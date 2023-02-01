https://ria.ru/20230201/obstrel-1848874758.html

Украинские войска ночью выпустили 34 снаряда по Херсонской области

Украинские войска ночью выпустили 34 снаряда по Херсонской области - РИА Новости, 01.02.2023

Украинские войска ночью выпустили 34 снаряда по Херсонской области

Украинские войска ночью продолжали обстрел гражданской инфраструктуры городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив по ним более 30 снарядов из... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T10:41

2023-02-01T10:41

2023-02-01T10:41

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_705150b732db9b50691955b35078a47b.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 фев - РИА Новости. Украинские войска ночью продолжали обстрел гражданской инфраструктуры городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив по ним более 30 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Алешки, Рыбачье, Старая Сбурьевка, Виноградное, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне обстрелам со стороны украинских войск подверглись город Голая Пристань, а также села Корсунка, Кардашинка, Забарино, Солонцы, Песчановка. По ним в течение дня было выпущено около 50 снарядов из ствольной артиллерии.

https://ria.ru/20230131/zapasy-1848457136.html

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсонская область , украина