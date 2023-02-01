https://ria.ru/20230201/obysk-1848926727.html

Депутат Рады сообщил об обысках у украинского бизнесмена Столара

Депутат Рады сообщил об обысках у украинского бизнесмена Столара - РИА Новости, 01.02.2023

Депутат Рады сообщил об обысках у украинского бизнесмена Столара

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Служба безопасности проводит обыски у украинского бизнесмена, депутата парламента Вадима Столара. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:02

2023-02-01T13:02

2023-02-01T13:18

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игорь коломойский

служба безопасности украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Служба безопасности проводит обыски у украинского бизнесмена, депутата парламента Вадима Столара. Ранее в среду украинские СМИ сообщали об обысках у бизнесмена Игоря Коломойского и экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. "У Столара обыски. Обыск проводит СБУ. Финансирование терроризма. Сейчас и узнаем, а за что последние годы был банкет", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. В августе 2022 года издание "Украинская правда" сообщало, что госбюро расследований ведет дело о выезде за границу после введения военного положения ряда известных украинцев, среди которых Столар. По данным издания, все они выехали с Украины после начала спецоперации РФ, введения военного положения и объявления мобилизации. В середине января издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в политических кругах, сообщило, что Столар вернулся на Украину.

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848477600.html

https://ria.ru/20230126/liman-1847530355.html

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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, игорь коломойский, служба безопасности украины, верховная рада украины