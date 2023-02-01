https://ria.ru/20230201/neft-1849046158.html

Болгария разрешила экспорт на Украину продуктов из российской нефти

Болгария разрешила экспорт на Украину продуктов из российской нефти - РИА Новости, 01.02.2023

Болгария разрешила экспорт на Украину продуктов из российской нефти

Правительство Болгарии разрешило экспорт на Украину нефтепродуктов, полученных из российской нефти, передает агентство БТА. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:49

2023-02-01T17:49

2023-02-01T17:49

экономика

болгария

украина

лукойл

россия

бургас

нефть

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Правительство Болгарии разрешило экспорт на Украину нефтепродуктов, полученных из российской нефти, передает агентство БТА. Европейское эмбарго на российские нефтепродукты вступает в силу с 5 февраля. Болгария добилась для себя отсрочки на этот запрет, поскольку ее экономика критически зависит от топлива, производимого на НПЗ "Лукойла" в Бургасе. Совмин указал, что решение принято для ограничения экологических рисков и безопасности, поскольку такие продукты не могут безопасно храниться на территории страны.

https://ria.ru/20230125/neft-1847067950.html

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украина

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, болгария, украина, лукойл, россия, бургас, нефть