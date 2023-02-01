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Суд заочно приговорил Невзорова* к восьми годам колонии за фейки об армии - РИА Новости, 01.02.2023
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Суд заочно приговорил Невзорова* к восьми годам колонии за фейки об армии
Суд заочно приговорил Невзорова* к восьми годам колонии за фейки об армии - РИА Новости, 01.02.2023
Суд заочно приговорил Невзорова* к восьми годам колонии за фейки об армии
Басманный суд Москвы признал журналиста Александра Невзорова* виновным в распространении фейков о российских вооруженных силах, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:20
2023-02-01T12:53
происшествия
вооруженные силы рф
россия
александр невзоров
москва
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы признал журналиста Александра Невзорова* виновным в распространении фейков о российских вооруженных силах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить наказание в виде восьми лет колонии", — огласила решение судья Евгения Николаева. Помимо этого, Невзорову* на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы после выхода из колонии.Гособвинитель просил для подсудимого девять лет лишения свободы и четыре года запрета на администрирование в интернете. Таким образом, приговор оказался немного мягче запрошенного прокуратурой наказания.Слушания проходили без обвиняемого и даже его адвоката. Интересы Невзорова* представляла защитник по назначению. Она неоднократно заявляла, что состава преступления в действиях журналиста нет и что он взял информацию из других источников.Невзорова* обвиняли в публикации ложной информации об армии. По версии следствия, с 9 марта по 30 мая 2022 года он разместил в соцсетях, в том числе в Facebook**, Instagram**, Telegram и YouTube, статьи и видеоролики об умышленном уничтожении российскими военными роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче.Следствие считает Невзорова* скрывшимся от правосудия. В конце апреля его объявили в международный розыск (хотя в публичной базе разыскиваемых Интерполом людей его нет), а в мае Басманный суд выдал санкцию на его заочный арест.В конце апреля Минюст внес Невзорова* в реестр СМИ-иноагентов. Еще до этого стало известно, что он уехал за границу. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230126/medusa-1847611596.html
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происшествия, вооруженные силы рф, россия, александр невзоров, москва
Происшествия, Вооруженные силы РФ, Россия, Александр Невзоров, Москва
11:20 01.02.2023 (обновлено: 12:53 01.02.2023)
 
Суд заочно приговорил Невзорова* к восьми годам колонии за фейки об армии

Басманный суд заочно приговорил журналиста Александра Невзорова к восьми годам колонии

© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова (СМИ-иноагент)Александр Невзоров*
Александр Невзоров*
© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова (СМИ-иноагент)
Александр Невзоров*. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы признал журналиста Александра Невзорова* виновным в распространении фейков о российских вооруженных силах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить наказание в виде восьми лет колонии", — огласила решение судья Евгения Николаева. Помимо этого, Невзорову* на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы после выхода из колонии.
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Слушания проходили без обвиняемого и даже его адвоката. Интересы Невзорова* представляла защитник по назначению. Она неоднократно заявляла, что состава преступления в действиях журналиста нет и что он взял информацию из других источников.
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Невзорова* обвиняли в публикации ложной информации об армии. По версии следствия, с 9 марта по 30 мая 2022 года он разместил в соцсетях, в том числе в Facebook**, Instagram**, Telegram и YouTube, статьи и видеоролики об умышленном уничтожении российскими военными роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче.
Следствие считает Невзорова* скрывшимся от правосудия. В конце апреля его объявили в международный розыск (хотя в публичной базе разыскиваемых Интерполом людей его нет), а в мае Басманный суд выдал санкцию на его заочный арест.
В конце апреля Минюст внес Невзорова* в реестр СМИ-иноагентов. Еще до этого стало известно, что он уехал за границу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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