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В Минобороны ФРГ рассказали, когда начнут обучать ВСУ работе на Leopard - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/obuchenie-1849078303.html
В Минобороны ФРГ рассказали, когда начнут обучать ВСУ работе на Leopard
В Минобороны ФРГ рассказали, когда начнут обучать ВСУ работе на Leopard - РИА Новости, 01.02.2023
В Минобороны ФРГ рассказали, когда начнут обучать ВСУ работе на Leopard
Обучение украинских солдат на танках Leopard начнется в ближайшее время в немецком Мюнстере, это будет не полный курс, а лишь обучение самым основным навыкам,... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:32
2023-02-01T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
германия
мюнстер
украина
борис писториус
министерство обороны германии
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БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Обучение украинских солдат на танках Leopard начнется в ближайшее время в немецком Мюнстере, это будет не полный курс, а лишь обучение самым основным навыкам, сказал журналистам Министр обороны ФРГ Борис Писториус. "Это будет, конечно, не полный курс обучения, каким его проходят наши солдаты. Но по-другому не получится. Это будет обучение, в ходе которого они получат самые необходимые навыки. Это будет происходить в Мюнстере, так же, как и в случае с обучением на БМП Marder. И оно начнется очень скоро", - сказал Писториус журналистам по итогам посещения танкового батальона в Аугустдорфе в земле ФРГ Северный Рейн-Вестфалия. Общение с прессой в прямом эфире транслировал немецкий канал Phoenix. Правительство ФРГ ранее заявило, что решило передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 танков из запасов бундесвера. Кроме того, представитель кабмина ФРГ сообщил журналистам, что Берлин предоставит разрешение на реэкспорт Украине немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов.
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в мире, германия, мюнстер, украина, борис писториус, министерство обороны германии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Мюнстер, Украина, Борис Писториус, Министерство обороны Германии
19:32 01.02.2023 (обновлено: 19:43 01.02.2023)
 
В Минобороны ФРГ рассказали, когда начнут обучать ВСУ работе на Leopard

Глава Минобороны Писториус: обучение ВСУ работе на Leopard скоро начнется в Мюнстере

© Фото : Bundeswehr/Marco DorowТанк Leopard 2 армии Германии
Танк Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : Bundeswehr/Marco Dorow
Танк Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Обучение украинских солдат на танках Leopard начнется в ближайшее время в немецком Мюнстере, это будет не полный курс, а лишь обучение самым основным навыкам, сказал журналистам Министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Это будет, конечно, не полный курс обучения, каким его проходят наши солдаты. Но по-другому не получится. Это будет обучение, в ходе которого они получат самые необходимые навыки. Это будет происходить в Мюнстере, так же, как и в случае с обучением на БМП Marder. И оно начнется очень скоро", - сказал Писториус журналистам по итогам посещения танкового батальона в Аугустдорфе в земле ФРГ Северный Рейн-Вестфалия. Общение с прессой в прямом эфире транслировал немецкий канал Phoenix.
Правительство ФРГ ранее заявило, что решило передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 танков из запасов бундесвера. Кроме того, представитель кабмина ФРГ сообщил журналистам, что Берлин предоставит разрешение на реэкспорт Украине немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияМюнстерУкраинаБорис ПисториусМинистерство обороны Германии
 
 
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