https://ria.ru/20230201/nato-1849066702.html

Итальянский генерал оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Итальянский генерал оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 01.02.2023

Итальянский генерал оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО повысит напряженность в отношениях в РФ вопреки положениям самого устава альянса, заявил РИА Новости бывший начальник... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T18:40

2023-02-01T18:40

2023-02-01T18:40

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РИМ, 1 фев – РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО повысит напряженность в отношениях в РФ вопреки положениям самого устава альянса, заявил РИА Новости бывший начальник главного штаба ВВС Италии, генерал Леонардо Трикарико. "Я был против вступления Швеции и Финляндии и сейчас выступаю против любого расширения, которое бы привело к росту трений с Россией. Статья 10 устава НАТО предполагает, что вступление новых членов призвано увеличить безопасность в регионе, но сейчас любое расширение будет представлять повышение напряженности", - сказал эксперт. Генерал напомнил, что сейчас государствами-кандидатами на вступление в НАТО являются Босния и Герцеговина, Северная Македония и Грузия. По его мнению, эти страны в совокупности представляют собой "минное поле" для стабильности пространства НАТО. По его словам, выходом из украинского конфликта может стать прекращение расширения НАТО в обмен на вывод войск РФ с территории Украины и придание особого статуса русскоязычному населению Украины. "НАТО обязуется заморозить свою нынешнюю географию, чтобы "ни на дюйм" не продвинуться на Восток, как в свое время заявил Горбачеву госсекретарь при администрации Рейгана Джеймс Бейкер. В обмен Россия освобождает все оккупированные международно признанные территории. Третьим положением, которое должно быть сделано в любом случае, должна стать защита русского населения Украины, чтобы оно не было мишенью для дискриминации, мести, старой и новой вражды", - сказал собеседник агентства. По мнению Трикарико, подобная инициатива может стать приемлемой и для России, которая воспринимает расширение НАТО как угрозу собственной безопасности, и в дальнейшем позволит восстановить сотрудничество между НАТО и Москвой в духе соглашений, заключенных в 2002 году на итальянской авиабазе "Пратика-ди-Маре". По мнению бывшего главы штаба ВВС, вопрос защиты русскоязычного населения и нерасширения НАТО должен быть обеспечен "максимальными гарантиями под эгидой ООН". "Я не говорю НАТО, потому что НАТО является стороной конфликта, но мультинациональной силой, образованной из стран, которые не приняли позицию по конфликту ни в плане заявлений, ни в вооружениях", - сказал генерал. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230201/krizis-1849046518.html

https://ria.ru/20230201/shveytsariya-1849010314.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, украина, финляндия, джеймс бейкер, нато, оон