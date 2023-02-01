https://ria.ru/20230201/naushniki-1848837826.html

В России подорожали беспроводные наушники, заявили аналитики

В России подорожали беспроводные наушники, заявили аналитики - РИА Новости, 01.02.2023

В России подорожали беспроводные наушники, заявили аналитики

Средняя стоимость беспроводных наушников в России в 2022 году выросла на 8% по сравнению со значениями за 2021 год, рассказал РИА Новости руководитель отдела... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T04:32

2023-02-01T04:32

2023-02-01T04:39

экономика

россия

apple

технологии

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Средняя стоимость беспроводных наушников в России в 2022 году выросла на 8% по сравнению со значениями за 2021 год, рассказал РИА Новости руководитель отдела маркетинга и аналитики ценового агрегатора Price.ru Денис Логанов. "Средние цены в категории (беспроводных наушников - ред.) выросли в среднем на 8% по отношению к 2021 году. Внутри года динамика была существенно выше, поскольку цены менялись в связи с потребительской активностью, вызванной резкими колебаниями рубля", - заявил Логанов. Эксперт уточняет, что по отдельным популярным моделям динамика разнится, однако тут рост и снижение цен привязаны не к общему рынку, а к динамике ценообразования внутри конкретных брендов. Например, цены на наушники Apple, приостановившей прямые поставки электроники в Россию, снизились в среднем на 5%. По данным группы "М.Видео-Эльдорадо", имеющимся в распоряжении РИА Новости, продажи наушников с подключением по Bluetooth в прошлом году увеличились. Так, россияне приобрели более 13 миллионов устройств, что почти на 10% больше показателя предыдущего года. В то же время в "Ситилинке" рассказали агентству, что в 2022 году продажи беспроводных наушников в сети в денежном выражении соответствовали показателям предыдущего года, а среди лидеров неизменно остались Apple, Xiaomi и JBL. "Чаще всего покупатели приобретали беспроводные наушники-вкладыши. Это компактные модели, которые легко взять с собой. Самой популярными моделями в "Ситилинке" стали Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 TWSEJ061LS, а также Apple AirPods третьего поколения", - уточнил ритейлер.

https://ria.ru/20230131/avtomobili-1848810968.html

https://ria.ru/20230201/sistema-1848829142.html

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экономика, россия, apple, технологии