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Болгария разрешила экспорт на Украину продуктов из российской нефти - РИА Новости, 01.02.2023
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Болгария разрешила экспорт на Украину продуктов из российской нефти
Болгария разрешила экспорт на Украину продуктов из российской нефти - РИА Новости, 01.02.2023
Болгария разрешила экспорт на Украину продуктов из российской нефти
Правительство Болгарии разрешило экспорт на Украину нефтепродуктов, полученных из российской нефти, передает агентство БТА. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:49
2023-02-01T17:49
экономика
болгария
украина
лукойл
россия
бургас
нефть
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Правительство Болгарии разрешило экспорт на Украину нефтепродуктов, полученных из российской нефти, передает агентство БТА. Европейское эмбарго на российские нефтепродукты вступает в силу с 5 февраля. Болгария добилась для себя отсрочки на этот запрет, поскольку ее экономика критически зависит от топлива, производимого на НПЗ "Лукойла" в Бургасе. Совмин указал, что решение принято для ограничения экологических рисков и безопасности, поскольку такие продукты не могут безопасно храниться на территории страны.
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экономика, болгария, украина, лукойл, россия, бургас, нефть
Экономика, Болгария, Украина, ЛУКОЙЛ, Россия, Бургас, Нефть
17:49 01.02.2023
 
Болгария разрешила экспорт на Украину продуктов из российской нефти

Власти Болгарии разрешили экспорт на Украину продуктов, полученных из российской нефти

© AFP 2023 / Nikolay DoychinovРезервуары для хранения топлива "Лукойл" в терминале "Росенец Порт" недалеко от Бургаса
Резервуары для хранения топлива Лукойл в терминале Росенец Порт недалеко от Бургаса - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AFP 2023 / Nikolay Doychinov
Резервуары для хранения топлива "Лукойл" в терминале "Росенец Порт" недалеко от Бургаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Правительство Болгарии разрешило экспорт на Украину нефтепродуктов, полученных из российской нефти, передает агентство БТА.
Европейское эмбарго на российские нефтепродукты вступает в силу с 5 февраля. Болгария добилась для себя отсрочки на этот запрет, поскольку ее экономика критически зависит от топлива, производимого на НПЗ "Лукойла" в Бургасе.
"С 5 февраля 2023 года разрешен экспорт нефтепродуктов на Украину, а также экспорт в третьи страны некоторых нефтепродуктов, полученных из российской нефти, импортированной на основании полученного исключения", - говорится в постановлении.
Совмин указал, что решение принято для ограничения экологических рисков и безопасности, поскольку такие продукты не могут безопасно храниться на территории страны.
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ЭкономикаБолгарияУкраинаЛУКОЙЛРоссияБургасНефть
 
 
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