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Нефтепровод "Дружба" работает штатно после атаки ВСУ - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/nefteprovod-1849029675.html
Нефтепровод "Дружба" работает штатно после атаки ВСУ
Нефтепровод "Дружба" работает штатно после атаки ВСУ - РИА Новости, 01.02.2023
Нефтепровод "Дружба" работает штатно после атаки ВСУ
Нефтепровод "Дружба" работает штатно после обстрела перекачивающей станции "Новозыбков", заявил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти"... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:17
2023-02-01T17:17
специальная военная операция на украине
игорь демин
происшествия – радио sputnik
транснефть
нефтепровод "дружба"
новозыбков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Нефтепровод "Дружба" работает штатно после обстрела перекачивающей станции "Новозыбков", заявил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. Нефтеперекачивающая станция "Новозыбков" попала под обстрел накануне вечером. Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, выпущенный с территории Украины снаряд разорвался в поле неподалеку от поселка Мамай. По словам Демина, станция используется при пиковых нагрузках на нефтепроводе в разовом режиме. Последний раз она включалась на несколько часов в прошлом году. В Минэнерго отметили, что не получали от "Транснефти" сообщений о проблемах с прокачкой нефти, и предположили, что повреждения не повлияли на работу трубопровода.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, в направлении Польши, и южный — по территории Украины, в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.Инфраструктурные объекты регулярно становятся целями для ударов киевского режима. Как сообщал Владимир Путин, Украина стоит за взрывом на Крымском мосту, тремя попытками теракта против Курской АЭС, кроме того, украинские боевики пытались подорвать газопровод "Турецкий поток".
https://ria.ru/20230130/obstrel-1848337014.html
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игорь демин, происшествия – радио sputnik, транснефть, нефтепровод "дружба", новозыбков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Игорь Демин, Происшествия – Радио Sputnik, Транснефть, Нефтепровод "Дружба", Новозыбков, Вооруженные силы Украины
17:17 01.02.2023
 
Нефтепровод "Дружба" работает штатно после атаки ВСУ

"Транснефть": нефтепровод "Дружба" работает штатно после попытки обстрела со стороны ВСУ

© AP Photo / Bela SzandelszkyНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Нефтепровод "Дружба" работает штатно после обстрела перекачивающей станции "Новозыбков", заявил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"В результате попадания снаряда по территории станции пострадавших нет, повреждения устраняются силами ремонтной бригады. Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме", — рассказал он.
Нефтеперекачивающая станция "Новозыбков" попала под обстрел накануне вечером. Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, выпущенный с территории Украины снаряд разорвался в поле неподалеку от поселка Мамай.
По словам Демина, станция используется при пиковых нагрузках на нефтепроводе в разовом режиме. Последний раз она включалась на несколько часов в прошлом году.
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В Минэнерго отметили, что не получали от "Транснефти" сообщений о проблемах с прокачкой нефти, и предположили, что повреждения не повлияли на работу трубопровода.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, в направлении Польши, и южный — по территории Украины, в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.
Инфраструктурные объекты регулярно становятся целями для ударов киевского режима. Как сообщал Владимир Путин, Украина стоит за взрывом на Крымском мосту, тремя попытками теракта против Курской АЭС, кроме того, украинские боевики пытались подорвать газопровод "Турецкий поток".
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