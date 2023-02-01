https://ria.ru/20230201/neft-1848963082.html

Нефть Urals в январе подешевела на два процента к декабрю

Нефть Urals в январе подешевела на два процента к декабрю - РИА Новости, 01.02.2023

Нефть Urals в январе подешевела на два процента к декабрю

Средняя цена основной российской экспортной марки нефти Urals снизилась на два процента по отношению к декабрю прошлого года и в 1,7 раза в годовом выражении,... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:29

2023-02-01T14:29

2023-02-01T15:13

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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цены на нефть

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Средняя цена основной российской экспортной марки нефти Urals снизилась на два процента по отношению к декабрю прошлого года и в 1,7 раза в годовом выражении, сообщило Министерство финансов в Telegram-канале.В конце прошлого года марка Urals стоила в среднем 50,47 доллара за баррель. Отмечается, что средняя цена нефти марки Urals в 2022 году выросла на 10,3 процента, до 76,09 доллара за баррель.С 5 декабря Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер России Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

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Владимир Лаврентьев

нефть, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), urals, цены на нефть