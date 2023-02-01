Болгария разрешила экспорт на Украину продуктов из российской нефти
Власти Болгарии разрешили экспорт на Украину продуктов, полученных из российской нефти
© AFP 2023 / Nikolay DoychinovРезервуары для хранения топлива "Лукойл" в терминале "Росенец Порт" недалеко от Бургаса
Резервуары для хранения топлива "Лукойл" в терминале "Росенец Порт" недалеко от Бургаса. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Правительство Болгарии разрешило экспорт на Украину нефтепродуктов, полученных из российской нефти, передает агентство БТА.
Европейское эмбарго на российские нефтепродукты вступает в силу с 5 февраля. Болгария добилась для себя отсрочки на этот запрет, поскольку ее экономика критически зависит от топлива, производимого на НПЗ "Лукойла" в Бургасе.
"С 5 февраля 2023 года разрешен экспорт нефтепродуктов на Украину, а также экспорт в третьи страны некоторых нефтепродуктов, полученных из российской нефти, импортированной на основании полученного исключения", - говорится в постановлении.
Совмин указал, что решение принято для ограничения экологических рисков и безопасности, поскольку такие продукты не могут безопасно храниться на территории страны.
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