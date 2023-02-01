Рейтинг@Mail.ru
Итальянский генерал оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/nato-1849066702.html
Итальянский генерал оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Итальянский генерал оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 01.02.2023
Итальянский генерал оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО повысит напряженность в отношениях в РФ вопреки положениям самого устава альянса, заявил РИА Новости бывший начальник... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:40
2023-02-01T18:40
в мире
россия
украина
финляндия
джеймс бейкер
нато
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_20bb8b48ce94bd535e998969ecd53310.jpg
РИМ, 1 фев – РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО повысит напряженность в отношениях в РФ вопреки положениям самого устава альянса, заявил РИА Новости бывший начальник главного штаба ВВС Италии, генерал Леонардо Трикарико. "Я был против вступления Швеции и Финляндии и сейчас выступаю против любого расширения, которое бы привело к росту трений с Россией. Статья 10 устава НАТО предполагает, что вступление новых членов призвано увеличить безопасность в регионе, но сейчас любое расширение будет представлять повышение напряженности", - сказал эксперт. Генерал напомнил, что сейчас государствами-кандидатами на вступление в НАТО являются Босния и Герцеговина, Северная Македония и Грузия. По его мнению, эти страны в совокупности представляют собой "минное поле" для стабильности пространства НАТО. По его словам, выходом из украинского конфликта может стать прекращение расширения НАТО в обмен на вывод войск РФ с территории Украины и придание особого статуса русскоязычному населению Украины. "НАТО обязуется заморозить свою нынешнюю географию, чтобы "ни на дюйм" не продвинуться на Восток, как в свое время заявил Горбачеву госсекретарь при администрации Рейгана Джеймс Бейкер. В обмен Россия освобождает все оккупированные международно признанные территории. Третьим положением, которое должно быть сделано в любом случае, должна стать защита русского населения Украины, чтобы оно не было мишенью для дискриминации, мести, старой и новой вражды", - сказал собеседник агентства. По мнению Трикарико, подобная инициатива может стать приемлемой и для России, которая воспринимает расширение НАТО как угрозу собственной безопасности, и в дальнейшем позволит восстановить сотрудничество между НАТО и Москвой в духе соглашений, заключенных в 2002 году на итальянской авиабазе "Пратика-ди-Маре". По мнению бывшего главы штаба ВВС, вопрос защиты русскоязычного населения и нерасширения НАТО должен быть обеспечен "максимальными гарантиями под эгидой ООН". "Я не говорю НАТО, потому что НАТО является стороной конфликта, но мультинациональной силой, образованной из стран, которые не приняли позицию по конфликту ни в плане заявлений, ни в вооружениях", - сказал генерал. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230201/krizis-1849046518.html
https://ria.ru/20230201/shveytsariya-1849010314.html
россия
украина
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_574:144:3072:2017_1920x0_80_0_0_92c17e2197dd742db2adc4e392193501.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, финляндия, джеймс бейкер, нато, оон
В мире, Россия, Украина, Финляндия, Джеймс Бейкер, НАТО, ООН
18:40 01.02.2023
 
Итальянский генерал оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Итальянский генерал: вступление Швеции и Финляндии в НАТО повысит напряженность с Россией

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 1 фев – РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО повысит напряженность в отношениях в РФ вопреки положениям самого устава альянса, заявил РИА Новости бывший начальник главного штаба ВВС Италии, генерал Леонардо Трикарико.
"Я был против вступления Швеции и Финляндии и сейчас выступаю против любого расширения, которое бы привело к росту трений с Россией. Статья 10 устава НАТО предполагает, что вступление новых членов призвано увеличить безопасность в регионе, но сейчас любое расширение будет представлять повышение напряженности", - сказал эксперт.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 17:49
МИД: США и НАТО пытаются втянуть Японию и Южную Корею в украинский кризис
Генерал напомнил, что сейчас государствами-кандидатами на вступление в НАТО являются Босния и Герцеговина, Северная Македония и Грузия. По его мнению, эти страны в совокупности представляют собой "минное поле" для стабильности пространства НАТО.
По его словам, выходом из украинского конфликта может стать прекращение расширения НАТО в обмен на вывод войск РФ с территории Украины и придание особого статуса русскоязычному населению Украины.
"НАТО обязуется заморозить свою нынешнюю географию, чтобы "ни на дюйм" не продвинуться на Восток, как в свое время заявил Горбачеву госсекретарь при администрации Рейгана Джеймс Бейкер. В обмен Россия освобождает все оккупированные международно признанные территории. Третьим положением, которое должно быть сделано в любом случае, должна стать защита русского населения Украины, чтобы оно не было мишенью для дискриминации, мести, старой и новой вражды", - сказал собеседник агентства.
По мнению Трикарико, подобная инициатива может стать приемлемой и для России, которая воспринимает расширение НАТО как угрозу собственной безопасности, и в дальнейшем позволит восстановить сотрудничество между НАТО и Москвой в духе соглашений, заключенных в 2002 году на итальянской авиабазе "Пратика-ди-Маре".
По мнению бывшего главы штаба ВВС, вопрос защиты русскоязычного населения и нерасширения НАТО должен быть обеспечен "максимальными гарантиями под эгидой ООН". "Я не говорю НАТО, потому что НАТО является стороной конфликта, но мультинациональной силой, образованной из стран, которые не приняли позицию по конфликту ни в плане заявлений, ни в вооружениях", - сказал генерал.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Вид на озеро Леман (Женевское озеро) в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 16:21
Швейцария планирует укреплять сотрудничество с НАТО
 
В миреРоссияУкраинаФинляндияДжеймс БейкерНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала