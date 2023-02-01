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В России придумали, как повысить точность хирургических операций
В России придумали, как повысить точность хирургических операций - РИА Новости, 01.02.2023
В России придумали, как повысить точность хирургических операций
Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) разработали концепцию "умной операционной" — комплекса хирургического оборудования и... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:06
2023-02-01T10:06
2023-02-01T10:07
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) разработали концепцию "умной операционной" — комплекса хирургического оборудования и инженерных систем в сочетании с цифровыми технологиями, который позволяет свести к минимуму ошибки хирургов во время операций, эта разработка начнет применяться в 2023 году, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ. Для создания "умной операционной" был разработан и протестирован ряд инновационных аппаратно-программных продуктов, обеспечивающих доступ к актуальной информации о пациенте и его состоянии. Все данные выводятся на мониторы хирургов прямо во время операции, а после архивируются в специальной информационной системе. У врачей появится возможность видеть план операции, а специальные нейронные алгоритмы будут анализировать и поддерживать принятие решений. Кроме того, хирурги смогут проводить видеоконсультации с коллегами непосредственно во время операции. Первую "умную операционную" планируется открыть в 2023 году в клинике СамГМУ, отметили в университете. В "умной операционной" планируется внедрить бесконтактное управление оборудованием, биометрическую систему доступа, системы контроля готовности оборудования, наличия инструментов и бесперебойного энергопитания. Индустриальный партнер СамГМУ компания "АнтенМед", как планируется, займется поставками оборудования, включая медицинское, а также внедрением комплекса чистых помещений.
https://ria.ru/20221223/nauka-1840730246.html
https://ria.ru/20221215/samarskiy_universitet-1838782425.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, самгму, самара, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), медицина
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, СамГМУ, Самара, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Медицина
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) разработали концепцию "умной операционной" — комплекса хирургического оборудования и инженерных систем в сочетании с цифровыми технологиями, который позволяет свести к минимуму ошибки хирургов во время операций, эта разработка начнет применяться в 2023 году, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.
Для создания "умной операционной" был разработан и протестирован ряд инновационных аппаратно-программных продуктов, обеспечивающих доступ к актуальной информации о пациенте и его состоянии. Все данные выводятся на мониторы хирургов прямо во время операции, а после архивируются в специальной информационной системе.
У врачей появится возможность видеть план операции, а специальные нейронные алгоритмы будут анализировать и поддерживать принятие решений. Кроме того, хирурги смогут проводить видеоконсультации с коллегами непосредственно во время операции.
Первую "умную операционную" планируется открыть в 2023 году в клинике СамГМУ, отметили в университете.
"Создание концепции "умной операционной" — следующий шаг на пути к медицине будущего. Это инновационное решение значительно упростит работу врачей, автоматизирует многие процессы, сократит риск ошибок и, в конечном итоге, значительно повысит качество оказания медицинской помощи", — пояснил ректор СамГУ Александр Колсанов.
В "умной операционной" планируется внедрить бесконтактное управление оборудованием, биометрическую систему доступа, системы контроля готовности оборудования, наличия инструментов и бесперебойного энергопитания.
Индустриальный партнер СамГМУ компания "АнтенМед", как планируется, займется поставками оборудования, включая медицинское, а также внедрением комплекса чистых помещений.