https://ria.ru/20230201/obstrely-1849032331.html

Путин заявил, что задача Минобороны не допускать обстрелов регионов

Путин заявил, что задача Минобороны не допускать обстрелов регионов - РИА Новости, 01.02.2023

Путин заявил, что задача Минобороны не допускать обстрелов регионов

Приоритетная задача — не допускать обстрелов регионов со стороны Украины, это дело Министерства обороны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:21

2023-02-01T17:21

2023-02-01T18:51

специальная военная операция на украине

украина

россия

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Приоритетная задача — не допускать обстрелов регионов со стороны Украины, это дело Министерства обороны, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, приоритетная задача - ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства", - сказал Путин в ходе совещания по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате ЧС.

https://ria.ru/20230201/vosstanovlenie-1849033224.html

украина

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, безопасность, владимир путин