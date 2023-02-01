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Депутат Рады сообщил об обысках у украинского бизнесмена Столара
Депутат Рады сообщил об обысках у украинского бизнесмена Столара - РИА Новости, 01.02.2023
Депутат Рады сообщил об обысках у украинского бизнесмена Столара
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Служба безопасности проводит обыски у украинского бизнесмена, депутата парламента Вадима Столара. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:02
2023-02-01T13:02
2023-02-01T13:18
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игорь коломойский
служба безопасности украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Служба безопасности проводит обыски у украинского бизнесмена, депутата парламента Вадима Столара. Ранее в среду украинские СМИ сообщали об обысках у бизнесмена Игоря Коломойского и экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. "У Столара обыски. Обыск проводит СБУ. Финансирование терроризма. Сейчас и узнаем, а за что последние годы был банкет", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. В августе 2022 года издание "Украинская правда" сообщало, что госбюро расследований ведет дело о выезде за границу после введения военного положения ряда известных украинцев, среди которых Столар. По данным издания, все они выехали с Украины после начала спецоперации РФ, введения военного положения и объявления мобилизации. В середине января издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в политических кругах, сообщило, что Столар вернулся на Украину.
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848477600.html
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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, игорь коломойский, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Игорь Коломойский, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
13:02 01.02.2023 (обновлено: 13:18 01.02.2023)
Депутат Рады сообщил об обысках у украинского бизнесмена Столара
Депутат Рады Гончаренко: СБУ проводит обыски у украинского бизнесмена Столара