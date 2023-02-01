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НАТО повышает ставки на Украине, заявил Нарышкин - РИА Новости, 01.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/naryshkin-1848835185.html
НАТО повышает ставки на Украине, заявил Нарышкин
НАТО повышает ставки на Украине, заявил Нарышкин - РИА Новости, 01.02.2023
НАТО повышает ставки на Украине, заявил Нарышкин
НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении России, но этим надеждам альянса не сбыться, заявил РИА Новости директор СВР РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T03:07
2023-02-01T08:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
сергей нарышкин
сергей лавров
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении России, но этим надеждам альянса не сбыться, заявил РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин."Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. &lt;...&gt; Но этому не бывать", — подчеркнул Нарышкин.На прошлой неделе правительство Германии после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.При этом президент США Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву три десятка Abrams. Позже в Белом доме уточнили, что это может занять несколько месяцев — возможно, до конца года.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Нарышкин о НАТО: "У них сохранились мечты о стратегическом поражении России"
Нарышкин о НАТО: "У них сохранились мечты о стратегическом поражении России"
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в мире, украина, россия, германия, сергей нарышкин, сергей лавров, дмитрий песков, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Сергей Нарышкин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), M1 Abrams
03:07 01.02.2023 (обновлено: 08:31 01.02.2023)
 
НАТО повышает ставки на Украине, заявил Нарышкин

Нарышкин: НАТО повышает ставки на Украине, сохраняя мечты о поражении России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении России, но этим надеждам альянса не сбыться, заявил РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин.
"Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. <...> Но этому не бывать", — подчеркнул Нарышкин.
Пуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
01:29Специальная военная операция на Украине
США могут передать Украине ракеты большей дальности, сообщили СМИ
На прошлой неделе правительство Германии после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
При этом президент США Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву три десятка Abrams. Позже в Белом доме уточнили, что это может занять несколько месяцев — возможно, до конца года.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияСергей НарышкинСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)M1 Abrams
 
 
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