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Украинские войска ночью выпустили 34 снаряда по Херсонской области
Украинские войска ночью выпустили 34 снаряда по Херсонской области - РИА Новости, 01.02.2023
Украинские войска ночью выпустили 34 снаряда по Херсонской области
Украинские войска ночью продолжали обстрел гражданской инфраструктуры городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив по ним более 30 снарядов из... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:41
2023-02-01T10:41
2023-02-01T10:41
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 фев - РИА Новости. Украинские войска ночью продолжали обстрел гражданской инфраструктуры городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив по ним более 30 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Алешки, Рыбачье, Старая Сбурьевка, Виноградное, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне обстрелам со стороны украинских войск подверглись город Голая Пристань, а также села Корсунка, Кардашинка, Забарино, Солонцы, Песчановка. По ним в течение дня было выпущено около 50 снарядов из ствольной артиллерии.
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в мире, херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Украина
Украинские войска ночью выпустили 34 снаряда по Херсонской области
Украинские войска ночью выпустили 34 снаряда по левобережью Днепра в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 фев - РИА Новости. Украинские войска ночью продолжали обстрел гражданской инфраструктуры городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив по ним более 30 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Алешки, Рыбачье, Старая Сбурьевка, Виноградное, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, накануне обстрелам со стороны украинских войск подверглись город Голая Пристань, а также села Корсунка, Кардашинка, Забарино, Солонцы, Песчановка. По ним в течение дня было выпущено около 50 снарядов из ствольной артиллерии.