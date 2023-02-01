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Путин заявил, что задача Минобороны не допускать обстрелов регионов - РИА Новости, 01.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/obstrely-1849032331.html
Путин заявил, что задача Минобороны не допускать обстрелов регионов
Путин заявил, что задача Минобороны не допускать обстрелов регионов - РИА Новости, 01.02.2023
Путин заявил, что задача Минобороны не допускать обстрелов регионов
Приоритетная задача — не допускать обстрелов регионов со стороны Украины, это дело Министерства обороны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:21
2023-02-01T18:51
специальная военная операция на украине
украина
россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Приоритетная задача — не допускать обстрелов регионов со стороны Украины, это дело Министерства обороны, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, приоритетная задача - ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства", - сказал Путин в ходе совещания по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате ЧС.
https://ria.ru/20230201/vosstanovlenie-1849033224.html
украина
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украина, россия, безопасность, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность, Владимир Путин
17:21 01.02.2023 (обновлено: 18:51 01.02.2023)
 
Путин заявил, что задача Минобороны не допускать обстрелов регионов

Путин назвал приоритетом ликвидацию возможностей ВСУ обстреливать российские регионы

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах в результате чрезвычайных ситуаций
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах в результате чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах в результате чрезвычайных ситуаций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Приоритетная задача — не допускать обстрелов регионов со стороны Украины, это дело Министерства обороны, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, приоритетная задача - ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства", - сказал Путин в ходе совещания по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате ЧС.
Последствия обстрела села Безлюдовка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 17:23Специальная военная операция на Украине
Путин дал поручения по восстановлению Белгородской области после обстрелов
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияБезопасностьВладимир Путин
 
 
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