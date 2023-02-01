https://ria.ru/20230201/naryshkin-1848835185.html

НАТО повышает ставки на Украине, заявил Нарышкин

НАТО повышает ставки на Украине, заявил Нарышкин - РИА Новости, 01.02.2023

НАТО повышает ставки на Украине, заявил Нарышкин

НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении России, но этим надеждам альянса не сбыться, заявил РИА Новости директор СВР РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T03:07

2023-02-01T03:07

2023-02-01T08:31

специальная военная операция на украине

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сергей нарышкин

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дмитрий песков

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении России, но этим надеждам альянса не сбыться, заявил РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин."Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. <...> Но этому не бывать", — подчеркнул Нарышкин.На прошлой неделе правительство Германии после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.При этом президент США Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву три десятка Abrams. Позже в Белом доме уточнили, что это может занять несколько месяцев — возможно, до конца года.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230201/rakety-1848831276.html

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Нарышкин о НАТО: "У них сохранились мечты о стратегическом поражении России" Нарышкин о НАТО: "У них сохранились мечты о стратегическом поражении России" 2023-02-01T03:07 true PT0M15S

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в мире, украина, россия, германия, сергей нарышкин, сергей лавров, дмитрий песков, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), m1 abrams