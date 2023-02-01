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В силу вступили ответные меры России на потолок цен на нефть - РИА Новости, 01.02.2023
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В силу вступили ответные меры России на потолок цен на нефть
В силу вступили ответные меры России на потолок цен на нефть - РИА Новости, 01.02.2023
В силу вступили ответные меры России на потолок цен на нефть
С 1 февраля вступает в силу указ президента Владимира Путина о контрмерах против потолка цен на российскую нефть от "Большой семерки" и Евросоюза. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T00:41
2023-02-01T08:52
экономика
цены на нефть
россия
австралия
владимир путин
дмитрий песков
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. С 1 февраля вступает в силу указ президента Владимира Путина о контрмерах против потолка цен на российскую нефть от "Большой семерки" и Евросоюза.Опрошенные РИА Новости аналитики отметили, что ответ Москвы обозначит недопустимость нерыночных механизмов торговли российскими товарами.По их оценкам, указ Путина о запрете на экспорт нефти и нефтепродуктов по потолку цен создает необходимую законодательную основу, чтобы российские нефтегазовые компании не принимали участия в системе предельных цен. При этом ответные меры не ограничивают действительную цену продажи сырья, которая может оказаться ниже предельного уровня, но не из-за потолка, а из-за изменением цены эталонных сортов.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции против Москвы: ЕС перестал принимать российскую нефть, а страны G7, Австралия и Евросоюз ввели ограничение для нее: сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю, на трубопроводную нефть запрет не распространяется. Ожидается, что с 5 февраля такие же меры начнут действовать и для нефтепродуктов, но предельная цена в этом случае пока не известна.В качестве ответной меры Путин запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт черного золота по потолку запрещается с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство. Общий срок действия президентского указа ограничен 1 июля 2023 года.Как уточнили в Кремле, эта мера касается и действующих контрактов, если в них указывается потолок цены. Минэнерго также подчеркивало, что указ главы государства относится и к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя, что предполагает и отказ от работы с трейдерами, идущими на ограничение предельной цены.Власти поручили Минэнерго утвердить до 1 марта по согласованию с Минфином порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт. При этом физическим и юридическим лицам, поставляющим за рубеж российские нефть и нефтепродукты, предстоит мониторить неприменение предельных цен до конечного покупателя.Помимо этого, согласно постановлению правительства, если таможенные органы при декларировании грузов узнают о применении потолка цены, их транспортировку по РЖД и трубопроводам "Транснефти" из России в государства Евразийского экономического союза запретят.
https://ria.ru/20230131/neft-1848568257.html
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экономика, цены на нефть, россия, австралия, владимир путин, дмитрий песков, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Австралия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
00:41 01.02.2023 (обновлено: 08:52 01.02.2023)
 
В силу вступили ответные меры России на потолок цен на нефть

Ответные меры России на потолок цен на нефть вступили в силу с 1 февраля 2023 года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. С 1 февраля вступает в силу указ президента Владимира Путина о контрмерах против потолка цен на российскую нефть от "Большой семерки" и Евросоюза.
Опрошенные РИА Новости аналитики отметили, что ответ Москвы обозначит недопустимость нерыночных механизмов торговли российскими товарами.
По их оценкам, указ Путина о запрете на экспорт нефти и нефтепродуктов по потолку цен создает необходимую законодательную основу, чтобы российские нефтегазовые компании не принимали участия в системе предельных цен. При этом ответные меры не ограничивают действительную цену продажи сырья, которая может оказаться ниже предельного уровня, но не из-за потолка, а из-за изменением цены эталонных сортов.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции против Москвы: ЕС перестал принимать российскую нефть, а страны G7, Австралия и Евросоюз ввели ограничение для нее: сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю, на трубопроводную нефть запрет не распространяется. Ожидается, что с 5 февраля такие же меры начнут действовать и для нефтепродуктов, но предельная цена в этом случае пока не известна.
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В качестве ответной меры Путин запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт черного золота по потолку запрещается с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство. Общий срок действия президентского указа ограничен 1 июля 2023 года.
Как уточнили в Кремле, эта мера касается и действующих контрактов, если в них указывается потолок цены. Минэнерго также подчеркивало, что указ главы государства относится и к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя, что предполагает и отказ от работы с трейдерами, идущими на ограничение предельной цены.
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Власти поручили Минэнерго утвердить до 1 марта по согласованию с Минфином порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт. При этом физическим и юридическим лицам, поставляющим за рубеж российские нефть и нефтепродукты, предстоит мониторить неприменение предельных цен до конечного покупателя.
Помимо этого, согласно постановлению правительства, если таможенные органы при декларировании грузов узнают о применении потолка цены, их транспортировку по РЖД и трубопроводам "Транснефти" из России в государства Евразийского экономического союза запретят.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря 2022, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАвстралияВладимир ПутинДмитрий ПесковМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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