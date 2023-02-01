https://ria.ru/20230201/nevzorov-1848888682.html

Суд заочно приговорил Невзорова* к восьми годам колонии за фейки об армии

Суд заочно приговорил Невзорова* к восьми годам колонии за фейки об армии - РИА Новости, 01.02.2023

Суд заочно приговорил Невзорова* к восьми годам колонии за фейки об армии

Басманный суд Москвы признал журналиста Александра Невзорова* виновным в распространении фейков о российских вооруженных силах, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T11:20

2023-02-01T11:20

2023-02-01T12:53

происшествия

вооруженные силы рф

россия

александр невзоров

москва

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы признал журналиста Александра Невзорова* виновным в распространении фейков о российских вооруженных силах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить наказание в виде восьми лет колонии", — огласила решение судья Евгения Николаева. Помимо этого, Невзорову* на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы после выхода из колонии.Гособвинитель просил для подсудимого девять лет лишения свободы и четыре года запрета на администрирование в интернете. Таким образом, приговор оказался немного мягче запрошенного прокуратурой наказания.Слушания проходили без обвиняемого и даже его адвоката. Интересы Невзорова* представляла защитник по назначению. Она неоднократно заявляла, что состава преступления в действиях журналиста нет и что он взял информацию из других источников.Невзорова* обвиняли в публикации ложной информации об армии. По версии следствия, с 9 марта по 30 мая 2022 года он разместил в соцсетях, в том числе в Facebook**, Instagram**, Telegram и YouTube, статьи и видеоролики об умышленном уничтожении российскими военными роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче.Следствие считает Невзорова* скрывшимся от правосудия. В конце апреля его объявили в международный розыск (хотя в публичной базе разыскиваемых Интерполом людей его нет), а в мае Басманный суд выдал санкцию на его заочный арест.В конце апреля Минюст внес Невзорова* в реестр СМИ-иноагентов. Еще до этого стало известно, что он уехал за границу. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230126/medusa-1847611596.html

https://ria.ru/20230128/gosduma-1848118033.html

https://ria.ru/20230130/inoagent-1848433116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, вооруженные силы рф, россия, александр невзоров, москва