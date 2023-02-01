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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 01.02.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:03
2023-02-01T13:03
2023-02-01T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
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нато
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230201/ugledar-1848924675.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Ясиноватой четыре снаряда натовского калибра