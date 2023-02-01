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Нефть Urals в январе подешевела на два процента к декабрю - РИА Новости, 01.02.2023
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https://ria.ru/20230201/neft-1848963082.html
Нефть Urals в январе подешевела на два процента к декабрю
Нефть Urals в январе подешевела на два процента к декабрю - РИА Новости, 01.02.2023
Нефть Urals в январе подешевела на два процента к декабрю
Средняя цена основной российской экспортной марки нефти Urals снизилась на два процента по отношению к декабрю прошлого года и в 1,7 раза в годовом выражении,... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:29
2023-02-01T15:13
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
нефть
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
urals
цены на нефть
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Средняя цена основной российской экспортной марки нефти Urals снизилась на два процента по отношению к декабрю прошлого года и в 1,7 раза в годовом выражении, сообщило Министерство финансов в Telegram-канале.В конце прошлого года марка Urals стоила в среднем 50,47 доллара за баррель. Отмечается, что средняя цена нефти марки Urals в 2022 году выросла на 10,3 процента, до 76,09 доллара за баррель.С 5 декабря Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер России Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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нефть, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), urals, цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Нефть, Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Urals, Цены на нефть
14:29 01.02.2023 (обновлено: 15:13 01.02.2023)
 
Нефть Urals в январе подешевела на два процента к декабрю

Нефть Urals в январе подешевела на два процента к декабрю, до 49,48 доллара за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Средняя цена основной российской экспортной марки нефти Urals снизилась на два процента по отношению к декабрю прошлого года и в 1,7 раза в годовом выражении, сообщило Министерство финансов в Telegram-канале.

"Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2023 года сложилась в размере 49,48 доллара за баррель, что в 1,7 раз ниже, чем в январе 2022 года (85,64 доллара за баррель)", — говорится в заявлении.

В конце прошлого года марка Urals стоила в среднем 50,47 доллара за баррель.
Отмечается, что средняя цена нефти марки Urals в 2022 году выросла на 10,3 процента, до 76,09 доллара за баррель.
С 5 декабря Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер России Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьНефтьЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)UralsЦены на нефть
 
 
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