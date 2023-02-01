https://ria.ru/20230201/neyroset-1849094309.html

Студент РГГУ написал на 82 процента оригинальную ВКР с помощью нейросети

Студент РГГУ написал на 82 процента оригинальную ВКР с помощью нейросети - РИА Новости, 01.02.2023

Студент РГГУ написал на 82 процента оригинальную ВКР с помощью нейросети

Российский государственный гуманитарный университет сообщил, что студент написал выпускную квалификационную работу с помощью нейросети, проверка на плагиат... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T21:52

2023-02-01T21:52

2023-02-01T21:52

общество

технологии

москва

российский государственный гуманитарный университет

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российский государственный гуманитарный университет сообщил, что студент написал выпускную квалификационную работу с помощью нейросети, проверка на плагиат показала 82% оригинальности, для рассмотрения случая работает специальная комиссия. "РГГУ впервые столкнулся с фактом применения подобных технологий для написания квалификационной работы студента", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте вуза. В РГГУ отметили, что во время подготовки выпускной квалификационной работы руководитель делал замечания студенту по поводу качества представленных материалов. Проверка итогового варианта ВКР на антиплагиат показала 82% оригинальности. В ходе защиты на государственной экзаменационной комиссии качество ВКР вызвало дискуссии, члены комиссии колебались между оценками "удовлетворительно" и "неудовлетворительно". Как уточнили в пресс-службе, "только презентация работы и ответы на вопросы склонили комиссию истолковать сомнения в пользу студента и оценить ВКР на "удовлетворительно". "В РГГУ решение данной задачи (по разработке инструментов для распознания работы нейросетей -ред.) поручено Отделению интеллектуальных систем в гуманитарной сфере и Институту информационных наук и технологий безопасности. Для рассмотрения данного конкретного случая в РГГУ работает специальная комиссия", - добавили в университете.

https://ria.ru/20230125/nefroset-1847255700.html

https://ria.ru/20221114/dgtu-1830532158.html

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общество, технологии, москва, российский государственный гуманитарный университет