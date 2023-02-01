https://ria.ru/20230201/obstrely-1849032331.html
Путин заявил, что задача Минобороны не допускать обстрелов регионов
Путин заявил, что задача Минобороны не допускать обстрелов регионов - РИА Новости, 01.02.2023
Путин заявил, что задача Минобороны не допускать обстрелов регионов
Приоритетная задача — не допускать обстрелов регионов со стороны Украины, это дело Министерства обороны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:21
2023-02-01T17:21
2023-02-01T18:51
специальная военная операция на украине
украина
россия
безопасность
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849059739_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_6319422296c8cad763aa36601fb4cb50.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Приоритетная задача — не допускать обстрелов регионов со стороны Украины, это дело Министерства обороны, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, приоритетная задача - ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства", - сказал Путин в ходе совещания по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате ЧС.
https://ria.ru/20230201/vosstanovlenie-1849033224.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849059739_0:506:2056:2048_1920x0_80_0_0_e6068c8627cc35011f2cdef0d8ff2508.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, безопасность, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность, Владимир Путин
17:21 01.02.2023 (обновлено: 18:51 01.02.2023)
Путин заявил, что задача Минобороны не допускать обстрелов регионов
Путин назвал приоритетом ликвидацию возможностей ВСУ обстреливать российские регионы