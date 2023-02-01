https://ria.ru/20230201/obstrel-1848927037.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 01.02.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:03

2023-02-01T13:03

2023-02-01T13:03

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230201/ugledar-1848924675.html

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, украина, сцкк, нато