https://ria.ru/20230201/obstrel-1849008832.html

Украинские войска выпустили по Донецку шесть крупнокалиберных снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку шесть крупнокалиберных снарядов - РИА Новости, 01.02.2023

Украинские войска выпустили по Донецку шесть крупнокалиберных снарядов

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:18

2023-02-01T16:18

2023-02-01T16:18

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, нато, сцкк