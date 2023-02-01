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Студент РГГУ написал на 82 процента оригинальную ВКР с помощью нейросети - РИА Новости, 01.02.2023
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Студент РГГУ написал на 82 процента оригинальную ВКР с помощью нейросети
Студент РГГУ написал на 82 процента оригинальную ВКР с помощью нейросети - РИА Новости, 01.02.2023
Студент РГГУ написал на 82 процента оригинальную ВКР с помощью нейросети
Российский государственный гуманитарный университет сообщил, что студент написал выпускную квалификационную работу с помощью нейросети, проверка на плагиат... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T21:52
2023-02-01T21:52
общество
технологии
москва
российский государственный гуманитарный университет
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российский государственный гуманитарный университет сообщил, что студент написал выпускную квалификационную работу с помощью нейросети, проверка на плагиат показала 82% оригинальности, для рассмотрения случая работает специальная комиссия. "РГГУ впервые столкнулся с фактом применения подобных технологий для написания квалификационной работы студента", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте вуза. В РГГУ отметили, что во время подготовки выпускной квалификационной работы руководитель делал замечания студенту по поводу качества представленных материалов. Проверка итогового варианта ВКР на антиплагиат показала 82% оригинальности. В ходе защиты на государственной экзаменационной комиссии качество ВКР вызвало дискуссии, члены комиссии колебались между оценками "удовлетворительно" и "неудовлетворительно". Как уточнили в пресс-службе, "только презентация работы и ответы на вопросы склонили комиссию истолковать сомнения в пользу студента и оценить ВКР на "удовлетворительно". "В РГГУ решение данной задачи (по разработке инструментов для распознания работы нейросетей -ред.) поручено Отделению интеллектуальных систем в гуманитарной сфере и Институту информационных наук и технологий безопасности. Для рассмотрения данного конкретного случая в РГГУ работает специальная комиссия", - добавили в университете.
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общество, технологии, москва, российский государственный гуманитарный университет
Общество, Технологии, Москва, Российский государственный гуманитарный университет
21:52 01.02.2023
 
Студент РГГУ написал на 82 процента оригинальную ВКР с помощью нейросети

Пресс-служба РГГУ: студент написал на 82 процента оригинальную ВКР с помощью нейросети

© Фото : Российский государственный гуманитарный университетЗдание Российского государственного гуманитарного университета
Здание Российского государственного гуманитарного университета - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : Российский государственный гуманитарный университет
Здание Российского государственного гуманитарного университета . Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российский государственный гуманитарный университет сообщил, что студент написал выпускную квалификационную работу с помощью нейросети, проверка на плагиат показала 82% оригинальности, для рассмотрения случая работает специальная комиссия.
"РГГУ впервые столкнулся с фактом применения подобных технологий для написания квалификационной работы студента", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте вуза.
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В РГГУ отметили, что во время подготовки выпускной квалификационной работы руководитель делал замечания студенту по поводу качества представленных материалов. Проверка итогового варианта ВКР на антиплагиат показала 82% оригинальности.
В ходе защиты на государственной экзаменационной комиссии качество ВКР вызвало дискуссии, члены комиссии колебались между оценками "удовлетворительно" и "неудовлетворительно". Как уточнили в пресс-службе, "только презентация работы и ответы на вопросы склонили комиссию истолковать сомнения в пользу студента и оценить ВКР на "удовлетворительно".
"В РГГУ решение данной задачи (по разработке инструментов для распознания работы нейросетей -ред.) поручено Отделению интеллектуальных систем в гуманитарной сфере и Институту информационных наук и технологий безопасности. Для рассмотрения данного конкретного случая в РГГУ работает специальная комиссия", - добавили в университете.
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ОбществоТехнологииМоскваРоссийский государственный гуманитарный университет
 
 
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