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Ученые прояснили причины опасной женской болезни - РИА Новости, 01.02.2023
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Наука
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Ученые прояснили причины опасной женской болезни
Ученые прояснили причины опасной женской болезни - РИА Новости, 01.02.2023
Ученые прояснили причины опасной женской болезни
Генетические признаки эндометриоза – опасного заболевания, вызывающего бесплодие у женщин, определили ученые НИУ "БелГУ". По их словам, полученные данные не... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T09:00
2023-02-01T09:38
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Генетические признаки эндометриоза – опасного заболевания, вызывающего бесплодие у женщин, определили ученые НИУ "БелГУ". По их словам, полученные данные не только проясняют механизмы развития болезни, но и дают новые возможности применения генетических технологий в терапии, сообщили в пресс-службе вуза.Эндометриоз – одно из наиболее распространенных заболеваний женской репродуктивной системы, связанных с бесплодием. Около 180 миллионов женщин в мире сегодня страдают эндометриозом, согласно данным недавних исследований, сообщили ученые.Современные работы, по словам специалистов, указывают на то, что в 47% случаев развитие этой болезни определяется генетическими факторами. Уточнение генетических механизмов эндометриоза позволит повысить качество профилактики и терапии болезни на ранних стадиях, объяснили ученые.Команда специалистов Белгородского государственного национального исследовательского университета установила конкретные генетические маркеры, определяющие высокий риск развития этого заболевания.Ученые установили связь с заболеванием девяти разновидностей нуклеотидных замен в генах, определяющих уровень половых гормонов в организме. Среди них выраженное влияние на риск развития эндометриоза оказывали два типа (rs11031002 и rs11031005) гена FSHB, отметили специалисты.Также исследователи выявили наиболее способствующие развитию эндометриоза комбинации аллельных вариантов изученных генов. Кроме того, ученые установили один из гаплотипов изученных полиморфных участков генов, который повышает риск возникновения заболевания более чем в 2 раза.Всего в работе было идентифицировано 34 гена, проявления которых могут быть связаны с развитием заболевания. В исследовании приняли участие 1376 женщин – 395 пациенток с эндометриозом и 981 здоровая женщина в составе контрольной группы.В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить исследование генетических факторов и новых методов предупреждения и терапии эндометриоза.
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09:00 01.02.2023 (обновлено: 09:38 01.02.2023)
 

Ученые прояснили причины опасной женской болезни

© Depositphotos.com / agphotographyРедактирование генома
Редактирование генома - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Depositphotos.com / agphotography
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Генетические признаки эндометриоза – опасного заболевания, вызывающего бесплодие у женщин, определили ученые НИУ "БелГУ". По их словам, полученные данные не только проясняют механизмы развития болезни, но и дают новые возможности применения генетических технологий в терапии, сообщили в пресс-службе вуза.
Эндометриоз – одно из наиболее распространенных заболеваний женской репродуктивной системы, связанных с бесплодием. Около 180 миллионов женщин в мире сегодня страдают эндометриозом, согласно данным недавних исследований, сообщили ученые.
Профессор Михаил Иванович Чурносов, зав. кафедрой медико-биологических дисциплин, руководитель лаборатории молекулярной генетики человека с сотрудниками кафедры - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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Современные работы, по словам специалистов, указывают на то, что в 47% случаев развитие этой болезни определяется генетическими факторами. Уточнение генетических механизмов эндометриоза позволит повысить качество профилактики и терапии болезни на ранних стадиях, объяснили ученые.
Команда специалистов Белгородского государственного национального исследовательского университета установила конкретные генетические маркеры, определяющие высокий риск развития этого заболевания.
"Мы впервые в России показали связь полиморфизма генов половых гормонов с риском развития эндометриоза, существенно подкрепив мировые исследования проблемы. Эти данные раскрывают новые механизмы возникновения заболевания, а также открывают широкие возможности использования генетических технологий при выделении групп риска по данному заболеванию для более точного предупреждения и лечения на ранних этапах", – рассказал заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин, профессор НИУ "БелГУ" Михаил Чурносов.
Ученые установили связь с заболеванием девяти разновидностей нуклеотидных замен в генах, определяющих уровень половых гормонов в организме. Среди них выраженное влияние на риск развития эндометриоза оказывали два типа (rs11031002 и rs11031005) гена FSHB, отметили специалисты.
Также исследователи выявили наиболее способствующие развитию эндометриоза комбинации аллельных вариантов изученных генов. Кроме того, ученые установили один из гаплотипов изученных полиморфных участков генов, который повышает риск возникновения заболевания более чем в 2 раза.
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Всего в работе было идентифицировано 34 гена, проявления которых могут быть связаны с развитием заболевания. В исследовании приняли участие 1376 женщин – 395 пациенток с эндометриозом и 981 здоровая женщина в составе контрольной группы.
В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить исследование генетических факторов и новых методов предупреждения и терапии эндометриоза.
 
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