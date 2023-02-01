https://ria.ru/20230201/natsist-1848839363.html

В США ответили тем, кто отрицает нацизм Зеленского из-за еврейских корней

В США ответили тем, кто отрицает нацизм Зеленского из-за еврейских корней - РИА Новости, 01.02.2023

В США ответили тем, кто отрицает нацизм Зеленского из-за еврейских корней

Тех, кто оправдывает нациста Зеленского еврейским происхождением, можно считать антисемитами, заявил в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T05:31

2023-02-01T05:31

2023-02-01T05:31

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Тех, кто оправдывает нациста Зеленского еврейским происхождением, можно считать антисемитами, заявил в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.Янг уже не раз выступал с резкими заявлениями. Так, 14 января он призвал немедленно объявить Байдену импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке и других странах, а также за продолжение прокси-войны против России. По его мнению, все без исключения американские президенты с 1945 года становились военными преступниками. Кроме того, Янг резко критиковал Белый дом за поддержку Киева и поставки ему вооружений.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230201/eksperimenty-1848835339.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, сша, израиль