https://ria.ru/20230201/nato-1848923566.html

Вся военная инфраструктура НАТО работает против России, заявили в Кремле

Вся военная инфраструктура НАТО работает против России, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.02.2023

Вся военная инфраструктура НАТО работает против России, заявили в Кремле

Вся военная инфраструктура НАТО, включая разведывательную, постоянно работает против России, поэтому Москва не может не учитывать враждебные условия, созданные... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:49

2023-02-01T12:49

2023-02-01T13:08

россия

нато

в мире

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вся военная инфраструктура НАТО, включая разведывательную, постоянно работает против России, поэтому Москва не может не учитывать враждебные условия, созданные политикой Североатлантического альянса, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видим, как вся военная инфраструктура НАТО работает против РФ. Мы видим, как вся разведывательная инфраструктура НАТО, включая авиацию разведывательную, спутниковые группировки, в режиме 24/7 работает в интересах Украины, украинского режима. Конечно, это все создает весьма и весьма особенные условия, враждебные для нас условия, которые мы не можем не учитывать", - сказал Песков.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе развиваются дискуссии о дальнейшем накачивании Украины все более и более серьезными вооружениями, включая наступательные вооружения. Российская сторона принимает необходимые меры для того, чтобы не допустить дальнейших попыток превращать Украину в еще более острую угрозу для безопасности РФ, отмечал Лавров.

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, нато, в мире