https://ria.ru/20230201/naushniki-1848837826.html
В России подорожали беспроводные наушники, заявили аналитики
В России подорожали беспроводные наушники, заявили аналитики - РИА Новости, 01.02.2023
В России подорожали беспроводные наушники, заявили аналитики
Средняя стоимость беспроводных наушников в России в 2022 году выросла на 8% по сравнению со значениями за 2021 год, рассказал РИА Новости руководитель отдела... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T04:32
2023-02-01T04:32
2023-02-01T04:39
экономика
россия
apple
технологии
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Средняя стоимость беспроводных наушников в России в 2022 году выросла на 8% по сравнению со значениями за 2021 год, рассказал РИА Новости руководитель отдела маркетинга и аналитики ценового агрегатора Price.ru Денис Логанов. "Средние цены в категории (беспроводных наушников - ред.) выросли в среднем на 8% по отношению к 2021 году. Внутри года динамика была существенно выше, поскольку цены менялись в связи с потребительской активностью, вызванной резкими колебаниями рубля", - заявил Логанов. Эксперт уточняет, что по отдельным популярным моделям динамика разнится, однако тут рост и снижение цен привязаны не к общему рынку, а к динамике ценообразования внутри конкретных брендов. Например, цены на наушники Apple, приостановившей прямые поставки электроники в Россию, снизились в среднем на 5%. По данным группы "М.Видео-Эльдорадо", имеющимся в распоряжении РИА Новости, продажи наушников с подключением по Bluetooth в прошлом году увеличились. Так, россияне приобрели более 13 миллионов устройств, что почти на 10% больше показателя предыдущего года. В то же время в "Ситилинке" рассказали агентству, что в 2022 году продажи беспроводных наушников в сети в денежном выражении соответствовали показателям предыдущего года, а среди лидеров неизменно остались Apple, Xiaomi и JBL. "Чаще всего покупатели приобретали беспроводные наушники-вкладыши. Это компактные модели, которые легко взять с собой. Самой популярными моделями в "Ситилинке" стали Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 TWSEJ061LS, а также Apple AirPods третьего поколения", - уточнил ритейлер.
https://ria.ru/20230131/avtomobili-1848810968.html
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экономика, россия, apple, технологии
Экономика, Россия, Apple, Технологии
04:32 01.02.2023 (обновлено: 04:39 01.02.2023)
В России подорожали беспроводные наушники, заявили аналитики
Price.ru: беспроводные наушники подорожали в России в среднем на восемь процентов
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Средняя стоимость беспроводных наушников в России в 2022 году выросла на 8% по сравнению со значениями за 2021 год, рассказал РИА Новости руководитель отдела маркетинга и аналитики ценового агрегатора Price.ru Денис Логанов.
"Средние цены в категории (беспроводных наушников - ред.) выросли в среднем на 8% по отношению к 2021 году. Внутри года динамика была существенно выше, поскольку цены менялись в связи с потребительской активностью, вызванной резкими колебаниями рубля", - заявил Логанов.
Эксперт уточняет, что по отдельным популярным моделям динамика разнится, однако тут рост и снижение цен привязаны не к общему рынку, а к динамике ценообразования внутри конкретных брендов. Например, цены на наушники Apple, приостановившей прямые поставки электроники в Россию, снизились в среднем на 5%.
"AirPods 2 сейчас в интернет-магазинах России продаются в среднем за 8955 рублей, тогда как в начале прошлого года их цена составляла 9477 рублей. Подешевела и популярная линейка Samsung Galaxy Buds, в среднем на 30%. Наушники Galaxy Buds сейчас можно приобрести за 6389 рублей. А вот наушники JBL, наоборот, подорожали в среднем на 40%. Модель Tune 660NC обойдется онлайн-покупателю в среднем в 5999 рублей, тогда как годом ранее ее можно было приобрести за 4072 рубля", - добавил он.
По данным группы "М.Видео-Эльдорадо", имеющимся в распоряжении РИА Новости, продажи наушников с подключением по Bluetooth в прошлом году увеличились. Так, россияне приобрели более 13 миллионов устройств, что почти на 10% больше показателя предыдущего года.
В то же время в "Ситилинке" рассказали агентству, что в 2022 году продажи беспроводных наушников в сети в денежном выражении соответствовали показателям предыдущего года, а среди лидеров неизменно остались Apple
, Xiaomi и JBL. "Чаще всего покупатели приобретали беспроводные наушники-вкладыши. Это компактные модели, которые легко взять с собой. Самой популярными моделями в "Ситилинке" стали Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 TWSEJ061LS, а также Apple AirPods третьего поколения", - уточнил ритейлер.