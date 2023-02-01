https://ria.ru/20230201/nato-1848923566.html
Вся военная инфраструктура НАТО работает против России, заявили в Кремле
Вся военная инфраструктура НАТО работает против России, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.02.2023
Вся военная инфраструктура НАТО работает против России, заявили в Кремле
Вся военная инфраструктура НАТО, включая разведывательную, постоянно работает против России, поэтому Москва не может не учитывать враждебные условия, созданные... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:49
2023-02-01T12:49
2023-02-01T13:08
россия
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831871284_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_295a113d306153c6136b0e2ae31b9719.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вся военная инфраструктура НАТО, включая разведывательную, постоянно работает против России, поэтому Москва не может не учитывать враждебные условия, созданные политикой Североатлантического альянса, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видим, как вся военная инфраструктура НАТО работает против РФ. Мы видим, как вся разведывательная инфраструктура НАТО, включая авиацию разведывательную, спутниковые группировки, в режиме 24/7 работает в интересах Украины, украинского режима. Конечно, это все создает весьма и весьма особенные условия, враждебные для нас условия, которые мы не можем не учитывать", - сказал Песков.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе развиваются дискуссии о дальнейшем накачивании Украины все более и более серьезными вооружениями, включая наступательные вооружения. Российская сторона принимает необходимые меры для того, чтобы не допустить дальнейших попыток превращать Украину в еще более острую угрозу для безопасности РФ, отмечал Лавров.
https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831871284_310:332:2598:2048_1920x0_80_0_0_c7541ca57c0598f9384fb3f2f759631e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, в мире
12:49 01.02.2023 (обновлено: 13:08 01.02.2023)
Вся военная инфраструктура НАТО работает против России, заявили в Кремле
Песков: военная инфраструктура НАТО, включая разведывательную, 24/7 работает против России
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вся военная инфраструктура НАТО, включая разведывательную, постоянно работает против России, поэтому Москва не может не учитывать враждебные условия, созданные политикой Североатлантического альянса, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим, как вся военная инфраструктура НАТО работает против РФ. Мы видим, как вся разведывательная инфраструктура НАТО, включая авиацию разведывательную, спутниковые группировки, в режиме 24/7 работает в интересах Украины
, украинского режима. Конечно, это все создает весьма и весьма особенные условия, враждебные для нас условия, которые мы не можем не учитывать", - сказал Песков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе развиваются дискуссии о дальнейшем накачивании Украины все более и более серьезными вооружениями, включая наступательные вооружения. Российская сторона принимает необходимые меры для того, чтобы не допустить дальнейших попыток превращать Украину в еще более острую угрозу для безопасности РФ, отмечал Лавров.