https://ria.ru/20230201/nefteprovod-1849029675.html

Нефтепровод "Дружба" работает штатно после атаки ВСУ

Нефтепровод "Дружба" работает штатно после атаки ВСУ - РИА Новости, 01.02.2023

Нефтепровод "Дружба" работает штатно после атаки ВСУ

Нефтепровод "Дружба" работает штатно после обстрела перекачивающей станции "Новозыбков", заявил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти"... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:17

2023-02-01T17:17

2023-02-01T17:17

специальная военная операция на украине

игорь демин

происшествия – радио sputnik

транснефть

нефтепровод "дружба"

новозыбков

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832004731_0:0:2036:1145_1920x0_80_0_0_ae5b21b40eb17a44557ac481798ef4fa.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Нефтепровод "Дружба" работает штатно после обстрела перекачивающей станции "Новозыбков", заявил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. Нефтеперекачивающая станция "Новозыбков" попала под обстрел накануне вечером. Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, выпущенный с территории Украины снаряд разорвался в поле неподалеку от поселка Мамай. По словам Демина, станция используется при пиковых нагрузках на нефтепроводе в разовом режиме. Последний раз она включалась на несколько часов в прошлом году. В Минэнерго отметили, что не получали от "Транснефти" сообщений о проблемах с прокачкой нефти, и предположили, что повреждения не повлияли на работу трубопровода.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, в направлении Польши, и южный — по территории Украины, в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.Инфраструктурные объекты регулярно становятся целями для ударов киевского режима. Как сообщал Владимир Путин, Украина стоит за взрывом на Крымском мосту, тремя попытками теракта против Курской АЭС, кроме того, украинские боевики пытались подорвать газопровод "Турецкий поток".

https://ria.ru/20230130/obstrel-1848337014.html

https://ria.ru/20230129/obstrel-1848270877.html

новозыбков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

игорь демин, происшествия – радио sputnik, транснефть, нефтепровод "дружба", новозыбков, вооруженные силы украины