бизнесмена Столара
Депутат Рады сообщил об обысках у украинского бизнесмена Столара - РИА Новости, 01.02.2023
Депутат Рады сообщил об обысках у украинского бизнесмена Столара
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Служба безопасности проводит обыски у украинского бизнесмена, депутата парламента Вадима Столара. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:02
2023-02-01T13:18
в мире
украина
россия
алексей гончаренко
игорь коломойский
служба безопасности украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Служба безопасности проводит обыски у украинского бизнесмена, депутата парламента Вадима Столара. Ранее в среду украинские СМИ сообщали об обысках у бизнесмена Игоря Коломойского и экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. "У Столара обыски. Обыск проводит СБУ. Финансирование терроризма. Сейчас и узнаем, а за что последние годы был банкет", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. В августе 2022 года издание "Украинская правда" сообщало, что госбюро расследований ведет дело о выезде за границу после введения военного положения ряда известных украинцев, среди которых Столар. По данным издания, все они выехали с Украины после начала спецоперации РФ, введения военного положения и объявления мобилизации. В середине января издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в политических кругах, сообщило, что Столар вернулся на Украину.
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848477600.html
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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, игорь коломойский, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Игорь Коломойский, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
13:02 01.02.2023 (обновлено: 13:18 01.02.2023)
 
Депутат Рады сообщил об обысках у украинского бизнесмена Столара

Депутат Рады Гончаренко: СБУ проводит обыски у украинского бизнесмена Столара

© Фото : аккаунт Вадима Столара в соцсетиУкраинский бизнесмен Вадим Столар
Украинский бизнесмен Вадим Столар - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : аккаунт Вадима Столара в соцсети
Украинский бизнесмен Вадим Столар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Служба безопасности проводит обыски у украинского бизнесмена, депутата парламента Вадима Столара.
Ранее в среду украинские СМИ сообщали об обысках у бизнесмена Игоря Коломойского и экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.
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"У Столара обыски. Обыск проводит СБУ. Финансирование терроризма. Сейчас и узнаем, а за что последние годы был банкет", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
В августе 2022 года издание "Украинская правда" сообщало, что госбюро расследований ведет дело о выезде за границу после введения военного положения ряда известных украинцев, среди которых Столар. По данным издания, все они выехали с Украины после начала спецоперации РФ, введения военного положения и объявления мобилизации.
В середине января издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в политических кругах, сообщило, что Столар вернулся на Украину.
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