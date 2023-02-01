https://ria.ru/20230201/naryshkin-1848835185.html
НАТО повышает ставки на Украине, заявил Нарышкин
НАТО повышает ставки на Украине, заявил Нарышкин - РИА Новости, 01.02.2023
НАТО повышает ставки на Украине, заявил Нарышкин
НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении России, но этим надеждам альянса не сбыться, заявил РИА Новости директор СВР РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T03:07
2023-02-01T03:07
2023-02-01T08:31
специальная военная операция на украине
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сергей нарышкин
сергей лавров
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении России, но этим надеждам альянса не сбыться, заявил РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин."Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. <...> Но этому не бывать", — подчеркнул Нарышкин.На прошлой неделе правительство Германии после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.При этом президент США Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву три десятка Abrams. Позже в Белом доме уточнили, что это может занять несколько месяцев — возможно, до конца года.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Нарышкин о НАТО: "У них сохранились мечты о стратегическом поражении России"
Нарышкин о НАТО: "У них сохранились мечты о стратегическом поражении России"
2023-02-01T03:07
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РИА Новости
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в мире, украина, россия, германия, сергей нарышкин, сергей лавров, дмитрий песков, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Сергей Нарышкин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), M1 Abrams
03:07 01.02.2023 (обновлено: 08:31 01.02.2023)
НАТО повышает ставки на Украине, заявил Нарышкин
Нарышкин: НАТО повышает ставки на Украине, сохраняя мечты о поражении России
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении России, но этим надеждам альянса не сбыться, заявил РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин.
"Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. <...> Но этому не бывать", — подчеркнул Нарышкин.
На прошлой неделе правительство Германии после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
При этом президент США Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву три десятка Abrams. Позже в Белом доме уточнили, что это может занять несколько месяцев — возможно, до конца года.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.