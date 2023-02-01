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В силу вступили ответные меры России на потолок цен на нефть

В силу вступили ответные меры России на потолок цен на нефть - РИА Новости, 01.02.2023

В силу вступили ответные меры России на потолок цен на нефть

С 1 февраля вступает в силу указ президента Владимира Путина о контрмерах против потолка цен на российскую нефть от "Большой семерки" и Евросоюза. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T00:41

2023-02-01T00:41

2023-02-01T08:52

экономика

цены на нефть

россия

австралия

владимир путин

дмитрий песков

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. С 1 февраля вступает в силу указ президента Владимира Путина о контрмерах против потолка цен на российскую нефть от "Большой семерки" и Евросоюза.Опрошенные РИА Новости аналитики отметили, что ответ Москвы обозначит недопустимость нерыночных механизмов торговли российскими товарами.По их оценкам, указ Путина о запрете на экспорт нефти и нефтепродуктов по потолку цен создает необходимую законодательную основу, чтобы российские нефтегазовые компании не принимали участия в системе предельных цен. При этом ответные меры не ограничивают действительную цену продажи сырья, которая может оказаться ниже предельного уровня, но не из-за потолка, а из-за изменением цены эталонных сортов.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции против Москвы: ЕС перестал принимать российскую нефть, а страны G7, Австралия и Евросоюз ввели ограничение для нее: сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю, на трубопроводную нефть запрет не распространяется. Ожидается, что с 5 февраля такие же меры начнут действовать и для нефтепродуктов, но предельная цена в этом случае пока не известна.В качестве ответной меры Путин запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт черного золота по потолку запрещается с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство. Общий срок действия президентского указа ограничен 1 июля 2023 года.Как уточнили в Кремле, эта мера касается и действующих контрактов, если в них указывается потолок цены. Минэнерго также подчеркивало, что указ главы государства относится и к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя, что предполагает и отказ от работы с трейдерами, идущими на ограничение предельной цены.Власти поручили Минэнерго утвердить до 1 марта по согласованию с Минфином порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт. При этом физическим и юридическим лицам, поставляющим за рубеж российские нефть и нефтепродукты, предстоит мониторить неприменение предельных цен до конечного покупателя.Помимо этого, согласно постановлению правительства, если таможенные органы при декларировании грузов узнают о применении потолка цены, их транспортировку по РЖД и трубопроводам "Транснефти" из России в государства Евразийского экономического союза запретят.

https://ria.ru/20230131/neft-1848568257.html

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экономика, цены на нефть, россия, австралия, владимир путин, дмитрий песков, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии)