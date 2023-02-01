14:29 01.02.2023 (обновлено: 15:13 01.02.2023)
Нефть Urals в январе подешевела на два процента к декабрю
Нефть Urals в январе подешевела на два процента к декабрю, до 49,48 доллара за баррель
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Средняя цена основной российской экспортной марки нефти Urals снизилась на два процента по отношению к декабрю прошлого года и в 1,7 раза в годовом выражении, сообщило Министерство финансов в Telegram-канале.
"Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2023 года сложилась в размере 49,48 доллара за баррель, что в 1,7 раз ниже, чем в январе 2022 года (85,64 доллара за баррель)", — говорится в заявлении.
В конце прошлого года марка Urals стоила в среднем 50,47 доллара за баррель.
Отмечается, что средняя цена нефти марки Urals в 2022 году выросла на 10,3 процента, до 76,09 доллара за баррель.
С 5 декабря Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер России Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.